Сергей Величко: «Ждем ваших читателей к нам на рыбалку»

Рисунок Максима СМАГИНА.

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Сегодня в выпуске – Сергей ВЕЛИЧКО, глава Гаринского городского округа.

17 февраля, 19:00. Концерт группы «Любэ»

– Как это я не знал про концерт?! Очень нравится творчество группы «Любэ». Каждый день слушаю. Мои любимые песни – «Комбат», «Солдат» и «Березы». Мероприятию ставлю пять с плюсом! С удовольствием бы съездил.

За долгие годы Николай Расторгуев и его команда стали настоящими народными героями, близкими по духу каждому россиянину. Адрес: Екатеринбург-ЭКСПО и МТС Live Холл (Екатеринбург, ул. ЭКСПО-Бульвар, 2).

17 февраля, 19.30.18 февраля, 15.30. Матчи «Синара» – «Сибиряк»

– За мини-футболом не слежу, а за большим футболом – бывает. Хотя уже не так внимательно, как в молодости. Так, в плане общего интереса, чтобы понимать, есть ли у нашей сборной движение в лучшую сторону. Сам хожу играть в волейбол, а раньше еще любил ручной мяч, гандбол то есть.

14-й тур PARI-чемпионата России по мини-футболу. Игры между екатеринбургской и новосибирской командами. Адрес: Дворец игровых видов спорта (Екатеринбург, ул. Ерёмина, 3).

21 февраля, 21:00. Проект «Киноджаз»

– Идея очень хорошая. Тем более что джаз мне не чужд, а тут еще и такой любопытный поворот – фильмы Чарли Чаплина под живую музыку.

Классика голливудской немой комедии – фильмы «Банк» и «В час ночи». Музыкальную часть показа обеспечат самые опытные тапёры: пианист – Антон Зубарев и кларнетист – Юрий Нечаев. Адрес: Клуб EverJazz (Екатеринбург, ул. Тургенева, 22).

22 февраля, 20:00. Queen Classics Концерт

– Вот это очень интересно. Рок мне по душе, а «Богемская рапсодия» Queen – пожалуй, одно из любимых произведений. Начинали мы в молодости наше знакомство с роком естественно с The Beatles, а подросли – стали слушать Led Zeppelin, Deep Purple, Uriah Heep и Элтона Джона. Классная музыка, здорово, что сейчас делают такие шоу, где можно вновь услышать любимые хиты, поностальгировать. И потом, кто из нас в молодости на гитаре не играл? Была бы возможность, обязательно бы сходил на этот концерт.

Более 60 музыкантов в мировом шоу: оркестр, рок-группа и один из лучших голосов мира в двухчасовом шоу музыки Queen. Солист – Ронни Ромеро. Адрес: Екатеринбург-ЭКСПО и МТС Live Холл (Екатеринбург, ул. ЭКСПО-Бульвар, 2).

24 февраля, 19:00. Премьера спектакля «А не повесить ли нам зеркало над кроватью?»

– Имя Вуди Аллена, мне, к сожалению, ни о чем не говорит. Если брать отечественный кинематограф, то мне близка военно-патриотическая тематика – это, например, фильмы «Грозовые ворота», «Девятая рота». Стараюсь и сам смотреть, и детям с внуками показывать. Фэнтези – не мое, боевики тоже не очень интересны. А что касается театра, то это всегда с удовольствием. Последний раз был в Свердловской драме, на постановке по мотивам «Мастера и Маргариты». Пожалуй, это мое любимое литературное произведение, поэтому было интересно, как роман представят на сцене. Свердловскую музкомедию тоже не забываю, предпочитаю оперетты Имре Кальмана. Когда бывает возможность, стараюсь ходить.

Первая в России постановка интеллектуальной комедии по пьесам кинорежиссера Вуди Аллена. Адрес: Дом актера (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8).

22–26 февраля. 18:30. Фестиваль «Иван-да-Марья»

– В эти дни у меня как раз будет командировка в Екатеринбург, так что посещу ярмарку обязательно. Записал себе адрес. У нас в Гарях тоже есть умельцы, в основном они создают изделия из бересты – сахарницы, шкатулки и многое другое. Поэтому с интересом сравню, что делают в других территориях.

На одной площадке соберутся сотни мастеров со всей России и представят самые разные народные промыслы. Адрес: Уральский центр развития дизайна (Екатеринбург, ул. Горького, 4 а).

Свой выбор – У нас своеобразный округ – много рек, озер. И в эти выходные как раз собираемся с приятелями съездить на озера. Не столько за рыбой (хотя на уху мы обязательно наловим), сколько за эмоциями от путешествия, все-таки ехать нам 60–70 километров. У нас это своеобразная традиция: раза два-три за зиму стараемся выбираться. Проветриться. А вообще, реки у нас очень чистые, рыба вкусная – щука, налим, язь, лещ, окунь… Знаю, что уже в этом году ловили щук по 12–14 кг. Так что ждем ваших читателей к нам на рыбалку. Тем более что к июлю, к 400-летию Гарей, мы откроем турбазу на 11 домиков. Сейчас идет монтаж мебели, начали делать подъездную дорогу – в мае уже заасфальтируем. Приглашаю!

Опубликовано в № от 16.02.2023