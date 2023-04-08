Старт Тотальному диктанту в Нижнем Тагиле дал Акинфий Демидов. Фото: Полина Зиновьева

Сегодня Свердловская область вместе со всей страной написала Тотальный диктант. В этом году столицей акции был выбран Нижний Тагил, где текст прочитал его автор, писатель и журналист Василий Авченко.

Всего в городе работало 35 площадок, которые разместили порядка трех тысяч желающих. В целом в регионе к проекту присоединились 24 населенных пункта.

"Областная газета" побывала на главной площадке Тотального диктанта — Демидовском железоделательном заводе, где собралось более 300 участников акции.

Нижний Тагил в 2023 году участвует в Тотальном диктанте юбилейный, десятый раз. И если раньше в городе работало порядка десяти пунктов акции, то сегодня их было значительно больше — 35.

Старт для Тотального диктанта дали на площадке Нижнетагильского музея-заповедника "Горнозаводской Урал", где о проведении акции рассказали глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, автор текста Тотального диктанта Василий Авченко и координатор акции в Нижнем Тагиле Елена Сухих.

Слева направо: Акинфий Демидов, Василий Авченко, Елена Сухих и Владислав Пинаев на открытии Тотального диктанта в Нижнем Тагиле. Фото: Полина Зиновьева

"Я был хотел поблагодарить автора, организаторов Тотального диктанта, и самое главное — всех, кто голосовал за Нижний Тагил, чтобы в 2023 году наш город стал столицей этой акции. Нижний Тагил — это промышленное сердце Урала, а сейчас у нас есть шанс показать и доказать, что это самый лучший город на земле. С уважением отношусь ко всем мероприятиям, которые проходят в нашем городе. Стараюсь, чтобы больше событий именно федерального уровня проходило в Нижнем Тагиле. В прошлом году у нас состоялся Фестиваль театров малых городов России, гастролировал Театр имени Вахтангова. Участники и гости этих мероприятий отзывались о тагильчанах очень и очень хорошо. И такие события, как Тотальный диктант, еще раз подчеркивают значимость нашего города на карте страны", — отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Писатель Василий Авченко и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Чуть позже они оба продиктуют текст акции для тагильчан. Фото: Полина Зиновьева

Для тех, кто писал диктант в музее "Горнозаводской Урал", в качестве бонуса тоже была предложена экскурсия. Фото: Полина Зиновьева

Затем организаторы и гости разъехались по своим площадкам.

"Нам было, конечно, волнительно за все — хватит ли бланков, ручек, успеем ли мы одинаково хорошо провести акцию на всех площадках, ведь они практически на 100 процентов были заполнены: как мы и ожидали — три тысячи человек. Тех, у кого не получалось зарегистрироваться по каким-то причинам, мы все равно приглашали и регистрировали уже на местах", — поделилась координатор акции в Нижнем Тагиле Елена Сухих.

Фото: Полина Зиновьева

Главной "сценой" Тотального диктанта стал Демидовский железоделательный завод (Черноисточинск, ул. Кирова, 2а). Очень атмосферное место, во многом благодаря которому Нижний Тагил выгодно выделялся из предложенных площадок других претендентов на звание столицы акции.

Завод был построен в 1729 году. Сразу после пуска Нижнетагильского завода — крупнейшего производства Демидовых на Урале — стало ясно: объем производства чугуна настолько высок, что силами одного завода переделывать выплавляемый металл в изделия не получается. Акинфий Демидов начал подыскивать в окрестностях Тагила подходящие места для "молотовых фабрик". Такое место нашлось к юго-западу от города: "под горою, на самом истоке речки, что течет из Черного озера". Сейчас Демидовский железоделательный завод — туристическое место, на базе которого появился креативный кластер "АртРезиденция".

На Демидовском железоделательном заводе, как и было заявлено, текст Тотального диктанта прочитал приморский писатель и журналист Василий Авченко (автор книг "Правый руль", "Дальний Восток: иероглиф пространства" и других). Свое произведение он посвятил знаменитому путешественнику, ученому, писателю, исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву. Напомним, что в 2022 году исполнилось 150 лет со дня его рождения.

"Поздравляю всех с тем, что Тотальный диктант состоялся. Я восхищен Нижнем Тагилом — городом не только высокой производственной культуры, но и языковой, гуманитарной и словесной. Он по праву несет вот это столичное знамя. Когда мне сделали предложение стать автором текста для акции, я понял, что это предложение, от которого невозможно отказываться. И здорово, что впервые был выбран автор именно с Дальнего Востока. Тотальный диктант будто сшивает нашу страну такими горизонтальными ниточками: Дальний Восток, Урал, Новосибирск, Москва. Вся страна", — рассказал Василий Авченко.

Перед стартом Тотального диктанта Василий Авченко дал несколько советов участникам.

