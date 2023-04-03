Екатеринбуржцам предлагают признаться в любви своему городу

Предоставлено Уральским государственным театром эстрады

В этом году Екатеринбург отметит 300 лет с момента основания. В преддверии большого юбилея Уральский государственный театр эстрады объявил о старте патриотического народного марафона под названием «Признайся в любви городу». Участником может стать любой житель столицы Урала или Свердловской области (старше 16 лет), главное требование – подойти к конкурсу творчески.

– День рождения близких – это всегда очень волнительный, очень важный день в жизни каждого. А когда день рождения у целого города, а еще если это юбилей, то подарить хочется что-то по-настоящему ценное. А что может быть ценнее любви? Мы решили помочь всем жителям Екатеринбурга в этот день признаться родному городу в своих самых искренних, глубоких, светлых чувствах, – говорит директор Театра эстрады Максим Лебедев. – Уверены, что патриотический марафон «Признайся городу в любви» объединит самых искренних и творческих жителей Екатеринбурга, поэтому мы дали возможность выражать свои чувства не только в текстовом виде, но и записывая видеообращения, песни и вообще выражать свои чувства в любой удобной форме. Творите, дерзайте и будьте вместе с нами в день рождения нашего любимого города.

Марафон проводят в несколько этапов.

Первый – заочный, продлится до 31 июля. В этот период необходимо заполнить анкету на участие на сайте театрэстрады.рф со ссылкой на ваше творческое послание. Это может быть текстовый документ (до 1500 знаков), фотография, видеозапись (продолжительностью до 1 минуты). Или же вы можете заполнить заявку на специальной открытке непосредственно в театре.

– заочный, продлится до 31 июля. В этот период необходимо заполнить анкету на участие на сайте театрэстрады.рф со ссылкой на ваше творческое послание. Это может быть текстовый документ (до 1500 знаков), фотография, видеозапись (продолжительностью до 1 минуты). Или же вы можете заполнить заявку на специальной открытке непосредственно в театре. Во время второго этапа – с 1 по 10 августа, лучшие творческие послания разместят в разделе конкурса на сайте Театра эстрады. После этого будут выбраны победители.

этапа – с 1 по 10 августа, лучшие творческие послания разместят в разделе конкурса на сайте Театра эстрады. После этого будут выбраны победители. И наконец, на третьем, финальном этапе марафона самых креативных наградят на торжественной церемонии, после музыкального спектакля «Город древний, город славный…» в Уральском государственном театре эстрады.

Оценивать участников будут по нескольким критериям: соответствию теме конкурса – «Признание в любви городу», мастерству исполнения, оригинальности и творческому подходу. Каждый участник может отправить только одну работу.

На данный момент в марафоне уже приняли участие более 500 человек. В основном это письменные послания – люди рассказывают, за что любят Екатеринбург и почему им нравится жить именно здесь. Среди самых оригинальных признаний в любви – те, что написаны в поэтической форме. В качестве примера приведем стих Анны Макаренко «Разговор о Свердловске». У папули я спросил: – Как наш город раньше жил? Как его вы называли. Чем наш город прославляли? Отвечал отец всерьез: – Город раньше был Свердловск! Всё в нём было интересно И душевно, и чудесно. Имя Якова Свердлова Город наш имел тогда, И его легко и гордо Нёс он долгие года. Рос он быстро, не угнаться, Проведён водопровод, Радио вещает громко, Ввысь и вширь город растёт. Связи Дом и Дом печати, Дом контор возведены. – А театры и музеи? – Появились и они! Вот настало время НЭПа, Появился хлебзавод, Институты и трамваи, Город двигался вперёд. А в сороковых заводы Наполняли город наш, Всех и не перечислить: Трубзавод, Дормаш, Химмаш. Город с областью был в центре В годы трудные войны, Для борьбы и обороны, Все старались для страны. Сколько не вернулось с фронта, Невозможно сосчитать, И в тылу трудились люди, Не давая себе спать. Корпус добровольцев создан, Танковый был, не простой, Каждый бился за победу, Каждый житель был герой. Левитана голос громкий Из Свердловска слышен был, Дух отваги и победы В каждом пылком сердце жил. Развивался город всё же. Создан был аэропорт, Киностудия открылась, Обновлён водопровод. Отгремели канонады, Не вернулись все сыны. Жизнь продолжилась как прежде Было много впереди. Город снова встрепенулся, Много строек и дорог, Институты и заводы, Метро и газопровод. Столько в городе событий, Враз и не пересчитать, Если что-то не понятно, Можно в книгах почитать. И в музеях много-много Информации найдём, Если правда интересно, Обязательно пойдём. – Очень, очень интересно, Много я хочу узнать, Побежали поскорее. Чтоб в музей билеты взять. Вот такой Свердловск когда-то Был и много пережил, Место на страницах книжек Однозначно заслужил. А сегодня город славный Отмечает юбилей, 300 лет живет и крепнет Для страны и для людей. – Я не всё пока что понял, Остальное изучу, А потом и вам ребята, Что узнаю – расскажу!