Огненный Змей Горыныч, дикий суп и ледовый карнавал: как прошла Масленица в муниципалитетах Свердловской области

Сегодня завершается Масленичная неделя. В Свердловской области провожают зиму ярко, сытно и, конечно, с огоньком. Так, в Арамиле, в «Парке Сказов» презентовали настоящий арт-объект, в Сысерти угощали уникальными блюдами, в Черноисточинске ставили на БлинCoin. Подробнее об этом – в материале «ОГ».
В Сысерти Масленицу встречали действительно широко. На территории городского округа организовали сразу 12 локаций, где можно было поучаствовать в самых разных мероприятиях – от массовых забегов на упряжках хаски до карнавала на льду. Кстати, о карнавале. Гостям предлагалось к современному образу добавить аксессуар в стиле Масленицы или в традиционном русском стиле. А за самые яркие образы награждали подарками. Как знать, может быть, теперь необычный карнавал на льду станет сысертской традицией.
Также гости и жители городского округа смогли принять участие в гастрономическом шоу «Переборщи». Специально для Масленичной программы сварили дикий уральский суп с косулей, копченой на пихте. За приготовление взялся победитель 5-го сезона шоу «Адская кухня» Георгий «Золотой» Матвеев. Ассистировал ему известный гонщик, победитель ралли «Дакар» Сергей Карякин.
Одна из самых насыщенных масленичных программ была подготовлена в арамильском «Парке Сказов». Сегодня с 11:00 здесь прошли сказочная зарядка, фестиваль «Весна пришла, весне дорогу», состязание «Богатырские забавы», театрализованное представление с Бабой Ягой и Лешим и прощание главного зимнего волшебника Свердловской области – Урал Мороза с Зимушкой.
Отличительная особенность Масленицы в Арамиле от других мест в том, что вместо традиционного чучела здесь подготовили девятиметровый арт-объект – Змея Горыныча, который поможет приблизить долгожданную весну.
Помимо зрелищ, в Арамиле к Масленице подготовились и угощениями. Так, сегодня ресторан «Парка Сказов» напек 3 000 блинов с пятью видами начинки, сделанными на основе продуктов исключительно из Свердловской области, и заварил 100 литров чая по-уральски. Те, кому посчастливилось все это попробовать, остались очень довольны, а тех, кто провожал зиму в другом месте, ждут в «Парке Сказов» еще в течение двух недель.
В Черноисточинске – в креативном кластере «Щёрный квадрат» – уже третий год подряд Масленица проходит с размахом: с концертами, ярмаркой уральских мастеров, силовыми конкурсами, самыми разными забавами. В этом году самые активные еще и зарабатывали новую валюту, а именно – Щёрный БлинCoin. Ее можно было потратить на аукционе подарков или купить горячие блины с травяным чаем.