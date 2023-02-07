В Екатеринбурге ищут художников для участия в фестивале "Стенограффия"

Фестиваль "Стенограффия" пройдет в 14-й раз. Фото: Владимир Мартьянов

Международный фестиваль уличного искусства «Стенограффия» открывает конкурс портфолио художников на 2023 год. Фестиваль ежегодно становится площадкой для реализации идей как молодых авторов, так и признанных мастеров. В этом году фестиваль стартует в середине июля.

"Мы работаем и с опытными художниками, и с теми, кто на стенку не выходил ни разу. Кроме представителей стрит-арт- и граффити-сцены, мы приглашаем иллюстраторов, дизайнеров, живописцев, архитекторов, всех жаждущих создавать проекты на стыке искусства и технологий, команды креативных агентств и других представителей творческих направлений", — рассказала руководитель фестиваля Анна Клец.

В этом году «Стенограффия» пройдет в 14-й раз. Чтобы стать участником проекта, нужно выполнить несколько шагов:

1. Сделать портфолио со своими работами по инструкции; 2. Опубликовать в любой соцсети свой пост о подаче заявки, включив в него: фото любой работы автора (лучшей, самой свежей, самой любимой);

текст "хочу на Стенограффию";

хештег #stenograffia2023; 3. Заполнить анкету по ссылке; 4. Прикрепить внутри анкеты файл с портфолио и ссылку на пост об участии.

Команда фестиваля берет на себя все организационные моменты: предоставит необходимые материалы и оборудование, а также обеспечит транспорт, проживание, питание.

Все портфолио будут оцениваться оргкомитетом фестиваля с опытом продюсирования проектов в уличном искусстве более 10 лет. Художники могут подать заявку и на заочное участие. Тогда идею автора воплотит команда "Стенограффии" на удаленной связи. Анкеты принимают до 27 февраля, результаты будут объявлены 6 марта.

Задать вопросы организаторам можно по адресу: hello@stenograffia.ru или в группе STENOGRAFFIA в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел встречу с организаторами "Стенограффии-2023".