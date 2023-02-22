Александр Емельянов: «Выставки про УДТК должны быть в обязательном списке на праздничные дни»

Рисунок Максима СМАГИНА

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Сегодня в выпуске – Александр ЕМЕЛЬЯНОВ, директор Свердловского областного краеведческого музея, историк, руководитель Регионального отделения Российского военно-исторического общества.

С 16 февраля. Документальный фильм «Живой»

– Тема мне очень близкая, потому что я сам неоднократно участвовал в поисковых экспедициях. И в том числе на местах сражений Великой Отечественной войны. Конечно, те чувства, которые там переживаешь, когда находишь останки бойцов, а потом с почестями перезахораниваешь – не сравнятся ни с какой литературой, ни с какими фильмами… И мне очень любопытно сравнить свои чувства с теми эмоциями, которые передает режиссер в картине про Дмитрия Поштаренко. С удовольствием бы посмотрел эту работу. В преддверии Дня защитника Отечества просто необходимо в такую тему погрузиться, вспомнить о героях, которые защищали нашу страну. Благодаря которым мы сейчас живем, можем работать, творить. Рекомендую.

В широком прокате – документальная картина Константина Селина. Это фильм о Дмитрии Поштаренко. Он участвует в поисках бойцов, погибших во время Второй мировой войны. Определяет личность погибшего, разыскивает его родственников, передает сохранившиеся вещи, воскрешая память о нем. Несколько лет назад Дмитрий решил создать образы без вести пропавших солдат в виде застывших во время боя скульптур. Фильм был признан лучшей полнометражной работой на фестивале документального кино «Россия». Адрес: кинотеатры Екатеринбурга и области. ​

23 февраля, 19:00. Музыкальный спектакль «Героям былых времен»

– Хороший формат, особенно бы мне хотелось, чтобы на этом концерте побывали молодые люди. Эти песни несут атмосферу той эпохи, здорово, что они снова звучат. И, может быть, хорошо, что они будут исполнены именно в современных аранжировках. Для артистов и нас, зрителей, это возможность отдать дань памяти предкам и тем великим композиторам, поэтам, которые создавали эти произведения, помогали победить в годы войны.

Прозвучат самые любимые песни и стихи, романсы и проникновенные баллады в современных авторских аранжировках: «Катюша», «От героев былых времен», «Песня о солдате», «В землянке», «Жди меня» и другие. Адрес: Уральский театр эстрады (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15).

24 февраля, 19:00. «Брат 1/2: Imperialis Orchestra»

– Это очень интересное мероприятие, потому что фильмы «Брат» и «Брат 2» – особое явление в нашей культуре. Все-таки за прошедшие 20 лет это наиболее выдающиеся картины в отечественном кинематографе. И в первую очередь дело во влиянии на массовую культуру. Тем более что режиссером является Алексей Балабанов, наш земляк. Я совсем недавно побывал в екатеринбургской гимназии №2, которую он закончил, в Пестеревском переулке. Там совершенно особое отношение к этому человеку. Также в Питере я посетил выставку, посвященную его творчеству, всем его фильмам. И если у меня получится, обязательно схожу на концерт. Это стало бы отличным дополнением к моим впечатлениям от этих двух мест, связанных с Алексеем Октябриновичем.

Концерт-Soundtrack к фильмам «Брат» и «Брат-2» в исполнении рок-оркестра и финалистки шоу «Голос» Ольги Задонской. Адрес: «Синара Центр» (Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 15).

1 марта, 19:00. Открытие фестиваля «Bach-Fest»

– К сожалению, раньше на Баховском фестивале не был, но филармонию нашу очень люблю. Это флагман свердловских культурных учреждений, очень внимательно слежу за их программами и за гостями, которые приезжают. У нас даже есть совместный проект – это Виртуальный концертный зал в Туринске, в нашем филиале, где мы транслируем наиболее яркие концерты филармонии. А на Баховский фестиваль надо идти, погружаться в эту великую музыку.

На открытии Баховского фестиваля выступит Уральский академический филармонический оркестр и маэстро Олег Романенко, который курирует многолетний проект по исполнению всех кантат Баха в Москве. Адрес: Свердловская филармония (Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 38).

До 30 апреля. Выставка «Наш Уральский добровольческий»

– Я, безусловно, слежу за мероприятиями, которые готовятся к юбилею УДТК – мы будем отмечать его 11 марта. Очень важная дата, причем не только для жителей Свердловской области, но и соседних регионов – Челябинска, Перми. Хороший повод вспомнить о подвиге, который совершили наши предки не только на фронтах Великой Отечественной войны, но и в тылу. Удивительный эпизод нашей истории. Тем более Нижний Тагил – центр нашей танковой промышленности. Уралвагонзавод, легендарный завод №183, который выпустил основную часть танков Т-34 в годы войны. Музейный Тагил вообще всегда по-хорошему удивляет. Я говорю и о заповеднике «Горнозаводской Урал», и картинной галерее, и стеле «Город трудовой доблести», в открытии которой я как раз принимал участие. А выставочные проекты об УДТК точно должны быть в списке обязательных мероприятий на предстоящие праздничные дни.

СВОЙ ВЫБОР – В преддверии выходных в честь Дня защитника Отечества, конечно, приглашаю читателей «ОГ» к нам в главный корпус музея и филиалы. Во-первых, 26 февраля завершает работу наша большая выставка «Тайны да Винчи» (Екатеринбург, ул. Малышева, 46) – и в праздники будет последняя возможность посетить эту очень любопытную экспозицию. Во-вторых, посоветовал бы выставочный проект «Господа уездного города» (Екатеринбург, пр. Ленина, 69), посвященный екатеринбуржцам конца XIX – начала XX столетия. О том, как они выглядели, как жили, во что одевались, какие аксессуары использовали. Будем рады видеть гостей и на наших масленичных мероприятиях в Доме Поклевских-Козелл и в Доме Агафуровых. Если говорить о мероприятиях на военную тематику, то сразу два интересных события пройдут в филиале в Алапаевске: сегодня, 22 февраля, в Доме-музее Чайковского открывается выставка к 80-летию УДТК, а на 24 февраля в Напольной школе запланирована культурно-образовательная программа «Кадетский маяк» об истории военного образования кадетов в Российской империи.

Опубликовано в №40 от 22.02.2023