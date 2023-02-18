Донецкий молодежный театр из Макеевки приедет с гастролями на Средний Урал

Светлана Учайкина обсудила вопросы сотрудничества в сфере культуры и искусства. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина в рамках рабочего визита в Макеевку (Донецкая Народная Республика) обсудила гуманитарное сотрудничество с руководителями учреждений культуры и искусства Донбасса.

Стороны договорились о больших гастролях Донецкого республиканского академического молодежного театра в городах Свердловской области. Труппа представит свои постановки с 13 по 28 марта в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Серове, Первоуральске и Ревде. Театр готов показать несколько спектаклей: "Левша", "Человек из Подольска", "У ковчега в восемь" и "Случайный человек". Гастроли будут организованы при поддержке РОСКОНЦЕРТа и Министерства культуры РФ, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Также Светлана Учайкина вручила макеевским преподавателям допобразования сертификаты для прохождения курсов повышения квалификации. Ранее обучение в Свердловской области было организовано для педагогов детских школ искусств Макеевки. Учащиеся принимали участие в конкурсах на Среднем Урале.

В 2022 году из Свердловской области для библиотек Макеевки были переданы 3 тысячи книг, среди них методическая и художественная литература. Перед новым годом уральцы собрали для жителей Макеевки больше 2 тысяч книг и нотных сборников, канцелярские принадлежности, гипсовые формы и синтезатор для художественной и музыкальной школ.

Также региональный ресурсный центр свердловского минкульта подготовил и направил в Макеевку сборник электронных материалов с записями вебинаров и курсов повышения квалификации. В сборник включены 362 часа лекций, мастер-классов, практических занятий от 26 деятелей сферы культуры и искусства России, а также материалы от специалистов, которые работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, сегодня объекты Макеевки, в частности перинатальный центр городской клинической больницы № 3, посетил вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.