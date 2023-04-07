Завтра свердловчане вместе со всей страной напишут Тотальный диктант

Тотальный диктант в Свердловской области начнется в 13:00. Фото: Алексей Кунилов

8 апреля в 13:00 в Свердловской области будет дан старт Тотальному диктанту. В этом году столицей акции выбран Нижний Тагил, где текст прочитает его автор, писатель и журналист Василий Авченко.

Всего в городе будут работать 35 площадок, которые примут порядка трех тысяч желающих. В целом в регионе к проекту присоединятся 24 населенных пункта.

Главной площадкой Тотального диктанта выбран Демидовский железоделательный завод (Черноисточинск, ул. Кирова, 2а). Именно там текст прочитает приморский писатель и журналист Василий Авченко (автор книг "Правый руль", "Дальний Восток: иероглиф пространства" и других). Его произведение посвящено знаменитому путешественнику, ученому, писателю, исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву — в 2022 году исполнилось 150 лет со дня его рождения. На площадку Демидовского железоделательного завода еще можно записаться, на данный момент там осталось 92 свободных места.

В Центральной городской библиотеке (пр. Строителей, 1а) текст прочитает заслуженный артист России, худрук Дома актера в Екатеринбурге Илья Скворцов. Самой маленькой площадкой Тотального диктанта в Нижнем Тагиле станет сторожевая башня на Лисьей горе: там диктант будут писать два человека, его прочтет драматург Анна Богачева.

Самый большой тагильский пункт — Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, где ждут 300 человек. Там текст прочитает заслуженный артист России, художественный руководитель этого театра Игорь Булыгин. На этой площадке свободных мест уже нет.

В музее "Демидовская дача" (ул. Красногвардейская, 5а) участники будут писать под диктовку главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева (и тоже все места заняты), как и на музыкальной площадке — в Доме-музее Булата Окуджавы (ул. К. Маркса, 20а), где хедлайнером будет директор фестиваля "Ночь музыки" Евгений Горенбург. Полный список площадок в Нижнем Тагиле здесь.

В столице Урала Тотальный диктант тоже организован масштабно. Так, в Екатеринбурге будут работать 30 площадок, которые в сумме смогут принять две тысячи участников.

В Свердловской областной универсальной научной библиотеке им. В. Г. Белинского текст Тотального диктанта прочитает министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, на данный момент на этой площадке осталось всего лишь одно свободное место.

В культурно-просветительском центре "Эрмитаж-Урал" диктовать будет заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева, в ТЦ VEER Mall текст Василия Авченко прочтет телеведущий Евгений Енин, в Уральском филиале ГМИИ им. Пушкина (ГЦСИ Екатеринбург) — директор и главный режиссер Центра современной драматургии Антон Бутаков. Полный список площадок в Екатеринбурге здесь.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ Регистрация на участие в Тотальном диктанте доступна на официальном сайте акции totaldict.ru. На странице нужно выбрать город и площадку, которая будет для вас удобна.

Акция состоится 8 апреля. Написать диктант можно в двух форматах — очно или онлайн.

8 апреля на сайте totaldict.ru будет идти 18-часовой онлайн-марафон с ведущими и включениями с главной площадки акции.

Параллельно Тотальному диктанту те, для кого русский язык является иностранным, смогут пройти тест "Труд".

Акция проходит при поддержке Фонда президентских грантов.

Подробнее об акции "Тотальный диктант — 2023" в Свердловской области читайте в материале "Областной газеты".