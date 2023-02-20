Три тысячи блинов, сто литров уральского чая и новая валюта

Галина Соловьёва

Сегодня стартовала Масленичная неделя. В этом году проводы зимы совпали с долгими выходными в честь Дня защитника Отечества. А значит, у жителей области появится возможность не только посетить события Масленицы у себя в городе, но и попутешествовать по региону. «Областная газета» подготовила обзор самых любопытных мест, где можно встретить Масленицу.

Шаттлы – с баянистами. Сжигание чучела – со звездами

Главной площадкой Масленицы в Екатеринбурге уже по традиции станет Парк им. Маяковского. В этом году мероприятия проведут сразу на трех площадках парка: на главной сцене, сцене «Солнце» и в Саундпарке. Программа пройдет с 12:00 и до 19:00.

На сцене «Солнце» масленичный марафон начнется со спектакля Екатеринбургского театра кукол – «Сказки старой шарманки», эстафету подхватят ансамбли народной музыки и ходулисты-аниматоры группы «U.S.T», а в 16:00 покажут еще один спектакль – от театра «Игра».

В Саундпарке с 12:00 до 17:30 ждут поклонников мультфильмов «Три кота», «Отель у овечек», «Лекс и Плу» и «Царевны». Для маленьких гостей подготовили специальную программу.

На главной сцене днем перед свердловчанами выступят самые разные фолк-коллективы. Так, в 14:00 всех желающих вовлекут в традиционные уральские танцы и кадриль. В 15:30 состоится выступление народного ансамбля танца «Радость» с номером «Масляный переполох», а в 16:00 на сцену выйдет известный ансамбль танца и музыки «Иван да Марья» с программой «Русская масленица».

Подарком для гостей Парка им. Маяковского станет концерт Zventa Sventana, под этим названием выступает дуэт Тина Кузнецова (финалистка шоу «Голос») и Юрий Усачёв, основатель группы «Гости из будущего». Музыканты адаптируют фольклор для современных слушателей и превращают малоизвестные народные песни в настоящие хиты. Выступление начнется в 17:15, а в 18:00 под финальную композицию группы Zventa Sventana состоится самое яркое масленичное событие – конечно же, сжигание чучела. В этом году высота чучела – шесть метров, его можно будет увидеть на месте центрального фонтана парка.

Фото: Галина Соловьёва

– В Парке им. Маяковского нет более посещаемого мероприятия, чем Масленица. В последние несколько лет в финальный день Масленичной недели мы принимаем порядка 70 тысяч человек, – рассказывает директор Парка им. Маяковского Павел Зубакин. – Традиционно у нас будет работать фудкорт, мы ждем большое количество интересных гастрозаведений Екатеринбурга. В меню будут не только традиционные блины, но и другие угощения. Также обязательно будут работать ярмарка, мастер-классы. И мы надеемся, что нашим посетителям понравится декор, который уже практически полностью смонтирован в парке.

Для удобства тех, кто соберется прогонять зиму в Парке им. Маяковского, впервые будут запущены бесплатные шаттлы. Они будут развозить желающих с 11:00 до 17:00, каждые 30 минут. Оформят автобусы яркими табличками Широкой Масленицы, а на некоторых рейсах масленичную атмосферу будут создавать баянисты.

Маршруты: Метро Площадь 1905 года – ТРЦ «Гринвич» – музей Бажова – Парк им. Маяковского;

Метро Ботаническая – Саввы Белых – Щорса – Парк им. Маяковского.

По этим же маршрутам автобусы будут ходить в обратную сторону из Парка Маяковского, последний уйдет в 19:25 (остановка на ул. Ткачей).

Кроме того, команда Парка им. Маяковкого организует Масленичные мероприятия в Летнем парке «Уралмаш». 26 февраля с 11:00 до 16:00 здесь тоже будут выступать местные народные коллективы, сыграют несколько спектаклей, а также состоится перфоманс-шоу ходулистов «Гулливер». И без сжигания чучела, естественно, не обойдется.

Хедлайнер – Змей Горыныч

Очень любопытная программа в этом году подготовлена в «Парке сказов» в Арамиле. 26 февраля с 11:00 до 19:00 здесь пройдут и состязание «Богатырские забавы», и розыгрыш «Блинная седмица», споют русские песни на современный лад. Изюминкой станет появление главного зимнего волшебника Свердловской области – Урал Мороза, который устроит интерактивное представление с передачей прав от Зимы к Весне.

