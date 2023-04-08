Летом в Екатеринбурге состоится "Встреча выпускников КВН"

В "Екатеринбург-ЭКСПО" участники КВН будут выступать в четвертый раз. Фото: Павел Ворожцов

30 июня "Екатеринбург-ЭКСПО" станет площадкой для концерта-съемки игры Клуба веселых и находчивых "Встреча выпускников КВН", сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

На главную сцену выйдут вице-чемпионы высшей лиги "Станция Спортивная", они сыграют впервые после 12-летнего перерыва. Также на встречу приглашены "Сборная Дагестана" и чемпионы клуба — команда "СОК".

Отметим, первая встреча команд выпускников Высшей лиги КВН разных лет прошла в конгресс-холле "Екатеринбург-ЭКСПО" в 2019 году. Тогда губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев договорился с создателем Клуба веселых и находчивых Александром Масляковым о проведении игры в Екатеринбурге.

Ранее в столице Урала уже выступали такие команды, как "Уральские пельмени", "Сборная Камызякского края", "ГородЪ ПятигорскЪ", "Борцы — Северный десант", "Вятка", "Азия MIX", "Русская Дорога", "Сборная Снежногорска" и команда "Раисы".

В прошлом году на встречу выпускников КВН приехали команды: "Русская Дорога", "Мурманск — столица Арктики" и "Раисы".