Так выглядит "Дом кулик". Фото: Полина Зиновьева

В арамильском Парке Сказов состоялась презентация двух гостевых домов, которые стали началом туристической деревни. Общая сумма вложенных в строительство средств составила 12 миллионов рублей, шесть миллионов из которых – грантовая поддержка федерального бюджета в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Традиции хорошо, а комфорт еще лучше

Парк сказов был открыт в 2015 году. Это большой комплекс, расположенный в Арамиле, на территории более пяти гектаров. Уникален он тем, что поделен на тематические зоны, каждая из которых посвящена сказам Павла Бажова и персонажам русских сказок. В Парке можно посетить огромный терем Урал Мороза, пещеру Хозяйки Медной горы, избушку Бабы-Яги, шалаш Лешего, дом Данилы-мастера с коллекцией уральских самоцветов и другие объекты. Особый интерес у гостей всегда вызывает воссозданная деревенская улица – с украшенными крестьянскими домами, колодцем-журавлем и подворьем бабушки Нины, где обитают козы, кролики, корова, кабаны и другая живность.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

На территории Парка Сказов круглый год проводят различные фестивали и праздники, поэтому гостям здесь всегда есть чем заняться, но туристы, которые едут в комплекс издалека, неизбежно сталкиваются с проблемой размещения.

– Планы по строительству Парка у нас большие, на данный момент от общего объема застроено только 20–25 процентов, – рассказывает «Областной газете» заместитель директора Парка Сказов Никита Малышев. – Поскольку сейчас очень популярен внутренний туризм, к нам приезжает много гостей из соседних регионов. Также часто бывают туристы из Москвы, которые изначально едут в Екатеринбург, но теперь обязательно включают в свой маршрут Парк Сказов. Единственная проблема – расселение гостей, поэтому мы активно занялись этим вопросом.

Несколько лет назад на территории Парка Сказов построили два гостевых дома в традиционном стиле – с печью, полатями и баней. У туристов появилась возможность почувствовать на себе, как раньше жили в деревнях. И желающие пожить в доме, стилизованном под старину, были и есть. Но их все-таки не так много, поскольку для городского жителя такой отдых уже на грани экстрима: ведь и удобства сделаны, что называется, в традиционном деревенском стиле.

Поэтому появление современной туристической деревни с комфортными дизайнерскими домиками – очень логичный шаг для основателей Парка Сказов. В 2020 году ими был выигран федеральный грант на строительство первых объектов, в будущем деревня разрастется до 12 домов. А первые два полностью готовы, уже сейчас их можно забронировать.

Пожить в хижине хоббитов и под крылом кулика

Концепции домов, их экстерьеры и интерьеры разработаны Молодежным объединением союза архитекторов. Дизайн действительно очень необычный – сказочный. Первый дом получил название «Лисья нора» в первую очередь потому, что часть помещений находится под землей. Снаружи дом напоминает хижины, в которых жили герои «Властелина колец» – милые хоббиты. Те же круглые окна, уютное оформление, только к «Лисьей норе» еще примыкает просторная терраса, с которой можно полюбоваться природой. Вообще панорамность – главный принцип расположения туристической деревни: с этого места открывается прекрасный вид на весь Парк Сказов.

Дом "Лисья нора". Фото: Полина Зиновьева

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх и директор Парка Сказов Алиса Ларионова открывают новый гостевой дом. Фото: Полина Зиновьева

После перерезания торжественной ленты у нас, первых гостей, появляется шанс посмотреть, что же внутри «Лисьей норы». Там оборудованная кухня-гостиная, комфортные спальня и уборная. Современный дизайн с элементами экодекора. Как раз изюминкой интерьера стала можжевеловая стена на кухне. Ее оформлением занимались мастера из Режа. Благодаря этому необычному элементу в доме приятный, атмосферный аромат. Рассчитан дом (как и остальные) на четырех человек.