"Надо больше читать и не бояться участвовать, потому что Тотальный диктант — акция просветительская, а не карательная. Важен процесс, участие. Я сам тоже писал Тотальный диктант. И получал, кстати, разные оценки. Мой текст достаточно сложен, как и всегда на Тотальном диктанте. Это не игра в поддавки, и как правило, в нем участвуют люди, знающие язык на очень хорошем уровне. Поэтому надеюсь, что в этом году все-таки будет много отличников", — поделился Василий Авченко.

Василий Авченко читает свой текст на Тотальном диктанте. Фото: Полина Зиновьева

Кстати, Василий Авченко приехал в Нижний Тагил за несколько дней, чтобы познакомиться с городом.

"Я приехал позавчера. Конечно, за два дня многое посмотреть не удалось, но первое впечатление сложилось. И оно очень хорошее. К примеру, я побывал в Музее бронетанковой техники на Уралвагонзаводе. Нижнетагильский музей-заповедник "Горнозаводской Урал" я сначала осмотрел со стороны дороги, а на открытии акции еще и изнутри — специально для нас провели экскурсию по заводу. Кроме того, я с удовольствием ходил по улицам Нижнего Тагила, гулял, насколько это было возможно. Меня не покидало ощущение простора, размаха и мощи", — рассказал "Областной газете" Василий Авченко.

Гости главной площадки, помимо диктанта, могли посетить ярмарку мастеров, Музей наличников, посмотреть спектакль "Как Ойка солнце добыл" детского театра "Ку-ку" и оценить выступление фолк-группы "Соловейка". Развлекательная программа здесь продлится весь день, вплоть до 17:00.

На сам диктант на главной площадке собралось много желающих. Зал Демидовского железоделательного завода вмещает более 800 человек, но сидячих мест здесь 300. И все они были заполнены. После диктанта участники получили и еще один бонус — возможность сфотографироваться с автором текста Тотального диктанта.

"Я и мой 11-летний сын Артем участвуем в акции впервые. Считаем, что просто стыдно в момент, когда Тагил стал столицей Тотального диктанта, пропустить это событие. Мы на самом деле живем в Дзержинском районе Нижнего Тагила, но в Черноисточинске у нас находится дом бабушки и дедушки. И когда узнали, что именно здесь будет главная площадка Тотального диктанта, конечно же, решили приехать", — рассказывает Елена Романова.

После написания диктанта, мы узнали о впечатлениях Романовых.

"С орфографией, думаю, большинство из нас справилось, потому что в диктанте не было каких-то редких сложных слов, которые мы не употребляем. А вот пунктуационно было тяжеловато. Сын, как мне кажется, немного растерялся, он не привык писать под диктовку. Как и почти все ребятишки в зале. Подглядывал ко мне, я сама пыталась что-то ему нашептывать, от этого он терялся еще больше, - улыбается Елена Романова. - Но ничего, мы так здорово стартовали - на главной площадке Тотального диктанта в стране. Уверена, что теперь мы будем участвовать в акции каждый год.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Волонтеры регистрируют участников Тотального диктанта. Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Артисты тоже приняли участие в Тотальном диктанте. Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Кроме главной площадки, ажиотаж вызвал пункт Тотального диктанта в Музее "Демидовская дача" (ул. Красногвардейская, 5а), где текст прочитал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Свободные места в эту локацию закончились уже за несколько дней.

"К утру 8 апреля я еще не видел текста. Но надеюсь, что прямо перед диктантом меня проинструктируют и все получится. А участники смогут уловить мою интонацию и успешно написать текст", — рассказал на открытии Тотального диктанта в Нижнем Тагиле Владислав Пинаев.

Такая же ситуация сложилась и на самой большой площадке Тотального диктанта в этом городе — в Нижнетагильском драматическом театре им. Д. Н. Мамина-Сибиряка ждали более 300 участников, но и такое число мест очень быстро заняли. Там текст прочитал заслуженный артист России, художественный руководитель этого театра Игорь Булыгин.

Самой необычной (и самой маленькой) площадкой акции в Нижнем Тагиле стала сторожевая башня на Лисьей горе. Этот пункт был закрытым — зарегистрироваться туда было нельзя, поскольку в башне диктант смогли написать только два счастливчика. Ими стали студенты третьего курса Нижнетагильского педагогического института — юноша и девушка. Они приняли участие в викторине и прислали наибольшее количество слоганов, посвященных Тотальному диктанту. Текст им прочитала драматург Анна Богачева.

Теперь все, кто написал диктант, будут с нетерпением ждать оценок. Все работы Нижнего Тагила будут отправлены в Нижнетагильский педагогический институт, где их проверят 86 филологов. Организаторы предупреждают, что в этом году тагильчанам придется ждать результатов чуть дольше, поскольку было гораздо больше площадок и желающих проверить свою грамотность.

Отметим также, что на этом акция Тотальный диктант в Нижнем Тагиле не заканчивается. Впереди еще несколько мероприятий, связанных с языком. Главное — Фестиваль грамотности, который пройдет осенью. Во время этого события в Нижнем Тагиле будет открыт первый на Урале Центр грамотности.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева