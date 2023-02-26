"Пушкинскую карту" предлагают распространить на учителей, сопровождающих группы детей

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Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова 25 февраля в Москве на педагогической дискуссии "Год педагога и наставника глазами педагога". Речь идет в первую очередь о классных руководителях, работающих с подростками старше 14 лет.

"Вопросы по "Пушкинской карте" на всех встречах с педагогами задают постоянно. Потому что педагоги абсолютно точно и справедливо считают, что, когда они ведут организованные группы детей, у них должна быть абсолютно законная и легальная возможность (педагог не должен уговаривать директора музея или заранее договариваться, чтобы его пустили) пройти в учреждение. Это могут быть большие театры московские или кинотеатры в регионах, мы не можем допустить, чтобы учитель ждал за дверью или пытался договориться", — отметила во время дискуссии "Год педагога и наставника глазами педагога" Ольга Казакова.

В Свердловской области этот вопрос обсуждался на большом августовском педсовете с участием главы региона Евгения Куйвашева. Педагоги предложили создать в области аналог "Пушкинской карты" для учителей.

Что касается федеральной инициативы, то Ольга Казакова отметила, что проект "Пушкинская карта" можно расширить благодаря экономии по году, которая складывается от неиспользованных средств. Речь идет о тех, кто по каким-то причинам не воспользовался своим правом на использование "Пушкинской карты".

"Но надо посчитать очень внимательно вместе со Счетной палатой, Министерством культуры РФ. И нужно отработать этот механизм с Почтой России, поскольку сама карта выдается и нужно регистрироваться. Если по детям мы смотрим, что там является основанием возраст (с 14 лет можно регистрироваться, дальше никаких сопутствующих документов не нужно), то по педагогам сам механизм каким должен быть? Как педагог регистрируется? Может быть, это должна быть не личная регистрация, а, например, выдача на школу — образовательную организацию. И тогда педагог, если ведет организованную группу детей, школа выдает ему карту, и он имеет возможность пройти", — уточнила председатель комитета Госдумы по просвещению.

Напомним, что проект "Пушкинская карта" запущен по распоряжению Президента России Владимира Путина в 2021 году. Присоединиться к нему могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Средства можно использовать для оплаты билетов в театры, музеи, концертные организации и кинотеатры. Номинал карты в 2023 году — 5000 рублей, до 2000 рублей из которых можно потратить на билеты в кино — на фильмы, включенные в программу.

В свердловской афише проекта "Пушкинская карта" — свыше 700 культурных событий, не считая кинопоказов. На сегодняшний день в регионе к программе присоединились 390 учреждений культуры из 51 муниципалитета.

Подробнее об акции в Свердловской области можно прочитать в материале "ОГ" "Проект — Пушка".