Константин Трофимов: «С любыми видами спорта я на «ты»

Рисунок: Максим Смагин

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Сегодня в выпуске – Константин Трофимов, глава Артемовского городского округа.

С 16 марта. «На солнце, вдоль рядов кукурузы»

– Фильм основан на реальных событиях, это история о нашем пилоте Дамире Юсупове. Такие подвиги достойны, чтобы снимать о них кино. И любопытно увидеть интерпретацию режиссера – как это все будет обыграно, справились ли актеры со своей задачей. Мы знаем, что Дамир Юсупов скромный человек, ему поступило много предложений по политическому направлению, но он отказался, сказал – хочу летать. Это человек с большой буквы. Поэтому на такой фильм пойду обязательно.

Режиссер Сарик Андреасян. В ролях: Егор Бероев, Полина Максимова, Марк Богатырёв и др. Адрес: кинотеатры Екатеринбурга и Свердловской области.

17 марта, 19:00. Концерт Олега Митяева

– Для меня бардовская песня – очень серьезная музыка, потому что со смыслом. Ее нужно слушать внимательно, это не попса. И к Олегу Митяеву отношусь с уважением, у него много действительно хороших песен.

В программе любимые хиты: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», «Соседка», «С добрым утром, любимая» и т. д. Адрес: Дворец молодtжи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1).

18 марта, 16:15. Матч «Урал» – «Динамо»

– Футбол – один из моих любимых видов спорта. Часто бываю на нашей Екатеринбург Арене, внимательно слежу за «Уралом». Сейчас команда на подъеме – к нам вернулся белорусский тренер Виктор Гончаренко. А вообще я с любыми видами спорта на «ты». До сих пор играю во все, куда бы не пригласили. Когда был молодым, очень серьезно занимался легкой атлетикой. Я родился в Копейске, шахтерском городке – летом во дворах играли в футбол, баскетбол, волейбол, зимой – в хоккей. Кстати, в прошлом году в Артемовский мы приглашали Павла Дацюка, он приехал. У нас нет крытой Ледовой арены, и Павел тоже воспитывался на уличном корте, а ведь его всегда нужно почистить, лед подлить. Как говорится, чтобы поиграть, надо саночки повозить. Когда Павел увидел, как у нас залит лед, ухожен, как все прибрано, был приятно удивлен. Провел для ребят классную тренировку. Знаю, что потом он приезжал в соседний город, где есть крытая арена. Так вот там он даже переодеваться не стал. Сами понимаете – на все готовое, условия почти тепличные, это уже не то.

Екатеринбургская футбольная команда против московской. Чемпионат России. Адрес: Екатеринбург Арена (ул. Репина, 5).

18 марта, 19:00. Спектакль «Невеста на прокат»

– Александр Михайлов мне больше запомнился даже не работой в любимой многими картине «Любовь и голуби», а ролью нашего героя-разведчика Николая Кузнецова в фильме «Отряд специального назначения». Уверен, старшее поколение с удовольствием бы посетили спектакль с его участием.

В ролях: Александр Михайлов, Елена Проклова, Юлия Такшина. Адрес: Дворец молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1).

19 марта, 19:00. «Гарри Поттер. Оркестр Sonorus»

– Я сторонник советских мультфильмов – рисованных, красивых. Это классика, и мне даже импонирует, что после введения санкций многие иностранные фильмы показывать перестали, мы вернулись к отечественному кино. Но есть и зарубежная классика, которую интересно смотреть и читать. И конечно же, я знаком с книгами и фильмами про «Гарри Поттера». Моему внуку семь лет, и ради него я бы нашел время на посещение этого мероприятия. Ведь хочется, чтобы наши дети как можно дольше верили в сказки. Тем более будет выступать оркестр, живая музыка, артисты в соответствующих костюмах. Молодежь любит делать селфи, а на этом концерте им точно будет чем заняться.

Музыка оскароносного Джона Уильямса в исполнении симфонического оркестра. На сцене – коллектив юных магов-учеников школы Хогвартс. Адрес: ДК железнодорожников (Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102).

20 марта. 19:00. Концерт Анжелики Варум и Леонида Агутина

– С удовольствием слушаю музыку этой пары. Правда, в свое время был удивлен, когда они соединились в семью, потому что Анжелика – практически идеал женщины, интеллигентна, воспитана. А Леонид производил впечатление этакого легкомысленного ловеласа. Но это образы на сцене, а в жизни артисты могут быть совершенно другими.

Джазовые импровизации любимых песен, какими их можно услышать только на концертах, а также композиции с еще невыпущенных альбомов артистов. Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).

21 марта. 19:00. Концерт Михаила Шуфутинского

– Считаю себя разносторонним человеком, в музыке мне многие направления нравятся. В каждом есть свои фишки – то, что берет за душу. У нас в Артемовском можно поймать только две радиостанции, а когда выезжаем в Екатеринбург – многообразие, и я частенько прошу водителя включить радио «Шансон». Михаил Шуфутинский – это уже классик шансона. Но понимаю, что это музыка уже для людей моего возраста, молодежь слушает рэп и что-то еще. Моей старшей дочери 32 года, младшей – 20. Так вот даже у них предпочтения в музыке уже совершенно разные.

Юбилейный тур. Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).

Свой выбор – Я всегда коллегам говорю: работа работой, но и про культурный досуг забывать нельзя. Тем более рядом у нас один из крупнейших городов России – столица Урала, с очень насыщенной культурной жизнью. Приглашаю их в театр – на оперу, балет и так далее. Но сейчас рекомендовал бы всем выбраться на природу. В городах уже слякоть, грязь, а в лесу еще лежит снег, приятно. Надо успевать ловить последние деньки. Это прекрасная возможность побыть наедине с собой и природой. Тем более красивых мест в нашей области очень много.

Опубликовано в №54 от 16.03.2023