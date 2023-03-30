Рисунок: Максим Смагин

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Сегодня в выпуске – Игорь ЛЕЙФЕЛЬ, советник директора Киноконцертного театра «Космос», заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства.

1 апреля 19:00. Стендап Сергея Орлова

– Стендап для меня как новый анекдот. С той точки зрения, что стараюсь подмечать для себя новые слова, фразы, обороты. Но стендап тоже разный. Бывают очень умные комики, а бывает, хочется тут же выключить телевизор – становится обидно, что зрителя считают идиотом. Особенно когда со сцены звучит тяжелый, вульгарный мат. Но вот когда слушаю Павла Волю и других ребят из той, старой кавээновской когорты, я кайфую. Интеллектуалы, приятные, знающие меру, умеющие выступать на грани фола. Что касается Сергея Орлова, то, конечно, я знаком с его творчеством. Он образованный, его действительно можно слушать. Правда, есть один нюанс. Он все-таки уже артист – прекрасно чувствует публику, и ему хочется быть, что называется, и вашим, и нашим. Мне же кажется, что в юморе нужно держать планку, чтобы как раз зритель тянулся до твоего уровня.

Концерт «Установка «Быть». Адрес: Екатеринбург-Экспо и МТС Live Холл (Екатеринбург, бул. Экспо, 2).

2 апреля 19:00. «Дискотека «Союз»

– Это было мое время, сам под эти песни с удовольствием танцевал. Для меня такой концерт – ностальгия, возможность окунуться в прошлое, где не все было так плохо, как сегодня часто говорят.

Группы «Технология», «Белый орел», «Комбинация», Кай Метов и др. Адрес: Дворец молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1).

4 апреля 19:00. Матч «Урал» – «Спартак»

– К футболу отношусь немножко с юмором. Я ходил на все матчи чемпионата мира в Екатеринбурге, но мне больше нравилось смотреть на эмоции болельщиков, это для меня интереснее. Мои любимые виды спорта – волейбол и большой теннис. К волейболу меня приучил Николай Васильевич Карполь, я с ним до сих пор общаюсь, легендарная личность.

Полуфинал верхней сетки Кубка России по футболу. Адрес: Екатеринбург Арена (ул. Репина, 5).

6 апреля 19:00. «Скандал заказывали?»

– Есть такой режиссер Леонид Трушкин, вот он делает антрепризы с Васильевой, с Хазановым. И режиссер Иосиф Райхельгауз. Оба – высший пилотаж. Это искусство, настоящее. Но есть антрепризы с великими артистами, которые, к сожалению, просто приезжают заработать деньги. Материал собирается наспех и поехали. На подобное я не хожу.

Антреприза. Зарисовки по рассказам А.П. Чехова. В ролях: Георгий Дронов, Александр Горшков, Сергей Балашов и др. Адрес: ДК железнодорожников (Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102).

6 апреля 18:30. «Служебный роман»

– На этом спектакле еще не был, но запланирую обязательно. То, что сегодня делает директор Свердловской драмы Алексей Бадаев, меня удивляет. В искусстве обязательно есть периоды взлетов и падений. В какой-то момент в драме тоже был спад, но сейчас там происходит что-то очень интересное. Появились новые спектакли, новые режиссеры, другие артисты, другая пластика, любопытные авторы, неожиданный материал. Я был в шоке, когда увидел в афише – «Ночь нежна» Скотта Фицджеральда. С чего вдруг, в драме? Но и это получилось! Так что Театр драмы в последнее время – настоящее открытие для меня.

Спектакль по пьесе Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова. Режиссер Дмитрий Зимин, художник-постановщик Владимир Кравцев. Адрес: Свердловский театр драмы (Екатеринбург, Октябрьская площадь, 2).

7 апреля 20:00. «Дырка от рублика»

– Я не просто бываю на шоу «Уральских пельменей», а общаюсь с ребятами. Знаю их всех еще со времен, когда сидел в жюри, а они только начинали играть в команде УПИ. Им было тогда по 19–20 лет. У меня к ним отеческие чувства, я их просто люблю. Сейчас они уже не кавээнщики, а настоящие артисты. И их шоу – это тоже своего рода театр. Как тот же «Квартет И», например. «Пельмени» – театр комедии, гротеска. И порой от них идет очень тонкий юмор, с намеком на сегодняшнюю жизнь. И названия их шоу – тому подтверждение.

Новое шоу «Уральских пельменей». Адрес: Дворец молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1).

Свой выбор – Очень жду балет «Распутин», который привезут к нам в «Космос» 7 апреля. Во-первых, это балетный спектакль, поставленный на историческую тему. Уже крайне любопытно. Во-вторых, исполнитель заглавной роли и художественный руководитель Сергей Полунин – уникальный танцовщик. Ну и то, что это совмещение классики и современного балета – мне тоже импонирует. Уверен, это будет событие, настоящий праздник для театрального Екатеринбурга.

Опубликовано в №66 от 30.03.2023