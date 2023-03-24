В Свердловской области вручены губернаторские премии в сфере культуры

Павел Креков вручил губернаторские премии работникам культурно-досуговой, библиотечной и музейной сферы. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

По итогам 2022 года премии губернатора Свердловской области получили 22 работника культурно-досуговой, библиотечной и музейной сферы. По поручению главы региона Евгения Куйвашева церемонию награждения 24 марта, накануне Дня работника культуры, провел заместитель губернатора Павел Креков.

"Объявленный годом культурного наследия народов России минувший 2022 год прошел в Свердловской области ярко и насыщенно. Мероприятия, которые проводились в течение года, способствовали сохранению исторической памяти, укреплению единства общества, интереса к истории и культуре родного края. Все это — благодаря вашему труду, таланту, высокому профессионализму, творческой самоотдаче", — приводит обращение Павла Крекова к участникам мероприятия департамент информационной политики региона.

В Свердловской области действуют 832 общедоступные библиотеки. По их количеству и объему библиотечного фонда Свердловская область занимает первое место в Уральском федеральном округе.

Одним из лауреатов премии губернатора Свердловской области в библиотечной сфере стал авторский коллектив программы "Возраст не помеха" Центральной библиотеки Новоуральска в составе Ольги Морозовой, Светланы Васильевой и Елизаветы Пылаевой. Они организовали интеллектуальный клуб для пенсионеров "Скрепка", киноклуб для слабовидящих, который показывает фильмы с тифлокомментариями, несколько клубов декоративно-прикладного творчества.

"Учеными доказано, что творческая активность дарит людям старшего поколения самое важное — жизненные силы и желание жить. Увлечение интересным занятием помогает не только с пользой проводить время, но и сохранять интеллектуальную и физическую форму", — говорят авторы программы.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области работает 839 культурно-досуговых учреждений, ежегодно на их базе проводится около 160 тысяч мероприятий с участием более 15,7 миллиона человек.

Руководитель Национального культурного комплекса села Аракаево Салават Губаев — один из лауреатов премии губернатора в культурно-досуговой сфере. Он создал Аракаевский историко-краеведческий музей татарского быта, этнографии и фольклора.

"В национальной культуре — наши истоки. Человек как дерево — не может существовать без корней. У уральских татар это особенно ярко проявляется. Считается, что каждый татарин должен знать своих предков до седьмого колена. Национальная культура воспитывает нравственность, уважение к пожилым. Это наша опора и основа", — рассказал Салават Губаев.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В регионе есть 126 областных государственных и муниципальных музеев. В их фондах находится более 1,7 миллиона единиц хранения.

Команда проекта "НИТИ×НИТИ" в составе Натальи Иртугановой, Анжелы Южаковой, Татьяны Быстровой, Елизаветы Манеровой, которая преобразовала Арамильскую суконную фабрику в арт-пространство, также отмечена премией губернатора.

"Я очень много лет ходила мимо уникального здания фабрики, которое медленно разрушалось. Было обидно, что славная страница истории нашего города забывается, уходит в небытие. Наш проект был создан, чтобы сохранить эту память", — рассказала идеолог проекта, директор Муниципального музея Арамиля Наталья Иртуганова.

Летом 2023 года здесь откроется экспозиция "Музей шинели". Отметим, что в годы Великой Отечественной войны каждый четвертый солдат был одет в арамильскую шинель.

Лауреаты премии в библиотечной сфере: Светлана Васильева, ведущий библиотекарь Публичной библиотеки Новоуральского городского округа;

Ольга Морозова, заведующий отделом специализированных фондов Публичной библиотеки Новоуральского городского округа;

Елизавета Пылаева, главный библиотекарь, руководитель Ресурсного центра поддержки общественных инициатив "ПроДвижение" Публичной библиотеки Новоуральского городского округа;

Наталья Тетенькина, директор первоуральской Централизованной библиотечной системы;

Татьяна Чечвий, главный библиограф методико-библиографического отдела Центральной городской библиотеки березовской Централизованной библиотечной системы;

Наталья Якимова, директор Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила. Лауреаты премии в культурно-досуговой сфере: Светлана Андрицкая, директор Дворца культуры "Металлург" ГО Красноуральск;

Надежда Васильева, руководитель народного коллектива Гаевского сельского дома культуры Централизованной клубной системы Ирбитского муниципального образования;

Салават Губаев, директор Национального культурного комплекса с. Аракаево;

Андрей Лиходед, методист по художественной обработке дерева Центра традиционной народной культуры Среднего Урала. Лауреаты премии в музейной сфере: Александр Агзамов, художник-график;

Сергей Айнутдинов, председатель правления Свердловского регионального отделения Союза художников России;

Татьяна Быстрова, профессор Уральского федерального университета;

Александра Гришук, заведующий научно-исследовательским отделом Музейно-выставочного комплекса г. Лесной;

Наталья Иртуганова, директор Музея города Арамиль;

Любовь Лаврова, заведующий фондами Красноуфимского краеведческого музея;

Елизавета Манерова, профессор Уральского государственного архитектурно-художественного университета;

Полина Наумова, главный хранитель музейных предметов Музейно-выставочного комплекса г. Лесной;

Юлия Стригова, директор Музейно-выставочного комплекса г. Лесной;

Павел Федоровский, научный сотрудник Музейно-выставочного комплекса г. Лесной;

Галина Шарко, председатель секции искусствоведения и художественной критики Свердловского регионального отделения Союза художников России;

Анжела Южакова, главный хранитель Музея города Арамиль.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев вручил премии лучшим педагогам свердловских вузов.