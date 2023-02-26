Огненный Змей Горыныч, дикий суп и ледовый карнавал: как прошла Масленица в муниципалитетах Свердловской области

Арамильский Змей Горыныч. Фото предоставлено пресс-службой "Парка Сказов"

Сегодня завершается Масленичная неделя. В Свердловской области провожают зиму ярко, сытно и, конечно, с огоньком. Так, в Арамиле, в «Парке Сказов» презентовали настоящий арт-объект, в Сысерти угощали уникальными блюдами, в Черноисточинске ставили на БлинCoin. Подробнее об этом – в материале «ОГ».

В Сысерти Масленицу встречали действительно широко. На территории городского округа организовали сразу 12 локаций, где можно было поучаствовать в самых разных мероприятиях – от массовых забегов на упряжках хаски до карнавала на льду. Кстати, о карнавале. Гостям предлагалось к современному образу добавить аксессуар в стиле Масленицы или в традиционном русском стиле. А за самые яркие образы награждали подарками. Как знать, может быть, теперь необычный карнавал на льду станет сысертской традицией.

Ледовый карнавал в Сысерти. Фото: Сысертские вести

Также гости и жители городского округа смогли принять участие в гастрономическом шоу «Переборщи». Специально для Масленичной программы сварили дикий уральский суп с косулей, копченой на пихте. За приготовление взялся победитель 5-го сезона шоу «Адская кухня» Георгий «Золотой» Матвеев. Ассистировал ему известный гонщик, победитель ралли «Дакар» Сергей Карякин.

Георгий Матвеев готовит для гостей Масленицы в Сысерти дикий уральский суп из косули. Фото: пресс-служба фестиваля "Переборщи"

В фестивале "Переборщи" принял участие и заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. Он приветствует повара Георгия Матвеева. Вместе с ним готовил и пробовал дикий уральский суп - Сергей Карякин (на фото справа). Фото: пресс-служба фестиваля "Переборщи"

Фото: пресс-служба фестиваля "Переборщи"

Одна из самых насыщенных масленичных программ была подготовлена в арамильском «Парке Сказов». Сегодня с 11:00 здесь прошли сказочная зарядка, фестиваль «Весна пришла, весне дорогу», состязание «Богатырские забавы», театрализованное представление с Бабой Ягой и Лешим и прощание главного зимнего волшебника Свердловской области – Урал Мороза с Зимушкой.

Масленица в "Парке Сказов". Фото: предоставлено пресс-службой "Парка Сказов"

Отличительная особенность Масленицы в Арамиле от других мест в том, что вместо традиционного чучела здесь подготовили девятиметровый арт-объект – Змея Горыныча, который поможет приблизить долгожданную весну.

Фото: пресс-служба "Парка Сказов"

Помимо зрелищ, в Арамиле к Масленице подготовились и угощениями. Так, сегодня ресторан «Парка Сказов» напек 3 000 блинов с пятью видами начинки, сделанными на основе продуктов исключительно из Свердловской области, и заварил 100 литров чая по-уральски. Те, кому посчастливилось все это попробовать, остались очень довольны, а тех, кто провожал зиму в другом месте, ждут в «Парке Сказов» еще в течение двух недель.

Фото: пресс-служба "Парка Сказов"

Фото: пресс-служба "Парка Сказов"

Ивдельчан на Масленице катали на оленьих упряжках гости из Ханты-Мансийского автономного округа. Фото: из личного архива В. Михеля

Жители Каменска-Уральского состязались в поднятии гири. Фото: из личного архива Е. Шеремет

Талицкие мужчины на Масленицу превратились в богатырей. Фото: Редакция портала "Типичная Талица"

Народные забавы с гигантскими блинами в Серове. Фото: из личного архива В. Сизикова

Жители села Маминское в Каменском районе делали забавные фото с блинами. Фото: Редакция газеты "Пламя"

В Черноисточинске – в креативном кластере «Щёрный квадрат» – уже третий год подряд Масленица проходит с размахом: с концертами, ярмаркой уральских мастеров, силовыми конкурсами, самыми разными забавами. В этом году самые активные еще и зарабатывали новую валюту, а именно – Щёрный БлинCoin. Ее можно было потратить на аукционе подарков или купить горячие блины с травяным чаем.