Сначала – на званый ужин, затем – к фантастическим мирам

Рисунок Максима СМАГИНА

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Сегодня в выпуске – Евгений ГАГЛОЕВ, писатель-фантаст, драматург, руководитель литературно-драматургической части новоуральского Театра музыки, драмы и комедии.

С 8 марта. Фильм «Поехавшая»

– К современному отечественному кино я отношусь, в лучшем случае, с недоверием. Да, сейчас у нас научились снимать качественные фильмы и сериалы, но далеко не за каждый продукт зритель готов платить, поэтому чаще смотрим их в онлайн-кинотеатрах по подписке. В кинотеатр на эту картину точно не пойду, но со временем, возможно, ознакомлюсь.

Обычная жительница мегаполиса Аня Смолина после череды неудач решает: пришло время все изменить. Она достает запылившийся велосипед, сажает в прицеп таксу Капу и отправляется через всю Россию – мириться с мамой. В главной роли: Ольга Лерман. Адрес: кинотеатры Екатеринбурга и Свердловской области.

С 23 марта. Мультфильм «Коты Эрмитажа»

– Про настоящих котов Эрмитажа мы, конечно, много слышали. В самом музее даже продаются многочисленные календари и постеры с фотографиями тех самых котиков, оберегающих знаменитые произведения искусства от грызунов. Наверняка этот мультфильм заинтересует детей и их родителей. По крайней мере, рейтинг ожиданий у него довольно высокий. Думаю, с ребенком тоже сходим. Устроим себе семейный поход в кино!

Юный кот Винсент в компании мыши Мориса спасается от наводнения в старинном клавесине, который подбирают моряки и отправляют в Санкт-Петербург, где он попадает в Эрмитаж. Роли озвучивают: Роман Курцын, Полина Гагарина, Павел Прилучный и др. Адрес: кинотеатры Екатеринбурга и Свердловской области.

24 марта, 19:00. «Женский Стендап»

– Довольно интересное мероприятие, с удовольствием бы сходил. Выступления многих участниц растиражированы в Интернете, но вживую они, конечно, гораздо смешнее, да и энергетика совершенно другая. Хорошо провести время, от души посмеяться над реалиями нашей жизни и в том числе над собой, – почему бы и нет?

В этот вечер на сцене: Ирина Мягкова, Варвара Щербакова, Карина Мейханаджян, Сауле Юсупова, Маргарита Родина, Елизавета-Варвара Аранова, Настя Веневитина. Адрес: Екатеринбург-Экспо и МТС Live Холл (Екатеринбург, бул. Экспо, 2).

25 марта, 18:00. «Боккаччо»

– Думаю, это обязательно нужно смотреть. Я хорошо знаком с коллективом Свердловской музкомедии, многих сотрудников, в том числе и режиссера Филиппа Разенкова, знаю лично. Смотрел множество спектаклей этой прославленной сцены и с уверенностью могу сказать, что у них всегда интересный и качественный продукт. Поэтому настоящим поклонникам музыкального театра такое событие пропускать нельзя.

Драматург Константин Рубинский и режиссер Филипп Разенков заново придумали историю, где Боккаччо-автор вынужден играть Боккаччо-персонажа, легкомысленного героя по мотивам его же книги. Адрес: Свердловский театр музыкальной комедии (Екатеринбург, пр. Ленина, 47).

25 марта. 19:00. Концерт Максима Свободы

– Если честно, понятия не имею, кто такой Максим Свобода. Как и не особо доверяю перечисленным топ-чартам. Но скорее всего, у этого исполнителя есть свои поклонники.

В 2018 году Максим Свобода принял участие в шоу «Песни» на ТНТ. После долгих отборов Максим попал в команду к Максиму Фадееву. На проекте были созданы и выпущены авторские песни «Воздух на сигареты», «Соль», «Девочка с каре» и др., которые на протяжении долгого времени возглавляли топ-чарты iTunes, Apple Music, Google Play, Яндекс Музыки и VK Music. Адрес: клуб «Фабрика» (Екатеринбург, пер. Центральный рынок, 6).

25–26 марта. Матчи «Синара» – «КПРФ»

– От спорта я как-то далек, но знаю, что эти матчи обязательно вызовут интерес у истинных футбольных болельщиков.

Екатеринбургская мини-футбольная команда против принципиального соперника. Чемпионат России. Адрес: ДИВС (Екатеринбург, ул. Еремина, 3).

28 марта, 18:30. «Приношение Рахманинову»

– Это классика на все времена. Хотя бы раз в жизни нужно такое послушать. И кто знает, может, слушатель откроет в себе что-то новое, чего не знал прежде, и еще не раз захочет насладиться великолепной музыкой.

К 150-летию со дня рождения композитора. Камерный хор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Адрес: Свердловская филармония (Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 38а).

Свой выбор – В преддверии Международного дня театра хочу пригласить ваших читателей на премьеру новой версии оперетты Жака Оффенбаха «Званый ужин с итальянцами» в новоуральский Театр музыки, драмы и комедии. Мы слегка осовременили сюжет, добавили комических персонажей и сюжетные линии, а еще великолепные музыкальные номера Оффенбаха из других произведений. Классическая версия идет около 50 минут, а у нас полноценный вечерний спектакль в двух актах. А как писатель и автор книг – приглашаю желающих на мою творческую встречу «Фантастические миры Евгения Гаглоева» – 1 апреля, в Публичную библиотеку Новоуральска. Там поговорим в том числе о моих новинках, вышедших в издательстве «Росмэн». Это детская приключенческая повесть «Охотники за мифами. Шкатулка из замка теней» и сборник подростковых мистических детективов «Отряд Авангард».

Опубликовано в №60 от 23.03.2023