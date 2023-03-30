Спектакли Донецкого молодежного театра посетили около 10 тысяч свердловчан

Поездка донецкого театра по Среднему Уралу сопровождалась выставкой "Донбасс — моя любовь". Фото: Алексей Кунилов

В городах Свердловской области с аншлагами прошли гастроли Донецкого республиканского академического молодежного театра (ДРАМТ) из Макеевки. В марте постановки "Левша", "Человек из Подольска", "У ковчега в 8" и "Случайный человек" увидели около 10 тысяч свердловчан, сообщает департамент информационной политики региона.

"Отрадно, что спектакли повсеместно проходили с аншлагами. Но надо отметить, что радушный прием донецким артистам оказали не только зрители. Во всех муниципалитетах для гостей из Макеевки организовали экскурсионные, спортивные и оздоровительные программы. В результате сложились не только конструктивные рабочие отношения, но и хорошие человеческие, дружеские", — рассказала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

По словам генерального директора Донецкого республиканского академического молодежного театра Владислава Слухаенко, Свердловская область обладает хорошими театральными традициями.

"Здесь зритель искушенный, зритель подготовленный. Поэтому нам было очень важно показаться именно здесь", — подчеркнул Владислав Слухаенко.

Артисты из Макеевки выступили на сценах Свердловского государственного академического театра драмы, Каменск-Уральского театра "Драма номер три", Нижнетагильского драматического театра им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, Серовского театра драмы им. А. П. Чехова, Первоуральского театра драмы "Вариант" и Дворца культуры Ревды.

Поездка донецкого театра по Среднему Уралу сопровождалась выставкой "Донбасс — моя любовь", в которую вошли полсотни работ учащихся детских школ искусств Макеевки. Теперь ее разместили в здании правительства Свердловской области.

Работы ребят настолько впечатлили активисток свердловского отделения "Союза женщин России", что они заказали для детской школы искусств № 1 Макеевки несколько десятков мольбертов. В благодарность авторы подарили общественницам свои рисунки.

Отметим, между Свердловской областью и Макеевкой действует соглашение о сотрудничестве, которое выражается в том числе в укреплении культурных связей и поддержке уральцами сфер культуры и художественного образования донецкого города. Ранее преподаватели детских школ искусств Макеевки прошли обучение на Среднем Урале. Также регион передал Макеевке тысячи экземпляров методической и художественной литературы, нотных сборников, канцелярские товары, гипсовые формы для художественной школы и синтезатор — для музыкальной. До конца учебного года Свердловская филармония отправит ученикам художественных школ Макеевки три рояля.

Напомним, ранее Свердловская область передала медицинское оборудование перинатальному центру Макеевки.