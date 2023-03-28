В Екатеринбурге открылась мультимедийная выставка о героях СВО

В экспозиции представлено 20 графических новелл, каждая из которых иллюстрирует истории героев СВО. Фото: Полина Зиновьева

В историческом парке "Россия — моя история" в Екатеринбурге открылась мультимедийная выставка графических новелл "Герои спецоперации". Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Сегодня у вас есть возможность узнать судьбы нескольких Героев России, удостоенных этого звания в ходе участия в спецоперации. За это время звание Героев России было присвоено 137 военнослужащим. Это означает, что в наших соотечественниках до сих пор жива вера в правду и любовь к Родине. Помните, что подвиги совершают не супергерои, а обычные люди, такие, как мы с вами", — отметил на торжественной церемонии открытия Герой России Сергей Воронин.

Фото: Полина Зиновьева

В экспозиции представлено 20 графических новелл, каждая из которых иллюстрирует истории героев специальной военной операции (СВО). Среди них: подвиги полковника Андрея Фроленкова, чье подразделение без боя заняло Чернобыльскую АЭС, полковника Владимира Жоги, который ценой своей жизни спас мирных жителей Волновахи, летчика-аса, майора Виктора Дудина, а также других военнослужащих, удостоенных звания Героев России.

Проект разработан ассоциацией мультимедийных парков "Россия — моя история", университетом "Синергия", Российским обществом "Знание" при поддержке Минобороны России.

Авторами графических новелл стали студенты университета "Синергия". Вместе с преподавателями они проиллюстрировали истории героев, а современные технологии помогли увековечить память о военнослужащих в цифровом формате.

Фото: Полина Зиновьева

Отметим, что серия мультимедийных выставок "Герои спецоперации" стартовала 22 февраля на площадке центрального исторического парка "Россия — моя история" в Москве. В течение марта и апреля экспозиция откроется в каждом из 24 исторических парков России. В Екатеринбурге экспозиция завершит свою работу 15 апреля. Выставку можно посетить по "Пушкинской карте".

Напомним, ранее в метро Екатеринбурга открылась выставка "Герои. Свердловская область".