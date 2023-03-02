Татьяна Горнова: «Девочки красиво садились за фортепиано, а я из футляра доставала аккордеон…»

Рис. Максим Смагин

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Сегодня в выпуске – Татьяна ГОРНОВА, глава городского поселения Атиг.

3 марта, 19:00. Концерт Алессандро Сафина

– Конечно же, прекрасно знаю этого исполнителя. Слушала по телевизору, есть в записи. И под настроение, бывает, включаю – как правило, в дороге. Была бы рада побывать на этом концерте. Музыка мне особенно близка. Я окончила музыкальную школу, затем после педагогического училища прошла профессиональную переподготовку по классу фортепиано, чтобы работать в музыкальной школе. Но основным моим инструментом был аккордеон. Казалось бы, неженский инструмент, по детским впечатлениям – очень тяжелый. Помню, завидовала, когда девочки красиво садились за фортепиано, открывали инструмент… А я открывала футляр, брала аккордеон… (смеется). Хотя он тоже был очень красивый. Выступала и в оркестрах, и сольно. Сейчас для души тоже могу поиграть, но уже очень давно этого не делала.

Известный итальянский оперный и эстрадный певец с большим симфоническим оркестром c новой программой. Адрес: МТС Live Холл (Екатеринбург, бульвар ЭКСПО, 2).

6, 7, 8 марта, 18:30. «Война и мир»

– В Екатеринбург на спектакли получается выбираться нечасто, но если есть возможность – обязательно пользуюсь случаем. Люблю Театр эстрады, Свердловскую музкомедию, Театр драмы, много слышала о Театре «ТургеневЪ», тоже хочется там побывать. Последнее, что произвело на меня большое впечатление – постановка «Екатерина Великая», как раз в Театре музыкальной комедии. Долгое время после увиденного оставалось приятное послевкусие, хотелось еще раз посмотреть этот спектакль. И конечно, поделиться с окружающими, чтобы и они обязательно сходили. Что касается Театра им. Вахтангова, то коллектив приезжает к нам уже не первый раз, и думаю, этот спектакль окажется очень востребован у публики.

Гастроли Театра им. Вахтангова. В ролях: Людмила Максакова, Сергей Маковецкий, Евгений Князев, Ирина Купченко и др. Адрес: Екатеринбургский ТЮЗ (ул. Карла Либкнехта, 48).

7 марта. 19:00. Концерт «Музыка верит в лучшее»

– Тоже хорошее предпраздничное мероприятие. В Свердловской филармонии с удовольствием бываем, а кроме того, в 2021 году в Атиге, во Дворце культуры, мы открыли Виртуальный концертный зал. Афиша подготовлена на весь год, каждый месяц приглашаем наших жителей послушать самые яркие концерты филармонии, притом абсолютно бесплатно. Программа разноплановая – и для детей, и для взрослых. И романсы, и классика. Что касается предложенного концерта, то хоть рок мне не особенно близок, уверена, найдутся те, кому эта программа придется по душе. Тем более вести концерт будет Александр Олешко - интересный рассказчик, популярный сейчас артист. Я же больше слушаю классику. Особенно, когда голова перегружена серьезными мыслями, заботами и хочется разгрузки.

Мировые рок-хиты в исполнении Эстрадно-симфонического оркестра им. А.С. Бадхена. Вокал: Александр Олешко, Сергей Рогожин, Яна Леонтьева и др. Адрес: Свердловская филармония (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38 а).

8 марта, 18:00. Стендап Виктории Складчиковой

– С этим жанром я, конечно, знакома, и Викторию Складчикову слышала. Но большого впечатления лично на меня стендап не производит. Наверное, это мероприятие окажется ближе молодой аудитории.

Резидент «Stand Up» на ТНТ. Адрес: ДК железнодорожников (Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102).

8 марта. 19:00. Хор Турецкого

– Хор Турецкого каждый год приезжает в Екатеринбург к 8 Марта, радует женщин. Два года назад я тоже была на таком концерте. Претензия только одна – длится он мало времени! Хотелось бы еще и еще их слушать. В конце выступления зрители подпевают, потому что все песни знакомые, любимые. Это шикарное мероприятие к Женскому дню, всем свердловчанкам советую!

Большой праздничный концерт. Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).

Свой выбор – В ближайшее время у нас с внуком запланирован поход в Свердловскую детскую филармонию. Туда, кстати, сейчас тоже непросто достать билеты, а значит – их спектакли востребованы. Мы пойдем на музыкальную сказку «Царевна-лягушка». А что касается предстоящего праздника – 8 Марта, то в Атиге накануне у нас состоится традиционный концерт, а сам праздник я проведу дома, с родными.

Опубликовано в №44 от 02.03.2023