Также для гостей «Парка Сказов» испекут 3 000 блинов с пятью видами начинки, сделанных на основе продуктов исключительно из Свердловской области, и заварят сразу 100 литров чая по-уральски.

– Вообще в нашем «Парке Сказов» мы начинаем отмечать Масленицу за три недели «до», и празднуем две недели «после». Поэтому если вдруг вы не сможете приехать к нам 26 февраля, ждем вас в другие дни, – приглашает директор тематического центра «Парк Сказов»Алиса Ларионова. – Но вот самое яркое событие все-таки пройдет в это воскресенье – огненное шоу и сжигание чучела. Уже несколько лет в «Парке Сказов» мы делаем символические чучела. В прошлом году это были Жар-птицы, в этом – Змей Горыныч. 9-метровый объект сложно назвать чучелом, это уже настоящая арт-композиция. Но сжечь его тем не менее придется – мы пробудим Змея Горыныча, чтобы тепло его огня приблизило долгожданную весну.

ТОП мест в Свердловской области, куда можно отправиться на Масленицу

Повар «Золотой» и Сергей Карякин накормят гостей Масленицы

Широко Масленицу отметят в Сысерти. На территории городского округа организуют 12 локаций, где можно будет подключиться к тематическим мероприятиям. Все они пройдут под девизом «Ешь, гуляй, жги». Самая ранняя Масленица начнется у ДК им. Романенко – в 9 утра, где можно будет посетить ярмарки сельхозпродукции и мастеров.

В историческом центре Сысерти в 11:00 состоятся массовые забеги на хаски, а также карнавал на льду.

– Подобный карнавал мы проводили летом, в акватории Городского пруда. В этот раз решили не ждать теплой погоды, а устроить карнавал на льду. Мы предлагаем участникам соблюсти дресс-код: к современному образу добавить аксессуар в стиле Масленицы или традиционном русском стиле. За самые яркие образы наградим подарками, – отметила куратор программы креативного кластера «На Заводе» Ангелина Лунева.

В 14:00 всех ждут на гастрономическое шоу «Переборщи». Проект стартовал в январе, за это время его посетили порядка 10 тысяч человек. Специально для масленичной программы будет сварен уральский суп с косулей, копченой на пихте. За приготовление отвечает победитель 5-го сезона шоу «Адская кухня» Георгий «Золотой» Матвеев. Ассистировать ему будет известный гонщик, победитель ралли «Дакар» Сергей Карякин.

В Сысертском ГО, кстати, сожгут самое большое чучело – это произойдет в селе Кадниково, в клубе «Белая лошадь». Кто не хочет пропустить, нужно быть на месте в 16:30.

Еще один креативный кластер с насыщенной масленичной программой – черноисточинский «Щёрный квадрат». Уже третий год подряд Черноисточинск будет встречать гостей концертами, ярмаркой уральских мастеров, деликатесами, силовым экстримом. Участвуя в конкурсах, гости заработают Щёрный БлинCoin. Необычную валюту можно потратить на аукционе подарков или купить горячие блины с чашечкой травяного чая.

– Во время Масленицы у гостей помимо участия в самых разных активностях будет возможность совершить виртуальную прогулку при помощи VR-шлема по коридорам Старого демидовского завода. К примеру, посетители узнают и увидят, как отливались чугун и железо, – уточняет замруководителя управляющей компании туристско-рекреационными кластерами Свердловской области Мария Битковская.

Керлинг на… чайниках

Практически раньше всех масленичные мероприятия стартовали в Невьянске – еще 15 февраля. Оно и понятно, спрос большой – помимо горожан традиционно в Невьянск, на площадь перед Наклонной башней, едут отмечать Масленицу многочисленные туристы. В программе: забавы от невьянских скоморохов Кирши и Петрушки, катание в санях, запряженных лошадкой и чаепитие с блинчиками.

В Каменском районе на Масленицу ждут минимум в шести локациях, включая, к примеру Хаски-центр, где можно покататься на собачьих упряжках, послушать необычный музыкальный инструмент варган и сделать оберег. Сжигание чучела там запланировано на 26 февраля, 14:00. На Соборной площади Каменска-Уральского состоится программа «Прощай Масленица» с торговыми рядами, народными забавами и блинами.

В Краснотурьинске «Широкая Масленица» стартует на Центральной городской площади в 12:00, 26 февраля. В программе – русские кадрили, казачьи потехи и кёрлинг с чайниками.