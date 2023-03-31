Рисунок Максима СМАГИНА

Сегодня в Музее истории Екатеринбурга в рамках фестиваля «Не будите юбиляра, или День хорошего настроения» откроются сразу две выставки уральского карикатуриста, автора «Областной газеты» Максима СМАГИНА. Экспозиция «ЕкатЮморБург», посвященная знаковым местам уральской столицы, будет работать до 9 апреля, а вот вернисаж «Мы с вами где-то встречались…» о знаменитых горожанах можно будет увидеть только в День Смеха. Сегодня же Максим Смагин прочтет лекцию про то, как шершавый язык западной карикатуры менял отношение европейцев к России.

Выставка «ЕкатЮморБург» – рисунки, созданные художником в разные годы. Они посвящены узнаваемым и значимым местам и объектам Екатеринбурга через призму юмора. Посетители выставки смогут полюбоваться Водонапорной башней на Плотинке и домом Севастьянова, гостиницей «Исеть» и киноконцертным театром «Космос» и многими другими зданиями в авторском видении карикатуриста Смагина.

Вернисаж-однодневка «Мы с вами где-то встречались…» – это серия шаржей на знаменитых свердловчан-екатеринбуржцев, оставивших свой след в истории и культуре столицы Среднего Урала и создающих образ современного мегаполиса: от Бориса Ельцина до……, от ЭдуардаРосселя до Александра Пантыкина. Также, по воле автора, в «городскую» экспозицию пробрались Татищев и де Геннин и, почему-то, ЯковМихайлович Свердлов.

Большинство карикатур, которые будут представлены в Музее истории Екатеринбурга, увидели свет на страницах «Областной газеты» – одного из немногих изданий, поддерживающих этот жанр изобразительного искусства. Городские карикатуры создавались на протяжении не одного десятилетия и показывают отношение Смагина к Екатеринбургу, к его памятникам и архитектурными сооружениям. Выставку VIP-шаржей можно увидеть только 1 апреля.

Также в День смеха в МИЕ можно будет прослушать лекцию Максима Смагина «Россия: взгляд из-за «бугра». «На наиболее ярких примерах западной карикатуры я покажу, как и почему в XVIII и XIX веках возник и формировался образ России, как менялось отношение к «северному соседу» у европейцев – от обожания до ненависти, какую роль здесь играет политика в карикатуре и наоборот», – поделился планами автор.