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Культура
7 февраля 2023, 10:59

В Екатеринбурге ищут художников для участия в фестивале "Стенограффия"

  Марина Сапожникова
"Стенограффия"

Фестиваль "Стенограффия" пройдет в 14-й раз. Фото: Владимир Мартьянов

Международный фестиваль уличного искусства «Стенограффия» открывает конкурс портфолио художников на 2023 год. Фестиваль ежегодно становится площадкой для реализации идей как молодых авторов, так и признанных мастеров. В этом году фестиваль стартует в середине июля.

"Мы работаем и с опытными художниками, и с теми, кто на стенку не выходил ни разу. Кроме представителей стрит-арт- и граффити-сцены, мы приглашаем иллюстраторов, дизайнеров, живописцев, архитекторов, всех жаждущих создавать проекты на стыке искусства и технологий, команды креативных агентств и других представителей творческих направлений", — рассказала руководитель фестиваля Анна Клец.

В этом году «Стенограффия» пройдет в 14-й раз. Чтобы стать участником проекта, нужно выполнить несколько шагов:

1. Сделать портфолио со своими работами по инструкции;

2. Опубликовать в любой соцсети свой пост о подаче заявки, включив в него: 

  • фото любой работы автора (лучшей, самой свежей, самой любимой);
  • текст "хочу на Стенограффию";
  • хештег #stenograffia2023;

3. Заполнить анкету по ссылке;

4. Прикрепить внутри анкеты файл с портфолио и ссылку на пост об участии. 

Команда фестиваля берет на себя все организационные моменты: предоставит необходимые материалы и оборудование, а также обеспечит транспорт, проживание, питание.

Все портфолио будут оцениваться оргкомитетом фестиваля с опытом продюсирования проектов в уличном искусстве более 10 лет. Художники могут подать заявку и на заочное участие. Тогда идею автора воплотит команда "Стенограффии" на удаленной связи. Анкеты принимают до 27 февраля, результаты будут объявлены 6 марта.

Задать вопросы организаторам можно по адресу: hello@stenograffia.ru или в группе STENOGRAFFIA в соцсети "ВКонтакте". 

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел встречу с организаторами "Стенограффии-2023". 

Областная газета Свердловской области

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