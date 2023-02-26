Как в Екатеринбурге отмечают Широкую Масленицу: фото

Фото: Павел Ворожцов

Сегодня финальный день Масленичной недели. В столице Урала главная площадка проводов зимы – Парк им. Маяковского, где сразу в трех локациях стартовали масленичные мероприятия. Подробности – в нашем фоторепортаже.

На сцене «Солнце» масленичный марафон начался со спектакля Екатеринбургского театра кукол – «Сказки старой шарманки». Кукольников сменила группа «КрАсота», отвечавшая за атрибуты традиционных народных гуляний – игры, песни и хороводы. Затем перед гостями парка выступил арт-дуэт «Zazou» с историей о Петрушке, дядьке Балуе и тетке Сороке. Далее эстафету приняли ходулисты-аниматоры творческой группы «U.S.T». Впереди на этой площадке – театр «Игра» со спектаклем «Игра в Масленицу», показ начнется в 16:00.

Фото: Павел Ворожцов

У самых маленьких гостей Парка им. Маяковского популярностью пользуется Саундпарк, где для ребят подготовили специальную программу, посвященную мультфильмам «Три кота», «Отель у овечек», «Лекс и Плу» и «Царевны».

Фото: Павел Ворожцов

На главной сцене парка уже выступила арт-фолк группа «Лави Нова», следом за ними праздничное настроение создавали артисты ансамбля «Традиция Style» с программой «Пошли девки». После началось интерактивное шоу от коллектива «ФолкЪ-ТолкЪ» – они вместе с гостями пустились в уральские традиционные танцы, игры и кадриль.

Фото: Павел Ворожцов

В 16:00 на главную сцену выйдет известный ансамбль танца и музыки «Иван да Марья» с программой «Русская Масленица», а сразу после них сюрприз для свердловчан – концерт Zventa Sventana, под этим названием выступает дуэт Тина Кузнецова (финалистка шоу «Голос») и Юрий Усачёв, основатель группы «Гости из будущего». Их выступление, напоминаем, начнется в 17:15, а в 18:00 под финальную композицию состоится самое яркое масленичное событие – сжигание чучела. В этом году высота чучела – шесть метров, оно установлено на месте центрального фонтана парка.

Полная программа.

Фото: Павел Ворожцов

Масленица, конечно же, еще и один из самых вкусных праздников. Помимо традиционных блинных начинок, в Парке им. Маяковского можно попробовать даже блины с лесными шишками и с одуванчиками.

Фото: Павел Ворожцов

Перед стартом Масленичной недели директор Парка им. Маяковского Павел Зубакин отмечал, что Масленица – самое посещаемое мероприятие парка в году, и что в последние несколько лет они принимают в этот день порядка 70 тысяч человек. Сколько гостей будет на этот раз, организаторы сообщат после. Но так как погода в Екатеринбурге сегодня вполне комфортная (примерно минус 4 градуса по Цельсию), думаем, будет зафиксировано повторение предыдущего результата, а может, и рекорд.

Фото: Павел Ворожцов

Напоминаем, что в этом году впервые запущены бесплатные шаттлы. Они ходят каждые 30 минут. Оформлены автобусы яркими табличками «Широкая Масленица», а на некоторых рейсах масленичную атмосферу создают баянисты. Маршруты: метро Площадь 1905 года – ТРЦ «Гринвич» – музей Бажова – Парк им. Маяковского; Метро Ботаническая – Саввы Белых – Щорса – Парк им. Маяковского. По этим же маршрутам автобусы ходят в обратную сторону из Парка им. Маяковского, последний уйдет в 19:25 (остановка на ул. Ткачей). Подробнее - по ссылке.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов