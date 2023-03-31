«Италия, Мексика, Эфиопия были более знакомы, чем родной Урал»

Антон ЗАЙЦЕВ окончил с красным дипломом наш театральный институт, но в театр работать не пошел. Он стал ведущим – на радио, на ТВ («Утренний экспресс» на «Четвертом канале»), а потом перебрался в Москву и вписался в команду тревел-шоу «Орел и решка», которое многие из вас смотрели на телеканале «Пятница». На днях мы поговорили с Антоном, чтобы узнать о его сегодняшней кочевой жизни.

Отработал барщину и оброк

– Минувшим летом ты снялся на родном «Четвертом канале», в проекте «Utravel Media». Как тебя, москвича, снова к нам занесло?

– Меня в Екатеринбург позвала на медиафорум Элеонора Расулова, управляющая телекомпании «Четвертый канал», поделиться своим опытом путешествования. Это было в апреле-мае 2022 года. И оказалось, что меня позвали не только для десятиминутного выступления и знакомства с Дмитрием Крыловым. «Непутевые заметки» Крылова я смотрел еще в детстве, и на медиафоруме у меня было впечатление, что передо мной российский Дориан Грей – он как завис в этом образе седобородого элегантного старца, так и пребывает в нем лет сорок. Всё вокруг стареет, но только не Дмитрий Крылов. Хотелось бы мне вот так же гореть в его возрасте тем, что я делаю!

Но, повторюсь, Элеонора меня позвала не только для того, чтобы я познакомился с Дмитрием Крыловым. Она сказала: ты родился и вырос на Урале, получил тут среднее и высшее образование – пора отработать барщину и оброк. По миру поездил, а теперь хорошо бы познакомиться с родным Уралом. Я согласился, не зная, какой контракт кровью подписываю…

Мне казалось, что после «Орла и решки» меня уже ничем не удивить. А тут было все серьезно, съемки по 16–18 часов в день с пятичасовыми переездами туда и обратно по Свердловской и Челябинской областям. Мы отсняли 8 выпусков за 10 съемочных дней! Ко мне подходят на улице со словами: «А вы хорошо устроились – по миру ездите, все смотрите и еще деньги на этом зарабатываете». Вот тут может начаться драка, потому что путешествие и съемка путешествия – два разных мира.

– Чем же тебя удивил родной Урал?

Но было безумно интересно. Уже на стадии подготовки я понимал, что, прожив на Урале более двадцати лет, я за пределами Екатеринбурга ничего толком не знал и не видел. Италия, Мексика, Эфиопия мне были более знакомы, чем Урал. Так что для меня это было как экспедиция на другой континент. Например, я не знал, что у нас есть безумно красивый город Михайловск. Точнее, я знал, слышал, но оказался в этой уральской Швейцарии впервые! А озеро Зюраткуль в Челябинской области мы назвали уральской Хорватией. Это не значит, что нужно махнуть рукой на заграницу и отдыхать только рядом с домом. Путешествовать нужно, но неплохо бы знать, какие замечательные места есть поблизости.

Я бы с удовольствием без съемочной группы, просто для себя, еще раз побывал на озере Зюраткуль, хотя я вовсе не поклонник горных путешествий (я человек воды). С удовольствием бы съездил летом в Михайловск как турист. Не знаю, как Невьянск – у меня с ним устойчивые школьные ассоциации… но выпуск получился интересный!

В родном Екатеринбурге я, кажется, все обходил и излазил, в каждый приезд стараюсь пройти от своей 211 школы, от «Динамо» до Ботаники, где мы жили, постоять у окна, пустить скупую свердловскую слезу с черным металлом и снова пойти обратно. Вот уж Екатеринбург-то, думал я, знаю! Не тут-то было. Мы назвали выпуск о Екатеринбурге «Уральский Сингапур». Я лет пятнадцать не был в ботаническом саду. А в Сингапуре был недавно. Да, нам есть куда двигаться по направлению к Сингапуру лет так …дцать, но я в очередной раз понял: чем больше я езжу по России (а я побывал в городах восьмидесяти), тем больше люблю Екатеринбург.

Фурор в селе Ыб

– С «Четверкой» проект позади. А что сегодня и что впереди?

– Сейчас я сотрудничаю с телеканалом «Ключ». Например, сделали четыре выпуска «Успеть до 30». Мне 29 лет, я составил список своих давних желаний – придумать и приготовить в ресторане оригинальное блюдо, пройти по канату, покорить горную вершину и тому подобное. Успели сделать четыре выпуска, осталось мне вместе с Сосо Павлиашвили исполнить песню, которую я сочинил еще в театральном институте. Надеюсь, споем.

Мы сняли проект «Покажи мне Север». Мне сказали, что есть афроамериканец Мухаммед из Судана, потом его семья бежала в Саудовскую Аравию, потому что его дедушка – видный оппозиционер. Мухаммед поехал учиться в Россию, в РУДН, играл в КВН. Моя задача была показать ему русский Север. Такая пара – белый и рыжий клоуны. Я отвечал за информативность наших путешествий. Главная фишка – он сделал генетический тест и обнаружил, что на 0,003 процента у него российские северные корни. Вот он и отправляется знакомиться со своей исторической родиной. Мы пытались рассказать о современной жизни малых северных народов – саамы, коми, нганасаны… Не всегда это получилось так глубоко, как хотелось, но мы с ними познакомились. Например, женщина, которая учит детей нганасанскому языку, одна из последних его носителей. Нам было интересно, екнет ли сердце у Мухаммеда, почувствует ли он себя нганасаном, чьи предки охотились на мамонтов? Природа там изумительная, но в некоторых регионах, к сожалению, в воздухе разлито слово «БЕДНОСТЬ». Я заработал грыжу, мне ее оперировали между выпусками – такие ужасные дороги я видел только в Уганде.

– Чем же тебя удивил родной Урал?

Но люди очень интересные. Мы были, например, в селе Ыб (я теперь могу побеждать в игре в города – я знаю населенный пункт на Ы!), и Мухаммед был первым темнокожим, туда приехавшим, он произвел фурор. Побывали в Медвежьегорске, где снимали фильм «Любовь и голуби», и даже с дядечкой одним поговорили, который еще ребенком снялся в массовке, но его в итоге вырезали, а брат остался… Было забавно наблюдать, как поначалу к Мухаммеду относятся с иронией и даже некоторым налетом шовинизма – дескать, дикарь приехал. А потом обнаруживают, что он свободно владеет русским языком и еще несколькими, очень насмотрен, много где побывал, может поддержать беседу и к месту пошутить, и этот юмор им понятен. У 80 процентов наших людей нет загранпаспортов, и приезд Мухаммеда для них был своего рода путешествием – пусть не по миру, но вглубь другого, непривычного человека. Было видно, как у них в голове какие-то винтики проворачивались, они понимали, что африканцы – не дикари, с ними можно и нужно нормально общаться.

– Попробую угадать. Если ты показал нам Север, пора собираться на Юг?

– Угадал! Летом планируется «Покажи мне Юг» в 15 сериях – Геленджик, Сочи, Новороссийск, Чечня, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Ингушетия… Сейчас ездил в Якутск, Благовещенск и Петропавловск-Камчатский, впереди – Пятигорск, Новороссийск, Геленджик, Элиста и Питер. Это второй сезон проекта «Пробный переезд» для телеканала «Пятница». И должно получиться очень интересно (тьфу-тьфу-тьфу!), потому что я сразу поставил условие: режиссером должен быть тот, с кем снимали «Орла и решку» – Иван Поляков, с которым из 119 выпусков «Орла и решки» мы сделали как минимум половину. И я оказался прав, он резко к лучшему поменял проект, первый сезон был послабее, а тем, как идет работа над вторым, я доволен. Конечно, многое зависит от монтажа и постпродакшн, но уже снятые три выпуска точно получились. Планируется и третий сезон – это Дальний Восток. К нам на съемки «Орла и решки» в Норвегию приезжала девушка, представитель компании-спонсора, проверить интеграцию. У них с Ваней завязался роман, который продолжался и в Танзании, еще где-то… В общем, они поняли, что это любовь, и Ваня из Киева переехал к ней в Москву.

В Якутии мы и в Сахавуд (так называют якутскую киноиндустрию по аналогии с Голливудом) съездили, познакомились с режиссером, которая работала с Валерием Тодоровским, но вот уже 11 лет она живет в Якутии, из 24 фильмов у нее 12 – якутские. В Благовещенске мы общались с парой: она китаянка, он русский. Они познакомились на экскурсионном теплоходе. И тут ковидные ограничения, и они год и 7 месяцев не могли встретиться, перезванивались и в бинокли смотрели друг на друга. Она в китайском Хайхэ в условленное время выходила на набережную, чтобы любимый мог из России на нее полюбоваться в бинокль. А когда начали ходить туристические паромчики, они брали билеты, паромы шли навстречу, и у них было семь секунд, когда они могли увидеть друг друга на палубе. Мы спрашивали себя: мы снимаем это, чтобы плакать? В Петропавловске-Камчатском мы на вертолетах полетали над тремя вулканами…

Этот проект не только туристический, но и практический. Мы рассказываем про цены на жилье, про развлечения… То есть если бы ты решил переехать жить в Якутск, из нашей программы ты бы узнал, во сколько тебе бы это обошлось и с какими проблемами ты можешь столкнуться, обустраиваясь на новом месте. Возможно, и Екатеринбург будем изучать с этой стороны…