Владимир Путин: «Используя ресурсы Фондов президентских грантов, государство будет поддерживать все формы творческого поиска»

Уральская ночь музыки - один из самых ярких свердловских культурных проектов, который из год в год поддерживается фондами президентских грантов. Фото: Полина Зиновьева

В своем Послании к Федеральному Собранию Президент России Владимир ПУТИН обратил внимание в том числе на развитие культурной сферы. Глава государства отметил: «Используя ресурсы Фонда президентских грантов, Фонда культурных инициатив и другие инструменты, государство будет поддерживать все формы творческого поиска». «Областная газета» подробно рассказывала о свердловских проектах, созданных при финансовом участии президентских фондов. В нашем материале напоминаем о наиболее ярких из них.

«EverJazz», «Россия» и «Уральская ночь музыки»

Традиционно Фонд президентских грантов и Фонд культурных инициатив поддерживают самые крупные свердловские фестивали – это «Кинопроба», «Уральский паблик-арт фестиваль ЧО», «Лето на Заводе» и другие.

К примеру, благодаря финансовому участию Фонда президентских грантов (более 3,5 млн рублей) в 2022 году организаторам 9-го Международного фестиваля «EverJazz» удалось привезти самые известные в стране джазовые коллективы. И что самое главное – биг-бенды.

– Для Екатеринбурга на данный момент выступление большого джазового оркестра – уже очень редкое событие, – рассказывала организатор Международного фестиваля «EverJazz» Ирина Щетникова. - Что касается всей страны, то концерты биг-бендов бывают, но так чтобы в одном месте собралось сразу несколько коллективов – событие уникальное. В России это, возможно, получилось действительно только у нас.

Всего на джазовый open-air прошлым летом в нашу область съехалось более 200 музыкантов из России, Кубы, Армении, Грузии и других стран.

Также из года в год поддержку Фонда культурных инициатив получает Открытый фестиваль документального кино «Россия» (в прошлом году почти 7 млн рублей). В 2022-м один из старейших неигровых кинофорумов страны прошел в привычные даты – начале октября. В адрес оргкомитета были присланы более 500 картин, в шорт-лист отобрали 28 документальных и 20 телевизионных фильмов из Москвы, Санкт-Петербурга, Владикавказа, Краснодара, Красноярска, Новосибирска, Саратова, Якутска, Баку, Бишкека, Еревана. Показы фестиваля шли сразу на нескольких площадках Свердловской области: в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Ревде, Дегтярске, Невьянске и Нижнем Тагиле.

В итоге главного приза 33-го фестиваля «России» была удостоена работа под названием «Уральское дерби» режиссеров Арсения Кайдацкого и Юлии Серьгиной. Подробнее о шестидневном марафоне документального кино можно прочитать в финальном обзоре «ОГ».

Одну из наград прошедшего фестиваля "Россия" - Приз Уполномоченного по правам человека в Свердловской области - вручили Валерию Тимощенко за картину "Донбасс. Резервный полк". Фото: Полина Зиновьева

Ежегодно рекордсменом среди грантополучателей является масштабный фестиваль Ural Music Night. В 2022 году Фонд культурных инициатив выделил на его проведение 20 млн рублей. На Уральской ночи музыки работали более 100 площадок, где выступили порядка 3 000 музыкантов. По оценкам организаторов, гостями мероприятия стали больше 300 тысяч человек. Среди хедлайнеров были – певица МакSим, группа «Браво», «Песняры», АК-47, Найк Борзов, Uma2rman и другие исполнители. Также поддержку получила III Ежегодная конференция Ural Music Night для музыкантов и представителей индустрии.

Уральские сказители, местное кино и гастроли консерватории

Также благодаря президентским фондам развиваются пусть не такие масштабные, но перспективные события, фестивали, проекты. К примеру, в 2022 году Фондом культурных инициатив был поддержан II Фестиваль уральского кино «Ойка» (2 млн рублей). Организаторы подготовили несколько тематических программ с региональным акцентом. Но и это еще не все, создатели фестиваля решили не останавливаться на показах, но и принять участие в создании кино. Так, в Висим отправилась фольклорная экспедиция, итогом работы которой стала документальная картина, этот мини-проект тоже был финансово простимулирован фондом.

Еще один любопытный проект, получивший поддержку Фонда культурных инициатив – «Е!Сказы». Это цикл документальных фильмов о достопримечательностях Урала. «ОГ» подробно рассказывала о первой картине, посвященной Нижней Синячихе – «Золотоцветень уральской деревни» о знаменитой уральской росписи, памятниках деревянного зодчества и сохранивших их для потомков людях (грант – более 100 тыс. рублей). Помимо Нижней Синячихи в фильме представили музей «Уральских изб Душа живая» (Арамашево) и Коптеловский музей истории земледелия и быта крестьян. Премьера состоялась зимой прошлого года. Авторы – это молодая команда свердловских историков, журналистов и операторов.

Не так давно «Областная газета» писала о старте второго этапа проекта «Большая музыка – в малые города», в рамках которого Уральская государственная консерватория (УГК) имени М.П. Мусоргского побывает в пяти территориях Свердловской области с выступлениями и мастер-классами. Речь идет о Качканаре, Новоуральске, Серове, Тавде и Верхней Синячихе. Первый этап проекта состоялся осенью 2022 года.

– Консерватория считается центром культуры Урала. Именно мы формируем поколение, которое придет на смену нам, – поясняла «ОГ» куратор проекта, проректор по научной работе УГК Галина Денисова. – И если мы будем делать это только на своей территории – в Екатеринбурге, то речь пойдет лишь о малой части музыкантов. Когда мы едем в малые города, люди вдохновляются, стремятся к искусству, ставят для себя серьезные цели. Да, для нас это в первую очередь просветительская миссия. Но мы прекрасно понимаем: что унесем в массы сейчас, то и получим уже через несколько лет.