Так выглядит спальня в доме «Лисья нора». Над интерьером комнаты работали местные дизайнеры. Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Второй объект деревни – «Дом кулик» – построен в форме большой птицы, с внешней стороны здания просматриваются крылья, голова с большим клювом и хвост. Все тело кулика (то есть фасад) украшено черепицей оригинальной формы, напоминающей перышки. Интерьер тоже постарались украсить необычными предметами, созданными местными дизайнерами, – к примеру, прикроватными столиками из спилов, залитых эпоксидной смолой, и кухонной утварью любопытной формы. Кстати, оба дома оснащены всеми необходимыми удобствами: Wi-Fi, телевизором, бытовой техникой и системой умного отопления.

Спальня в "Доме кулика". Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Терраса "Дома кулика". Сверху можно увидеть огромный клюв птицы. Фото: Полина Зиновьева

В отделке фасадов использован только природный материал – дерево. За это отвечала команда мастера Ивана Брылунова. Иван живет в Сабике (Шалинский ГО), он продолжатель династии резчиков по дереву. Основательница Парка Сказов Наталья Ларионова пригласила его поучаствовать в нескольких проектах, в итоге Иван и коллеги отстроили чуть ли не половину объектов парка, включая деревянные скульптуры. Особенно Иван гордится 4,5-метровым медведем из цельного дерева – 300-летней морозобойной сосны (она была повреждена в морозы). Теперь эта команда занимается гостевыми домами.

Экоактивисты могут быть спокойны

Иван Брылунов показал нам строящийся следующий, третий объект туристической деревни – дом «Гнездо кукушки». И это еще более амбициозный проект, чем первые два сооружения, потому что его будут возводить над землей, как и полагается гнезду.

– Как видите, строим мы дом на земле, чтобы было безопаснее. А потом, уже готовым, поднимем его на сваи, – рассказывает «Облгазете» Иван. – Высота над землей, то есть уровень пола, в самом низком месте будет достигать шести метров, а в самом высоком – восьми, поскольку дом мы установим на склоне.

На вопрос – насколько такая конструкция будет безопасна – Иван уверено отвечает, что не видит никаких проблем, так как дом спроектирован легким, а сваи очень прочные.

– Сваи по подсчетам выдерживают вкупе до 100 тонн, – уточняет мастер, – а готовый дом будет весить порядка шести-семи тонн, ведь он полностью деревянный, ничего тяжелого там нет. При этом жить в нем можно будет круглый год.

Иван Брылунов потомственный резчик по дереву из Шалинского ГО. В руках он держит проект дома "Гнездо кукушки", а позади - сам строящийся объект. Фото: Полина Зиновьева

Дом "Гнездо кукушки". Фото: Полина Зиновьева

На доме уже установлено три купола, фасад обит черепицей из липы. Фишками объекта станут эффектная винтовая лестница и терраса нестандартной формы: по планам именно из этого дома будет открываться лучший вид на Парк Сказов. Строители смеются: уже сейчас на доме умудрились свить гнездо дрозды и регулярно наведывается кукушка, видимо, контролирует ход работ. Соседнее здание – «Дом кулика» обжили белки, им очень приглянулась крыша, поэтому теперь один из будущих домов обязательно посвятят этим животным. И на данный момент уже готов проект дома «Нора барсука».

Иван Брылунов говорит, что природа для них в данном случае все равно на первом месте: при строительстве домов не повреждено ни одно дерево, а в случае «Дома кулика» под одну сосну даже вырезано отверстие в крыше.

– Мы надеемся, что все 12 домиков появятся в ближайшее два-три года, – уточняет Никита Малышев. – Хотя понятно, что есть много внешних экономических факторов, но мы будем стараться.

Кроме того, на территории Парка Сказов уже в этом году должны построить модульную гостиницу.

– Это будет гостиница на 12 номеров с панорамным видом на территорию. Исходя из нашей концепции, она одноэтажная, поскольку мы не хотим, чтобы новые сооружения оказались выше деревьев Парка, дабы сохранить ту атмосферу, которая сейчас здесь есть, – поясняет «Облгазете» директор Парка Сказов Алиса Ларионова. – Гостиницу начнут строить в этом году, и уже к новогодним праздникам можно будет приехать к нам и заселиться.