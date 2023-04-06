Елена Матвеева: «Если бы мне предложили полететь в космос, ни за что бы не согласилась»

Рисунок Максима СМАГИНА.

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

В преддверии Дня космонавтики героем рубрики «ОГид» стала Елена Матвеева, генеральный директор АО «НИИМаш» – ведущего предприятия российской ракетно-космической отрасли в области создания ракетных двигателей малой тяги для управления полетом космических аппаратов.

7–12 апреля. Квест «Космос»

– Знаю, что такое квест, но это совершенно не мой формат. Мне бы хотелось, чтобы в целях популяризации темы космоса появился современный динамичный музей, где можно было бы на себе почувствовать какие-то моменты. Поплавать в невесомости, побывать в кабине космического корабля, попробовать практические вещи, связанные с конструированием и проектированием, чтобы понимать, например, почему космический двигатель делают долгих семь лет. Я убеждена, что в обычном музее люди походят, посмотрят, но ничего толком у них не отложится. Человек так устроен: пока не попробует что-то сам, не поймет. Это нормально. Тем более сегодняшние технологии – тот же 5D-формат с запахами, с грохотом – позволит создать атмосферу, максимально приближенную к действительности. И вот в такой музей я бы точно пошла сама.

Игровое приключение для взрослых и детей. Адрес: клуб «Авантюра (Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 53)

С 7 апреля. Выставка «Мистерия – БУМ»

– Честно, я бы не пошла. Так как я человек классический, для меня ювелирное искусство – это камень, стекло, ну хотя бы керамика. А бумага – это все-таки бумага. Конечно, и из этого материала может что-то получиться, но для меня это будет как нечто ненастоящее. По Станиславскому – не верю!

Более 100 работ художников со всей страны приехали на экспериментальный конкурс – изделий из бумаги. Адрес: Музей истории камнерезного и ювелирного искусства (Екатеринбург, пр. Ленина, 37).

9 апреля, 15:00. «Сказки с оркестром»

– В принципе очень люблю такие мероприятия. Правда, я не сторонник современных интерпретаций, все-таки мне ближе классический подход. Что касается филармонии, то уже давненько там не была, тем более что в связи с пандемией два года мы практически никуда не ходили. Надеюсь, сейчас удастся наверстать.

«Мэри Поппинс». Уральский академический филармонический оркестр, читает Нонна Гришаева. Адрес: Свердловская филармония (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38а).

9 апреля, 19:00. Финал Недели моды в Екатеринбурге

– Однозначно бы поехала на такое мероприятие, потому что мы должны развивать эту индустрию, следить за модой. А учитывая, что мы – самые красивые женщины мира, это наша святая обязанность. Ведь когда хорошо выглядишь, ты в два раза энергичнее, эмоциональнее. Что касается меня, то одежда – это моя вторая кожа. Даже когда прихожу домой на обед, обязательно переодеваюсь, потому что это внешняя энергия. Кстати, не могу долго носить одежду, кроме особо любимых вещей. Считаю, что это защитная оболочка, которую надо менять. На уровне энергетики. И на какое-то значимое событие обязательно покупаю что-нибудь новое. Я не шопоголик, но считаю, что хотя бы одну вещь на сезон надо обязательно приобрести.

Показы «Woman fashion day 30+». Елена Прохорова, KUZMA by Natalia Kuzmenko, МАРКОНИ и др. Адрес: Уральский центр развития дизайна (Екатеринбург, ул. Горького, 4а).

10 апреля, 19:00. «Лебединое озеро»

– На балет – с удовольствием! Тем более совсем недавно в командировке в Санкт-Петербурге купила билет в Мариинский театр на 40 минут. Нет, спектакль, конечно, длился 2,5 часа, но у меня был самолет, поэтому я не могла находиться там дольше. Все, естественно, очень удивились, но мне так хотелось посмотреть хотя бы первую часть. И я это сделала. А в Нижнетагильском драмтеатре я была неоднократно, в том числе и сразу после реставрации. Это замечательная площадка, поэтому здесь, кроме пятерки, ничего поставить не могу.

Классический национальный русский балет Александра Бутримовича (Москва). Адрес: Нижнетагильский драматический театр (Екатеринбург, пр. Ленина, 33).

СВОЙ ВЫБОР – Люди, связанные с космосом, как и все, ждут выхода фильма «Вызов», для съемок которого актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко побывали на МКС. Знаю, немало тех, кто говорил, что деньги были выброшены на ветер. Я же убеждена, что это настоящий научный эксперимент. И актриса – большая молодец, однозначно. Правда, есть один нюанс, который меня смутил на тех кадрах, которые мы все уже видели. Это распущенные волосы Юлии. Я человек очень практический, и, поскольку наше предприятие делает ракетные двигатели малой тяги, мне очевидно, что любой волос – это отказ оборудования. Понимаю, что это профессиональная деформация, но я начинаю думать уже не о сюжете, а о том, сколько придется пылесосить этот корабль (смеется). А вообще, если бы мне предложили полететь в космос, ни за что бы этого не сделала. Один раз я погрузилась с аквалангом, потом буквально вылетела оттуда, и даже вспоминать не хочу. На физическом уровне не терплю, когда меня ограничивают, хотя у меня нет клаустрофобии. Просто, наверное, каждый должен быть на своем месте. Я горжусь нашей космонавтикой, нашей страной, и стараюсь делать все от меня зависящее, чтобы люди продолжали летать в космос.

Опубликовано в №72 от 06.04.2023