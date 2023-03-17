По пути Спилберга и деревенских старожилов: какие свердловские проекты в 2023 году поддержал Президентский фонд культурных инициатив

Часть экспозиции первой выставки аниматоров «Случайная последовательность» . Фото: Пермский Центр городской культуры.

Президентский фонд культурных инициатив объявил итоги первого в 2023 году конкурса. Среди грантополучателей – 20 проектов из Свердловской области. Общая сумма финансовой поддержки составляет более 70 миллионов рублей.

А не спеть ли нам…

Ежегодно рекордсменом среди победителей конкурса Президентского фонда культурных инициатив является масштабный фестиваль Ural Music Night. Так произошло и в этот раз: на проведение девятого музыкального марафона Фондом выделено более 24 миллионов рублей. Общая сумма на реализацию проекта составит в этом году чуть больше 108 миллионов рублей. Еще 4 миллиона получит New/Open showcase festival (организаторы те же, что и у Уральской ночи музыки). Это мероприятие, направленное на поддержку молодых музыкантов со всей страны.

Фото: Полина Зиновьева

Также более 4,5 миллиона рублей выделено на проведение Международного джазового open-air фестиваля EverJazz. Уникальность события заключается в масштабности музыкальной программы – это крупнейший джазовый фестиваль в регионе по количеству как российских, так и зарубежных исполнителей. К примеру, прошлым летом на событие съехалось более 200 музыкантов из России, Кубы, Армении, Грузии и других стран. А гостями фестиваля становятся жители Свердловской области и других регионов.

Поддержал Фонд и еще одно музыкальное (но только отчасти) событие, которое кардинально отличается от первых двух. Речь о Фольклорно-просветительском проекте «Голоса уральских деревень». В основе концепции – исследование традиционной культуры и семейной памяти жителей уральских деревень. На протяжении нескольких десятилетий уральские этнографы собирали материал – это воспоминания старожилов деревень, обряды, народные игры и, конечно, песни и причитания. Теперь на основе этих богатейших исследований команда Агентства театральных дел создаст серию лекций-погружений и документальный спектакль. Любопытно, что проект приурочен к 300-летию двух крупнейших центров Урала – Екатеринбурга и Перми. Организаторы решили «постичь душу этих регионов через обращение к народным традициям, корням». Потому как когда-то и Пермь, и Екатеринбург тоже были деревнями.

– Мы сотрудничаем с несколькими музеями, которые занимаются народной культурой, и с отдельными фольклористами-этнографами, – отмечает куратор проекта Евгений Исхаков. – Например, в Пермском крае это Усольский музей-заповедник – «Палаты Строгановых». В нашей области это Музей истории Екатеринбурга и Музей наивного искусства, возглавляет который как раз этнограф Андрей Бобрихин, он сам участвовал в таких экспедициях на протяжении многих лет.

Сценарий для документального спектакля на основе собранных материалов напишет известный драматург Ирина Васьковская. Режиссером выступит Ирина Лядова, создатель Открытого студийного театра, режиссер театральной платформы Музея истории Екатеринбурга.

– Премьера намечена на июнь, – уточняет Евгений Исхаков. – Показы будут организованы в аутентичных пространствах – музеях-усадьбах Екатеринбурга, где есть красивые сады. Это музеи Казанцева, Бажова и Решетникова. Также мы повезем спектакль в Пермский край, в древнее село Пыскор – один из духовных центров края. Там очень красивое место, берег Камы.

На этот проект Президентский фонд культурных инициатив выделил порядка 2,2 миллиона рублей.

Аниматорам больше не спрятаться за экраном

Екатеринбургской студии анимации «Светлые истории» Президентский фонд культурных инициатив поможет в проведении выставки «Случайная последовательность. Выпуск 2». Там представят работы уральских художников и режиссеров, а также устроят показы лучших фильмов наших авторов. Первая часть проекта была проведена год назад и собрала немало зрителей. Акцент был сделан на десяти екатеринбургских художниках – выпускниках Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ). Эти имена хорошо известны тем, кто следит за современной анимацией, их не раз можно было видеть в числе участников, победителей и призеров самых известных премий – Анастасия Мелихова, Павел Никифоров, Павел Погудин, Максим Куликов и другие.

