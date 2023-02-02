Александр Жемчужников: «Мы сюда люди пришлые, а Идол был тут веками»

Рисунок: Максим Смагин

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Сегодня в выпуске – Александр ЖЕМЧУЖНИКОВ, композитор, дирижер, худрук «Другого Оркестра», заведующий музыкальной частью Екатеринбургского ТЮЗа.

3 февраля, 19:00. Владимир Спиваков и «Виртуозы Москвы»

– Ради исполнения можно сходить, но всегда хочется какой-то новой программы. Слушать Баха в пятимиллионный раз лично мне на данном этапе не очень интересно. Но это оркестр высочайшего уровня. Кто не знаком с классикой и хорошим исполнением – обязательно нужно идти. Если бы в программе был Джон Адамс или Софья Губайдулина – это вызвало бы у меня интерес, а так – четверка. Просто этих композиторов – Чайковского, Баха, Шостаковича – уже заслушал до дыр, и меня сложно удивить каким-то новым прочтением. Такое в принципе происходит редко. На концерты надо ходить, чтобы быть в курсе того, что происходит. Однако в этом шаге должна быть осмысленность. Куда ты идешь и что ты будешь слушать. И быть к этому готовым. Классическая музыка бывает элитарной и не всегда легкой.

Оркестр выдающегося музыканта Владимира Спивакова. В программе Бах, Телеман, Чайковский, Шостакович. Адрес: Свердловская филармония (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38-А).

3 февраля, 20.00. Шоу «Серьги на ветер»

– Не мое, не близко. Темой юмора, конечно, интересуюсь, раньше бывало и «Уральские пельмени» смотрел в интернете, но сейчас это происходит совсем выборочно. Это не то представление, как мне кажется, куда нужно идти за атмосферой, в отличие от концерта или спектакля.

Новое шоу «Уральских пельменей». Адрес: Дворец Молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1).

3 февраля, 19.00. «Автомобилист» – «Трактор»

– Спорт для меня сложная тема. Я сам немного занимаюсь стрельбой из лука, делаю зарядку, но в целом интересуюсь мало. Хоккей хотя раньше мог посмотреть, но по телевизору. Как-то увидел это все вживую и понял, что не успеваю следить за шайбой. Скорости очень высокие, а повторов нет (смеется). Но в эмоциональном плане – это сильная вещь. Из-за драйва, может быть, и пошел бы.

Регулярный чемпионат КХЛ, 22 неделя. Челябинский ХК «Трактор» в гостях в Екатеринбурге. Адрес: КРК «Уралец» (Екатеринбург, ул. Большакова, 90).

4 февраля, 19.00. Сергей Безруков «Хулиган. Исповедь»

– Я уважаю Сергея Безрукова за его талант. Смотрел недавно картину «После тебя» – хорошая работа и роль. Но его концерт – это совсем другой продукт. Он уже заранее понятный. Кроме того, я не большой фанат поэзии Сергея Есенина. Но для тех, кто любит и Сергея Безрукова, и Сергея Есенина – это обязательная программа.

В музыкально-поэтическом спектакле песни на стихи Есенина и сами стихи в исполнении Сергея Безрукова сотканы в историю о судьбе великого русского поэта. Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).

5 февраля, с 11.00. День Большого Шигирского идола

– История нашего края – это любопытно. Мы все равно сюда люди пришлые, а Идол был тут веками. Я давно уже видел этот артефакт, когда только-только приехал в город. Поэтому ради эксперимента я бы сходил на такое мероприятие.

133 года со дня находки древнейшей деревянной скульптуры в мире. В программе бесплатные экскурсии, выставка, мастер-классы. Адрес: Музей истории и археологии Урала (Екатеринбург, пр. Ленина, 69/10).

5 февраля, 18.00. Спектакль «Всё невпопад»

– Я сам работаю в ТЮЗе и всегда интересно посмотреть, что делают коллеги. Театр – это очень нужная вещь. Особенно в наше время. Поэтому пошел бы – пятерка. В театр я хожу как к друзьям, а не как к конкурентам. Потому что каждый из них обладает своим лицом. Из последнего мне очень понравился спектакль «Горница» в Центре современной драматургии. Минималистичный, но интересный.

Постановка по мотивам средневековых французских фарсов. Адрес: Свердловский академический театр драмы (Екатеринбург, пл. Октябрьская, дом 2).

СВОЙ ВЫБОР – Было бы странно звать в ТЮЗ, но спектакль «Чучело» – это то, что по-настоящему прошибает. Причем разную аудиторию. Детям, например, в 15 лет уже не интересны детские спектакли, а до взрослых они еще не доросли. И когда возникает такая постановка – это редкость. Тут всё сложилось. Поэтому рекомендовал бы на него сходить и взрослым, и детям. А еще на «Господ Головлевых» в театр Драмы. Один из моих любимых спектаклей в городе. Обязательно нужно посмотреть.

Опубликовано в №23 от 02.02.2023