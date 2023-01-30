В Нижнем Тагиле Тотальный диктант проходит с 2014-го. В прошлом году участие приняли почти 500 человек. Фото: Алексей Кунилов

Уральский город обходит Омск больше чем на пять тысяч голосов. До конца голосования за выбор столицы «Тотального диктанта – 2023» осталось два дня.

На момент сдачи номера «Облгазеты» в печать у Нижнего Тагила 15 260 голосов, у Омска – 9 861. Калининград и Мурманск сильно отстают – у них по 2 044 и 1 913 соответственно. Всего отдано 28 957 голосов.

До конца голосования остается два дня – 31 января и 1 февраля. Урал еще никогда не становился столицей Тотального диктанта. Поэтому все в руках свердловчан. Со своей стороны, отметим, что корреспонденты «Областной газеты» отдали свои голоса Нижнему Тагилу.

Победителя определят 2 февраля 2023 года. Голосовать можно несколько раз, но только один раз в день. В случае победы в столице акции 8 апреля 2023 года диктант прочитает автор текста. В этом году это писатель и журналист Василий Авченко (автор книг «Правый руль», «Дальний Восток: иероглиф пространства» и других). Он посвятит текст Владимиру Арсеньеву – путешественнику, ученому, писателю, исследователю Дальнего Востока. В 2022 году исполнилось 150 лет с дня его рождения.

Кроме того, в главном городе проекта пройдет ежегодный Фестиваль грамотности и XI Международная научно-практическая конференция Тотального диктанта. Добавим, что в случае победы Нижнего Тагила основной площадкой станет Демидовский завод, также диктант можно будет написать в самом маленьком музее России – в сторожевой башне на Лисьей горе.

Справка Первый Тотальный диктант состоялся в 2004 году как студенческая акция «Глум-Клуба» – творческого объединения гуманитарного факультета НГУ. Первыми «диктаторами» были преподаватели НГУ. За 18 лет существования Тотальный диктант превратился в масштабное всемирное событие. В 2022 году в акции приняли участие более 780 тысяч человек из 108 стран. В прошлом году в Екатеринбурге Тотальный диктант писали 1 110 жителей. Почти 4 процента (44 человека) от общего количества офлайн-участников написали его на отлично.