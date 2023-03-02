В Екатеринбурге выступят лучшие духовые оркестры Центрального военного округа

В Екатеринбурге пройдет смотр-конкурс военных оркестров России. Фото: Александр Зайцев

Концерт состоится 4 и 5 марта на сцене конгресс-центра "Екатеринбург-ЭКСПО" (МТС Live Холл) в рамках первого тура смотра-конкурса военных оркестров Вооруженных сил России.

Мероприятие проводится раз в пять лет и направлено на популяризацию военно-духовой и классической музыки.

"В этот период наступает наш военно-оркестровый праздник, когда мы принимаем высокую комиссию — гостей из Москвы, главного военного дирижера, показываем лучшие коллективы Центрального военного округа", — отметил начальник военно-оркестровой службы штаба ЦВО Сергей Алеев.

В этом году в смотре-конкурсе примут участие:

25-й военный оркестр штаба (объединенного стратегического командования военного округа) Центрального военного округа (Екатеринбург), начальник оркестра — художественный руководитель капитан Алексей Божедомов;

военный оркестр Челябинского высшего военного авиационного краснознаменного училища штурманов (Челябинск), военный дирижер майор Виталий Петренко;

военный оркестр Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (Тюмень), военный дирижер капитан Андрей Зеньков;

военный оркестр войсковой части 34103 (Свердловская область, пос. Свободный), военный дирижер старший лейтенант Корадо Мунтянов.

4 марта смотр-конкурс стартует на площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" в 17:00. 5 марта выступления начнутся в 11:00.

Военные оркестры исполнят произведения в разных стилях — от классики до джаза, сообщает департамент информационной политики региона.

Вход на мероприятие для зрителей будет бесплатным.

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