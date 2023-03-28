Певица из Арамиля представит Свердловскую область на всероссийском вокальном конкурсе

Эфиры и голосование начнутся на телеканале "Звезда" 8 апреля. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Евгения Каменских, преподаватель и певица, художественный руководитель Дворца культуры Арамиля, представит Свердловскую область на всероссийском вокальном конкурсе "Звезда". Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Я заполняла заявку на участие летом прошлого года второпях и не особенно рассчитывала на результат. Однако через некоторое время со мной связались редакторы и сообщили, что я прошла кастинг. Очень рассчитываю дойти до финала, поскольку там исполнителям будет предоставлена возможность выступить с авторским материалом", — рассказала Евгения Каменских.

Отметим, что участница конкурса серьезно занялась музыкой в 25 лет, изучала эстрадно-джазовый вокал на базе Уральского государственного педагогического университета. Она является лауреатом и обладательницей гран-при различных областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

Эфиры и голосование начнутся на телеканале "Звезда" 8 апреля. Позднее на официальном сайте проекта появится расписание и информация о том, как зрители могут поддержать своих земляков.

Отметим, что 8 апреля начнется кастинг на конкурс "Звезда-2024". Подробности — на официальном сайте телеканала "Звезда".

Досье Всероссийский вокальный конкурс "Звезда" ежегодно проходит при поддержке Министерства обороны и Министерства культуры Российской Федерации. Главная цель проекта — продемонстрировать огромный творческий потенциал исполнителей из регионов и отразить красоту и самобытность разных частей России.

Напомним, ранее в Екатеринбурге состоялся первый этап смотра-конкурса военных оркестров Вооруженных сил России.