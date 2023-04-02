В Екатеринбурге впервые прошел сказкобаттл

Участники рассказывали сказки, которые были записаны на территории еще Пермской губернии. Фото: Анастасия Заева

В рамках VII Исторического феста "Не будите юбиляра или День хорошего настроения" в Музее истории Екатеринбурга прошел первый за 150 лет сказкобаттл, в котором участники соревновались за звание лучшего сказителя.

VII Исторический фестиваль был посвящен 300-летию Екатеринбурга, истории и юмору.

Участники по очереди рассказывали сказки. Преимущественно те, которые были записаны на территории еще Пермской губернии. Сказки с восточного склона Урала слушателям представил сотрудник Музея истории Екатеринбурга, этнолог Вячеслав Печняк, победитель сказкобаттла 2018 года, который проходил в Москве.

Фото: Анастасия Заева

"Событие историческое, потому что на территории Пермской губернии сказкобаттл проходит впервые за столько лет. Это была инициатива Музея истории. Приурочено и к 300-летию города, да и тема была: словесная культура и смеховая культура всех эпох XVIII–XX веков. А сказка является тем жанром, который бытовал во все эти эпохи. Нам показалось, что это очень круто. Сам формат сказкобаттла необычный, учитывая, что сейчас популярны рэп-баттлы и другие", — отметил Вячеслав Печняк.

Вячеслав Печняк также подчеркнул, что Музей истории Екатеринбурга планирует сделать сказкобаттл постоянным мероприятием, которое будет проходить с определенной периодичностью.

Сказки с западной части Уральских гор рассказала Марина Крысова, певица, народный мастер, собиратель и исполнитель аутентичного фольклора Пермского края.

Фото: Анастасия Заева

"Сказочников, которые умеют рассказывать сказки, в стране не очень много. Этот жанр, как устное творчество, исчез. Мы сказки сейчас читаем детям по книге, а ведь само искусство плетения истории — устное. Сказка находится в памяти у человека, который просто владеет языком", — подчеркнула Марина Крысова.

Слушали сказки и взрослые, и дети, а также задавали сказочникам вопросы, обсуждали, проводили параллели той или иной истории с современной реальностью и делились мнениями. Можно было услышать новые версии сказки о курочке Рябе или о мертвой царевне. Звучали также сказки-анекдоты или ранее неизвестные слушателям. Одну из таких — по сюжету "Хорошо да худо" — Вячеслав Печняк рассказал, используя диалект. По итогам баттла аудитория решила, что победы достойны оба участника.

Напомним, 20 мая в Екатеринбурге пройдет "Ночь музеев".