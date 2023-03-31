Сегодня юбилей отмечает первый президент Свердловского рок-клуба и известный медиаменеджер Николай Грахов

Николаю Грахову исполняется 70 лет. Фото из личного архива Александра Пантыкина

Сегодня, 31 марта, медиаменеджеру, основателю медиахолдинга "Радио Си", организатору и первому президенту Свердловского рок-клуба Николаю Грахову исполняется 70 лет.

Его поздравляет почетный гражданин Свердловской области, председатель регионального Союза композиторов, лидер группы "Урфин Джюс" Александр Пантыкин:

"Николай Грахов — это выдающийся деятель города Екатеринбурга (Свердловска), повлиявший на многие сферы жизнедеятельности Урала. Важнейшей основой системности в карьере Грахова стал физико-технический факультет УПИ, в стенах которого выросло не одно поколение людей, изменивших жизнь страны. Сначала работал в системе Уральского научного центра Академии наук СССР.

В 1976 году, когда многие и не подозревали о существовании иной культуры, организовал первую в Свердловске дискотеку, которая расширяла рамки в сознании поколения того времени. В 1986 году был одним из организаторов и первым президентом Свердловского рок-клуба, положившего начало целому феномену под названием "Свердловский рок". В это же время был издателем и редактором музыкальной газеты "Перекати-поле", которая одна из немногих объективно и научно описывала события, связанные с социологией молодежной музыки.

В 1992 году он основал медиахолдинг, который начался с одной из первых коммерческих радиостанций в Екатеринбурге "Радио Си". Стал учредителем 49 и руководителем 44 компаний. Один из немногих владельцев, который смог составить серьезную конкуренцию московским воротилам. География холдинга насчитывает более 15 городов России. В 2016 году заслуженно стал лауреатом премии "Медиаменеджер России" в номинации "За верность отрасли".

Это человек слова и дела, на которого нужно равняться и учиться целеустремленности и умению брать самые высокие вершины мира.

С юбилеем, Николай!"