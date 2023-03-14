Президентский фонд культурных инициатив поддержал 20 свердловских проектов

Хедлайнером Уральской ночи музыки прошлого года стала певица МакSим. Интересно, какие сюрпризы приготовят для свердловчан организаторы в этом году. Фестиваль запланирован на 23 июня. Фото: Полина Зиновьева

Президентский фонд культурных инициатив объявил итоги первого в 2023 году конкурса. Среди грантополучателей – 20 проектов из Свердловской области. Общая сумма финансовой поддержки составляет более 70 млн рублей.

Ежегодно рекордсменом среди грантополучателей является масштабный фестиваль Ural Music Night. Так произошло и в этот раз: на проведение девятого музыкального марафона Фондом культурных инициатив выделено более 24 млн рублей. Общая сумма на реализацию проекта составит в этом году чуть больше 108 млн рублей. Еще 4 млн рублей получит New/Open showcase festival (организаторы те же, что и у Уральской ночи музыки). Это мероприятие, направленное на поддержку молодых музыкантов со всей страны.

Также более 4,5 млн рублей выделено на проведение Международного джазового open-air фестиваля EverJazz. Уникальность фестиваля заключается в масштабности музыкальной программы – это крупнейший джазовый фестиваль в регионе по количеству как российских, так и зарубежных исполнителей. Так, прошлым летом на событие съехалось более 200 музыкантов из России, Кубы, Армении, Грузии и других стран. А гостями фестиваля становятся жители Свердловской области и других регионов.

Кроме того, Президентский фонд культурных инициатив поддержал проект «Заря. Центр культуры и индустриальной истории Эльмаша» (почти 3 млн рублей). Как поясняют сами организаторы, они пытаются создать место, которое «с уважением и вниманием будет рассказывать об истории района, при этом обеспечит условия для его развития и интеграции в культурную среду Екатеринбурга». В планах – создание общественной гостиной, творческих лабораторий, проведение экскурсий.

Студии анимации «Светлые истории» Фонд поможет в проведении выставки «Случайная последовательность. Выпуск 2». Там представят работы уральских художников и режиссеров, а также устроят показы лучших фильмов наших авторов. Первая часть проекта была проведена в прошлом году и собрала немало зрителей. На это мероприятие организаторам перечислят почти 2 млн рублей.

В списке грантополучателей нынешнего года также: «Фестиваль культурного наследия «Россыпь золота», фольклорно-просветительский проект «Голоса уральских деревень», создатели документального фильма «Дмитрий Соломирский. История меценатов России» и другие.

Материал о том, какие проекты были поддержаны Фондом культурных инициатив и Фондом президентских грантов в прошлом году, – читайте здесь. О том, какие гранты в начале 2023 года присуждены Фондом президентских грантов, – в тексте «ОГ».