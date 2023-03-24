Андрей Лиходед на вручении премии в резиденции губернатора Свердловской области – с наградой и своей работой. Фото: Алексей Кунилов

Прошлый год в нашей стране был посвящен культурному наследию народов России, поэтому было особенно любопытно, кому же вручат премию губернатора Свердловской области в номинации «За вклад в сохранение и развитие традиционной народной культуры». Победителем в этой категории стал один из лучших мастеров по художествен­ной обработке дерева в регионе и стране – Андрей Лиходед из Екатеринбурга.

«Девушек на моих мастер-классах больше»

Более 25 лет Андрей Лиходед занимается изготовлением из дерева штучных высокохудожественных из­делий: предметов интерьера, скульптуры, авторской мебели. Он участник, лауреат и дипломант всероссийских выставок.

– Эта награда для меня очень значима, – говорит Андрей. – Регион у нас большой, и конкуренция в культурной сфере соответствующая. Поэтому мне вдвойне приятно, что среди мастеров выбрали меня. На протяжении многих лет я занимаюсь деревом, и ассоциации у меня такие: если будут хорошие корни, то и дерево будет крепким. Так и в культуре – будем ценить корни, традиции, все у нас в этой сфере сложится. Государство сейчас много делает в этом направлении. Один из примеров: учрежден официальный праздник – День народных художественных промыслов, его отмечают в предпоследнее воскресенье июня, в нынешнем году это будет 18 июня.

– Андрей, вас знают как талантливого ремесленника – вы создаете предметы интерьера, авторскую мебель, скульптуру. Но при этом много преподаете, в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала и не только. Получается, передача опыта, мастерства молодому поколению для вас уже вышла на первое место?

– Педагогической работой активно я начал заниматься примерно с 2013 года. Для меня это в первую очередь популяризация нашего промысла. И мастер-классы резьбы по дереву пользуются спросом, в том числе на больших площадках – городских и областных мероприятиях, фестивалях. Это здорово, особенно в наш век, когда многие уже просто не умеют делать ничего своими руками. Причем мне как представителю сильного пола даже немного неудобно это говорить, но девушек на моих мастер-классах больше. Они не боятся острых инструментов, не боятся приобретать совершенно новые навыки. Более того, мастер-классы в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала можно посетить по Пушкинской карте, так вот как раз по ней тоже записываются в основном девушки. Это очень приятно, но хочется видеть и парней, которые потом тоже смогут держать в руках не только смартфон. Не обязательно ведь быть мастером резьбы по дереву, но гвоздь забить надо уметь (улыбается).

«Ни один бобр у меня не пострадал»

– В вашей творческой биографии, помимо прочего, значится, что вы участвовали в реконструкции экспозиции Свердловского областного краеведческого музея по воссозданию Большого Ши­гирского идола – одного из самых известных музейных экспонатов региона. Какова была ваша роль в этом проекте?

– Да, Шигирский идол – уникальный памятник, но я сталкиваюсь с тем, что далеко не все про него знают. В частности, в тех же детских лагерях перед мастер-классами читаю небольшую лекцию о родном крае и обязательно рассказываю о том, что у нас была найдена такая древняя, уникальная вещь, возраст которой более 11 тысяч лет. Вещь, которая старше египетских пирамид.

Мне же предложили к 150-летию краеведческого музея, для популяризации экспоната, сделать полномасштабную копию Большого Шигирского идола. Подлинник, как известно, хранится под стеклом, в филиале музея по адресу ул. Ленина, 69. А копия была нужна для передвижных экспозиций – сейчас она находится в главном корпусе, в Доме Поклевских-Козелл (ул. Малышева, 46), но ее уже вывозили к нам в область и в Аркаим.

– Сколько вы работали над копией идола? Ведь в высоту скульптура достигает порядка пяти метров…

– Копию я делал где-то три месяца, даже больше. Перед этим изучил много информации, фотографий и сам идол, конечно. Я в восторге от этой вещи и от того человека или группы людей, которые его делали в древности. Даже больше скажу – того мастера можно назвать Микеланджело своего времени – 11 тысяч лет назад. Чтобы у нас, на Урале, теми каменными инструментами сделать такое… Идол создан из лиственницы, и когда я узнал, чем ее обрабатывали, был очень удивлен. Это сейчас есть наждачная бумага и так далее, а древние люди придумали вот что: для полировки они нанесли на шкуру бобра мокрый песок. Представляете? Более того, голова идола уже сделана в объеме. Это действительно скульптура, без всяких скидок.

– Сейчас оборудование, инструменты – современные, но были ли трудности, с которыми вы столкнулись при изготовлении идола?

– Я создавал его по фрагментам. Конечно, не каменным инструментом, но постарался по максимуму работать вручную – резцами, стамесками, именно как тот мастер в древности. Разве что у меня ни один бобр не пострадал (смеется). Еще передо мной стояла задача «состарить» копию, отдекорировать, чтобы она еще больше была похожа на оригинал. Ну и поскольку считается, что идол – культовая вещь, столкнулся и с сопротивлением материала, как будто кто-то внимательно надо мной сверху наблюдал. Но я помнил, что это вклад в развитие и популяризацию культуры области, ну и туризма, конечно.

А вообще, работа с деревом всегда увлекает, захватывает. Это такой молчаливый разговор мастера с материалом, и в какой-то момент ты понимаешь: это не ты работаешь над деревом, а оно над тобой.

Андрей Лиходед и заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Фото: Алексей Кунилов

Досье Андрей ЛИХОДЕД Окончил оформительское отделение Свердловского художественного училища им. И.Д. Шадра и получил квалификацию «художник-оформи­тель», а затем прошел обучение в Российском государственном профессионально-педагоги­ческом университете (Екатеринбург) по про­филю «Декоративно-прикладное искусство и дизайн».

В 2018 году ему было присвоено почетное звание «Мастер народных художественных промыслов Свердловской области».

С 2019 года – методист по художественной обработке дерева Центра традиционной народной культуры Среднего Урала.

В 2020 году Андрей Ильич принял участие в реконструкции экспозиции Свердловско­го областного краеведческого музея им. О. Е. Клера по воссозданию Большого Ши­гирского идола.

Мастером реализован культурно-образовательный проект – студия «Резное кру­жево» для детей и взрослых, один из участни­ков которой стал победителем Всероссийского детского фестиваля народных промыслов и ремесел «Данилушка».

Помимо творчества, Андрей Ильич ведет активную работу по воспитанию и развитию детей в автономной некоммерческой воен­но-патриотической организации «Исетский казачий кадетский корпус им. Святого Це­саревича Алексия» в городе Екатеринбурге и православной гимназии имени Святейшего Патриарха Алексия II, где делится опытом и мастерством с учениками.

С полным списком лауреатов премий губернатора Свердловской области в культурно-досуговой, библиотечной и музейной сферах по итогам работы в 2022 году можно ознакомиться здесь.