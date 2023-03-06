Темы дня

Культура
6 марта 2023, 12:14

Солист Уральского государственного театра эстрады прошел в телевизионное шоу "Голос"

Николай Щерба

Николай Щерба прошел этап слепых прослушиваний на шоу "Голос". Фото: предоставлено пресс-службой Уральского государственного театра эстрады

Солист Уральского государственного театра эстрады Николай Щерба прошел этап слепых прослушиваний в телевизионном шоу "Голос" на Первом канале.

Певец исполнил микс из композиций "I will survive" и "Surviver". Все члены жюри: Полина Гагарина, Баста, Владимир Пресняков и Антон Беляев, — повернулись к уральцу, рассказали в пресс-службе Театра эстрады.

"Могу сказать, что это очень интересный и нужный опыт для меня как артиста. Перед слепыми прослушиваниями было довольно волнительно. Я пошел в команду к Антону Беляеву и безумно счастлив знакомству с Антоном, а также с участниками команды. Все ребята очень талантливые и доброжелательные", — поделился впечатлениями Николай Щерба.

В Театре эстрады солиста поздравили с дебютом, заявив, что гордятся успехом артиста. 

Напомним, ранее в Екатеринбурге прошел концерт группы Zventa Sventana — дуэт Тины Кузнецовой (финалистка шоу "Голос") и Юрия Усачева (основатель группы "Гости из будущего"). 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.03.2023, 13:17 / Общество
В Кировграде с владелицы напавшей на ребенка собаки взыскали компенсацию
06.03.2023, 13:08 / Общество
За последние сутки на Среднем Урале COVID-19 подтвердили у 353 человек
06.03.2023, 12:45 / Спорт
"Уральские авиалинии" стали крыльями Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге
06.03.2023, 12:32 / Общество
Весенние субботники проведут на Среднем Урале по распоряжению Евгения Куйвашева
06.03.2023, 12:14 / Культура
Солист Уральского государственного театра эстрады прошел в телевизионное шоу "Голос"