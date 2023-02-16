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Культура
16 февраля 2023, 13:24

В Екатеринбурге начался прием заявок на участие в "Ночи музеев — 2023"

  Марина Сапожникова
Ночь музеев

"Ночь музеев" в Екатеринбурге состоится в 17-й раз. Фото: пресс-служба проекта

Мероприятие ежегодно проходит в субботу, которая ближе всего по времени к Международному дню музеев. В этот раз "Ночь музеев в Екатеринбурге" состоится 20 мая 2023 года. 

Заявки на участие музеи, галереи и выставочные пространства могут подать до 19 марта с помощью специальной формы на официальном сайте проекта. 

В этом году главной темой "Ночи музеев в Екатеринбурге" станет 300-летний юбилей столицы Урала. Еще одна ведущая тема — Год педагога и наставника в Российской Федерации. С помощью музейных технологий и экспонатов екатеринбуржцам и гостям расскажут о выдающихся людях и важных событиях города. Стать участниками могут все учреждения выставочной направленности, сообщает пресс-служба проекта. 

По традиции "Ночь музеев" откроется бесплатной дневной детской программой, она пройдет 20 мая с 11:00 до 18:00. В 19:00 стартует основная программа, которая продлится до 02:00 21 мая. На площадке возле Водонапорной башни и памятника основателям Екатеринбурга будет работать Информационный центр, где можно будет получить материалы и задать вопросы консультантам.

Напомним, в 2023 году мероприятие пройдет в Екатеринбурге в 17-й раз. В прошлом году на музейных площадках в Екатеринбурге побывали 75 000 человек. 

Ранее "Областная газета" сообщала о том, когда в Екатеринбурге состоится традиционный фестиваль "Ночь музыки".

Областная газета Свердловской области

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