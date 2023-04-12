Руслан Марчевский: «У людей с чувством юмора всегда есть что-то общее»

Рис. Максим Смагин

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

В преддверии Международного дня цирка героем рубрики «ОГид» стал директор Нижнетагильского государственного цирка – Руслан МАРЧЕВСКИЙ.

17 апреля, 19:00. Спектакль «Ни дать, ни зять»

– Театр, конечно, люблю, тем более что по первому образованию я актер театра и кино. Что касается конкретной постановки, то по описанию мне показалась, что она не является классическим театральным спектаклем. К тому же в актерском составе есть артисты КВН, а значит, на сцене мы можем увидеть что-то среднее между театральным спектаклем и, условно говоря, капустником. Но своей нестандартностью постановка и привлекает. Хотя могу ошибаться, пока не посмотришь сам, не поймешь. (4)

Комедия. Чтобы получить ипотеку, молодая пара оформляет фиктивный развод. И все идет по плану, пока об этом не узнает теща, для которой развод – идеальный повод избавиться от «никчемного» зятя. Режиссер: Олег Акулич. В ролях: Роман Постовалов, Ольга Тумайкина, Илана Юрьева и др. Адрес: ДК им. Окунева (Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, 1).

17 апреля, 19:00. Концерт Бориса Березовского

– Живая музыка сейчас – большая редкость. Я бы даже сказал, экзотика. Если раньше в цирках всегда были оркестры, то сейчас это уже отдельный аттракцион. Целое событие для программы. Поэтому ко всем музыкантам, кто не ушел в компьютерные технологии, а продолжает играть вживую, отношусь с большим уважением. Ведь это постоянные репетиции, большие нагрузки… И надо поддерживать тех, кто не ищет более легкий путь. Иначе наши внуки уже не будут знать, что такое живая музыка. (5)

Один из самых именитых российских пианистов. В программе: произведения Сергея Рахманинова. Адрес: Свердловская филармония (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38 а).

18 апреля, 18:00. «Ромео и Джульетта»

– К балету отношусь очень хорошо. И на этот спектакль пошел бы с удовольствием, поскольку точно знаю, что в наш Нижнетагильский драматический театр никогда не привозят проходные вещи. Однозначно пять баллов. Правда, сам я в театр хожу не так часто, пожалуй, только на самые яркие постановки. Понимаете, как и у многих людей, связанных с искусством, у меня произошла профессиональная деформация. Вроде бы смотришь спектакль, но не наслаждаешься тем, что происходит на сцене, а наблюдаешь за какими-то техническими моментами, организацией. Вот с этим пытаюсь бороться (улыбается). (5)

Гастроли Чувашского театра оперы и балета. Сергей Прокофьев, балет в 2 действиях. Адрес: Нижнетагильский драматический театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка (пр. Ленина, 33).

19 апреля, 19:00. Концерт Ивана Абрамова

– Стендап – жанр, заслуживающий внимания. Единственное, надо понимать, что он очень многогранен. Нельзя посмотреть выступление одного комика и составить впечатление в целом о направлении. К примеру, я сторонник именно остроУмного стендапа, представителем которого как раз является Иван Абрамов. Сегодня нередко можно услышать, что жанр клоунады постепенно умирает. Я с этим даже соглашусь. Потому что раньше было проще – люди, обладавшие чувством юмора и комедийным талантом, шли в цирк, так как эстрада была не столь популярна. Сейчас наоборот. И стендаперы – наши прямые конкуренты, особенно что касается умения работать с публикой, держать внимание. Знаете, что самое сложное в нашем искусстве? Пауза, тишина. Когда на тебя весь зал внимательно смотрит. И у Ивана, как я видел, это получалось. Поэтому мне любопытно побывать на его концерте, а еще лучше – пообщаться. Потому что у людей с чувством юмора всегда есть что-то общее. (4)

Стендап. «Новое и лучшее». Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).

21–24 апреля. Игры «Уралочки»

– Несмотря на то, где находится «Уралочка» – вверху турнирной таблицы или в конце, она наша. А уральцы своих не бросают. Поэтому надо обязательно прийти на игры в Нижнем Тагиле и поддержать девчонок. (5)

Турнир за 11–14-е места в чемпионате России по волейболу среди женщин. Адрес: Металлург-Форум (Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 61).

22 апреля, 18:00. Моноспектакль «Такие разные мы»

– Мне ближе проза, чем поэзия. Но об этом спектакле я наслышан. Причем рассказывали о нем мои молодые сотрудники, которым лет 22–25. И если их это так интересует, значит, наверное эпоха поэзии возвращается. А мне тоже хочется быть на волне: именно с профессиональной точки зрения понимать, что сейчас цепляет молодежь. На это событие пойду обязательно. (5)

Народная артистка РФ Евгения Добровольская. Поэзия: М. Цветаева, Б. Пастернак, А. Ахматова, Н. Гумилев, Е. Евтушенко, Б. Ахмадулина и др. Адрес: Нижнетагильская филармония (пр. Ленина, 31).

СВОЙ ВЫБОР

– В мае Нижнетагильский цирк закрывается на отпуск, поэтому у желающих есть шанс увидеть заключительные выступления программы «Звезды мирового цирка» – 15 и 16 апреля. А в июне мы снова ждем всех в гости, на «Экзотик-шоу Аливрувер». Поскольку Екатеринбургский цирк находится на реконструкции, мы с удовольствием приглашаем к нам зрителей из столицы Урала и всей области.

Опубликовано в №78 от 13.04.2023