Магистрант второго курса кафедры хорового дирижирования Владислав Осипов на мастер-классе в Серове. Фото: Предоставлено УГК

«Большая музыка – в малые города» – инициатива Виктора Ямпольского, пианиста, заслуженного артиста России и президента Фонда поддержки проектов в области культуры «Мост искусств». Виктора Ямпольского в свою очередь финансово поддержал Президентский фонд культурных инициатив. В итоге для участия в акции были выбраны четыре российские консерватории – Саратовская, Астраханская, Казанская и Уральская. Финалом масштабного проекта в Свердловской области станет гала-концерт юных музыкантов, которые наиболее проявят себя во время образовательных мероприятий.

В марте нынешнего года команда креативного кластера «На заводе» и Агентство развития Сысерти запускают на предприятии «Фарфор Сысерти» проект «Антихрупкость». Это так называемая фарфоровая лаборатория, для участия в которой приглашаются художники, дизайнеры, керамисты и маркетологи. Все вместе они попытаются создать актуальные, конкурентоспособные изделия из фарфора.

Поскольку проект «Антихрупкость» поддержал Президентский фонд культурных инициатив (грант составляет 6,5 млн рублей), организаторы берут на себя расходы на дорогу, проживание и питание. Также в программу включены экскурсии по знаковым местам Сысертского ГО, поэтому проект вполне можно расценить еще и как презентацию туристического потенциала Сысерти и фарфорового предприятия в частности.

– Главное, чего бы мне хотелось – чтобы то, что произойдет во время проекта на нашем заводе, сподвигло кого-то из молодых людей остаться работать у нас, – комментировал «Областной газете» директор завода «Фарфор Сысерти» Альберт Кириллов. – Если мы увидим изделия, которые действительно нам понравятся, мы тут уже узнаем, кто это сделал, будем разговаривать. Если не пригласим человека в штат, то точно сможем организовать некое сотрудничество. Сейчас на нашем предприятии 15 художников, и если произойдет реконструкция завода, конечно, нам необходимо будет увеличивать штат.

Фото: Алексей Кунилов

Ждем «Красную строку» и «Лето на Заводе»

В январе 2023 года уже были объявлены победители очередного конкурса Фонда президентских грантов. Победителями от Свердловской области стали 56 проектов, немалая часть – это представители сферы культуры. Так, один из самых больших грантов – 13,9 миллиона рублей – достался новому Международному книжному фестивалю «Красная строка», который впервые пройдет в Екатеринбурге в августе 2023 года, в рамках празднования 300-летия города. Его инициатором является продюсер, основатель и руководитель Уральской ночи музыки Евгений Горенбург.

«В феврале 2021 года в наш продюсерский центр «Лад» приехали представители Шанхайской книжной ярмарки. Они рассказали, что все самые крупные книжные ярмарки проходят в основном в Санкт-Петербурге и Москве, что очень неудобно ни им, ни значительной части россиян. Скажу по-честному, сначала мы отказались, потому что мне еще есть чем заниматься в этой жизни. Но идея запала в голову», – рассказывал Евгений Горенбург, презентуя проект в конце декабря в креативном кластере «Домна».

Участниками «Красной строки» станут порядка 100 издательств, 70 экспертов и более 50 популярных авторов, среди которых Алексей Иванов, Роман Сенчин, Евгений Водолазкин и другие. Мероприятия фестиваля пройдут в библиотеках, книжных магазинах, креативных пространствах, музеях, а основной площадкой станет Исторический сквер города. Кроме того, на «Красной строке» состоится профессиональная выставка полиграфических технологий, на которой издатели смогут познакомиться с оборудованием и продукцией для издания книг от отечественных предприятий, также участники обсудят современные проблемы книгопечатания и импортозамещения. Организаторы ожидают, что фестиваль посетят примерно 50 тысяч человек. В целом с учетом привлечения дополнительных средств, проект оценивается в 30,8 миллиона рублей.

Также поддержку получил проект «Лето на заводе» – более 14,9 млн рублей. Фестиваль с одноименным названием впервые прошел при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в 2020 году. Проект, который направлен на сохранение, популяризацию и развитие старинного завода Турчаниновых-Соломирских и окружающей его территории, уже не первый раз становится победителем конкурса Фонда президентских грантов.

Креативный директор проекта «Лето на заводе» Илья Орлов-Бунин рассказал «ОГ» о ежегодном фестивале, который проводится на территории старинного предприятия. Впервые он прошел в 2020 году. Заброшенную территорию завода очистили от мусора, создали минимальную инфраструктуру, привлекли первых резидентов и реализовали масштабную культурно-досуговую программу.

– На восстановление завода, по самым скромным подсчетам, потребуется два миллиарда рублей. Сразу это не осилить. Поэтому решили двигаться к цели поэтапно, постепенно осваивая и облагораживая территорию. Нужно было привлечь внимание людей, волонтеров, бизнесменов, инвесторов – так родилась идея фестиваля «Лето на заводе», – рассказал Илья Орлов-Бунин.

По словам креативного директора проекта, в 2022 году, в дни фестиваля, завод посетили 40 тысяч человек, а за все лето 2022 примерно 100 тысяч, и это при том, что население Сысерти составляет всего 20 тысяч человек.

Об этих и других проектах, получивших финансовую помощь Фонда президентских грантов, можно узнать в материале «ОГ».