Сейчас зрителей ждет продолжение – на мероприятие организаторам перечислят почти 2 миллиона рублей.

– Это первый крупный проект про анимацию, именно про молодых авторов, которые уже чего-то добились, – рассказывает «Областной газете» куратор выставки, режиссер, участник первой экспозиции Максим Куликов. – Это очень интересно, потому что у нас появилась возможность выйти за рамки. Есть такая правдивая фраза – режиссер анимации прячется за экраном. Действительно, мы знаем, как выглядит Стивен Спилберг, но не знаем режиссеров, которые снимают, например, на мультипликационной студии Pixar, даже фамилий их не знаем. Нам кажется, что это неправильно, каждый творческий деятель должен получить свою звездочку, свой лайк. А на нашей выставке у зрителей как минимум будет возможность увидеть авторов на фото, а как максимум – познакомиться с ними, потому что у нас запланированы еще и публичные лекции, встречи. Получается, что такие проекты помогают аниматорам выйти на свет. Ну и самый приятный бонус – и для нас – авторов, и для зрителей, что на выставке мы также организовываем показы наших фильмов.

Также организаторы отмечают, что за счет сформированной программы кинопоказов, в этом году у них уже получится выйти за пределы выставочного пространства на альтернативные площадки. И если в прошлом году проект был презентован в Екатеринбурге и Перми, то сейчас география дополнится Нижним Тагилом и Новоалтайском (Алтайский край).

Еще один проект, связанный со сферой кино, – документальный фильм «Дмитрий Соломирский. История меценатов России». На создание и продвижение картины авторы – кинокомпания «Екатеринбург-фильм» – получили более миллиона рублей. Дмитрий Соломирский - последний владелец заводов в Полевском и знаменитой Северской домны, где недавно открылись выставочные площади. К слову, в день открытия галереи домну посетило почти 4 тысячи человек, пользуется популярностью это место у туристов и жителей города и сейчас.

Но, по словам кураторов проекта, сам Дмитрий Соломирский, заложивший традиции благотворительства и меценатства, поддерживавший различные искусства и науку на Урале, сегодня незаслуженно забыт.

– Эта документальная картина – попытка восстановления исторической справедливости и придания нового звучания замечательному месту на Урале, которое возникло благодаря бурному развитию металлургии в последние 300 лет, – поясняют в кинокомпании «Екатеринбург-фильм». – Тем более, материал для визуального произведения благодатный: на Урале сочетаются великолепие и красота природы с грандиозностью металлургических заводов.

Картина будет готова к декабрю нынешнего года.

Фото: Алексей Кунилов

В разделе «визуальные проекты» также можно выделить «Лабораторию уральского сувенира». С такой инициативой выступил Центр развития территорий Среднего Урала. Казалось бы, у нас немало умельцев, которые не просто продолжают лучшие традиции ремесел, характерных именно для нашего региона, но еще и прославляют область на всероссийских выставках и фестивалях. Однако для создания продукции, которая полноправно может считаться сувениром, только перечисленного недостаточно. По крайне мере, грантополучатели считают именно так.

– Представленная сейчас на рынке сувенирная продукция достаточно разрозненная и, как нам кажется, не позволяет сформировать целостный образ территории, с учетом ее культурных особенностей, – поясняют в Центре развития территорий Среднего Урала. – А людям важна территориальная самоидентификация, и один из способов ее обеспечить – создать линейку сувениров, которые могли бы «рассказать» локальную историю или напоминать о чем-то важном, но при этом иметь современную функцию.

Если конкретнее, то победители конкурса обещают организовать коллаборацию мастеров-ремесленников, художников, рукодельниц и дизайнеров. Все они сначала будут разрабатывать культурный код Горнозаводского Урала, а затем примутся за создание новой линейки сувениров. Результат примерно через год презентуют на крупных культурных площадках региона. На все это Фонд выделил чуть больше двух миллионов рублей.