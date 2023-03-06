Солист Уральского государственного театра эстрады прошел в телевизионное шоу "Голос"

Николай Щерба прошел этап слепых прослушиваний на шоу "Голос". Фото: предоставлено пресс-службой Уральского государственного театра эстрады

Солист Уральского государственного театра эстрады Николай Щерба прошел этап слепых прослушиваний в телевизионном шоу "Голос" на Первом канале.

Певец исполнил микс из композиций "I will survive" и "Surviver". Все члены жюри: Полина Гагарина, Баста, Владимир Пресняков и Антон Беляев, — повернулись к уральцу, рассказали в пресс-службе Театра эстрады.

"Могу сказать, что это очень интересный и нужный опыт для меня как артиста. Перед слепыми прослушиваниями было довольно волнительно. Я пошел в команду к Антону Беляеву и безумно счастлив знакомству с Антоном, а также с участниками команды. Все ребята очень талантливые и доброжелательные", — поделился впечатлениями Николай Щерба.

В Театре эстрады солиста поздравили с дебютом, заявив, что гордятся успехом артиста.

Напомним, ранее в Екатеринбурге прошел концерт группы Zventa Sventana — дуэт Тины Кузнецовой (финалистка шоу "Голос") и Юрия Усачева (основатель группы "Гости из будущего").