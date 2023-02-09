Михаил Батурин: «Если выбирать между спортом и театром, то точно второе»

Рисунок: Максим Смагин

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Сегодня в выпуске – Михаил БАТУРИН, драматург, журналист.

С 9 февраля. Премьера «Свободные отношения»

– Поход в кинотеатр подразумевает либо эксклюзивный просмотр, либо что-то очень зрелищное. Поэтому на этот фильм я бы точно не пошел. По анонсу – не зацепило. Хотя смотрю российские фильмы и сериалы. И на онлайн-платформах прежде всего. Сейчас немало качественно сделанных российских проектов. И не надо ограничиваться только телевидением. А в кино я бы лучше сходил на новую часть от «Квартета И» или на фильм «Быть», где молодой рэпер попадает в 90-е. Хотя с этой историей тоже можно окараться. Потому что к теме 90-х сейчас обращаются многие. И очень часто обращаются те, кто в это время не жил. И только танцуют вокруг штампа «лихие 90-е» и не идут дальше.

Российская комедия о двух супругах, которые, желая сохранить брак ради сына, предлагают дать друг другу немного свободы. Адрес: Кинотеатры города и области.

10 февраля, 19:00. Концерт Николая Носкова

– Не пошел бы. Я знаком с его творчеством. Но даже когда Николай Носков был на пике популярности – не слушал. Просто не мое, не заходит. Хотя в одном из последних альбомов есть песня на стихи Дмитрия Ефименко – выпускника журфака УрГУ, моего хорошего друга.

Заслуженный артист Российской Федерации с программой «Живой». Адрес: Дворец молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1).

11 февраля, 17:00. «Автомобилист» – «Динамо Минск»

– К спорту никак не отношусь. Абсолютно. Опять же – не привито с детства. На хоккей пошел бы только в компании. Тогда буду болеть, кричать, переживать. Но один не пойду. Понимаю, что это мое личное упущение. Отец меня не водил, и я сейчас сыновей не вожу, а надо. Наш уральский спорт достоин того, чтобы его поддерживали. Но если выбирать между спортом и театром, то точно второе.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Адрес: КРК «Уралец» (Екатеринбург, ул. Большакова, 90).

11 февраля, 19.00. «Приключения сапожника Петра»

– «Провинциальные танцы» – это театр с мировым именем. Я бы пошел. Мне очень нравится, что в Екатеринбурге театральная жизнь развивается в разных направлениях, в том числе и в современной хореографии. С интересом бы на это посмотрел и друзей бы позвал. Я больше смотрю драматические вещи, но такая хореография – это просто красиво.

Спектакль-моралите для всей семьи. Куратор проекта и автор либретто – Татьяна Баганова. Адрес: Театр «Провинциальные танцы» (Екатеринбург, пр. Ленина, 43).

14 февраля, 19:00. «Мой отец Марис Лиепа»

– Пошел бы, но в наш оперный так просто билеты не купишь. На любую постановку мои друзья, например, приобретают билеты за три-четыре месяца до начала. К самой дате 14 февраля я отношусь абсолютно спокойно. Никакого поклонения Дню влюбленных у меня нет. А выбирая между балетом и оперой, я выберу второе. Как-то в детстве у меня не привили любовь к балету. Помню свои детские воспоминания, когда нас с классом привели в оперный театр на балет, я подумал: «Почему они так топочут?» (смеется).

Яркая балетная программа с участием Илзе Лиепа к 85-летию со дня рождения великого танцовщика ХХ века Мариса Лиепы. Адрес: Урал Опера Балет (Екатеринбург, пр. Ленина, 46 а).

15 февраля, 21:30. «От Колтрейна до КиШа»

– Вот это интересно. Но опять же – в компании (смеется). Не скажу, что джаз – это моя музыка. Однако с возрастом начинаю его понимать, относиться с интересом. Моя музыка – это рок. И «Король и Шут» я, конечно, слушал. Хорошая группа, но сейчас я не понимаю их чрезмерного возвеличивания. Не согласился бы с теми, кто называет ее легендарной. Для меня легенды – это Кинчев, Бутусов, Шевчук.

Трио Сергея Чашкина с большой программой, где прозвучат авторские джазовые аранжировки на популярные песни, в том числе группы «Король и Шут». Адрес: Джаз-клуб Everjazz (Екатеринбург, ул. Тургенева, 22).

СВОЙ ВЫБОР Конечно, пошел бы в театр. Рекомендую Учебный театр ЕГТИ, их спектакль – «Трамвай в Пышму». Он камерный, но очень интересный. Прошлой осенью постановка стала победителем театральной лаборатории «Театр Урал «Твое время». Также зрелищный спектакль «Гробовщик» в Камерном театре, но в постановке Николая Коляды. Я сам приложил к нему руку – написал в соавторстве инсценировку повести. Также отмечу, что у нас активно развиваются библиотечные центры. Библиотеки теперь – это не просто книжку почитать. Белинка, Крапивинка, Библиотека главы города становятся культурными центрами. Там и мастер-классы, и встречи, и многое другое. Например, 10 февраля библиотечный центр «Екатеринбург» проведет партиципаторный спектакль. Это формат, когда люди садятся и постепенно становятся актерами постановки. Планирую посетить.

Опубликовано в №29 от 09.02.2023