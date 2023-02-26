В Екатеринбурге на Масленице выступила группа Zventa Sventana

Фото: Павел Ворожцов

Сегодня завершается Масленичная неделя. В столице Урала главной площадкой Масленицы традиционно стал парк имени Маяковского. Весь день на трех сценах парка шли разнообразные масленичные мероприятия. Завершились гуляния концертом известной группы Zventa Sventana, под финальную песню которой состоялось самое яркое масленичное событие — сжигание чучела.

Стартовала масленичная программа в парке имени Маяковского в 12 часов дня. За это время гости успели увидеть выступления нескольких народных ансамблей, поводить хороводы, поучаствовать в мастер-классах, посмотреть несколько спектаклей, попробовать свои силы в разных конкурсах. Фоторепортаж о том, как прошла Масленица в парке, можно увидеть на нашем сайте.

Для удобства гостей в этом году впервые были запущены бесплатные шаттлы. Они ходили каждые 30 минут, причем на некоторых рейсах масленичную атмосферу создавали баянисты.

Главным подарком для гостей парка имени Маяковского стал концерт группы Zventa Sventana. Под этим названием выступает дуэт — Тина Кузнецова (финалистка шоу "Голос") и Юрий Усачев (основатель группы "Гости из будущего"). Музыканты адаптируют фольклор для современных слушателей и превращают малоизвестные народные песни в настоящие хиты.

Выступление Zventa Sventana продолжалось почти час, а под финальную композицию состоялось самое яркое масленичное событие — сжигание чучела. В этом году высота чучела в парке имени Маяковского составила шесть метров, его установили на месте центрального фонтана.