Фестиваль цифрового искусства получит цифровую связь МТС

Фото: Марина Поташева

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проведёт Молодежный фестиваль цифрового искусства Play DigitalArt на платформе Webinar. Благодаря сервисам МТС виртуальными участниками фестиваля станут известные в мире современного искусства спикеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока.

Молодежный фестиваль цифрового искусства Play DigitalArt пройдет в Екатеринбурге с 14 по 16 апреля. Его площадками станут Театр «Провинциальные танцы» и Центр «Салют». В «Провинциальных танцах» будет организована выставочная площадка, а в «Салюте» участникам фестиваля будет предложена образовательная и развлекательная части мероприятия. С помощью цифровой платформы Webinar от МТС гости образовательной программы фестиваля смогут принять участия в мастер-классах, воркшопах и паблик-ток, проводимых известными мастерами и экспертами цифрового искусства.

В ходе практических занятий гости Play DigitalArt познакомятся со способами создания и использования генеративной графики, технологиями геймдизайна. На воркшопе по 3D сканированию и оцифровке можно будет научиться переносить скан в программу и визуализировать его. Увидеть и понять, как можно из простого рисунка ручкой на бумаге сделать 3D узор. Узнать о трендах в графическом и коммуникационном дизайне, о процессе творчества дизайнера, образовании дизайнера и многом другом от ведущих современных дизайнеров России. Участие в образовательной программе бесплатное по предварительной регистрации на сайте фестиваля.

«Чуть более полувека назад искусство и наука представлялись непримиримыми антиподами. Физики до хрипоты спорили с лириками, а «логарифмы возвеличивались над рифмами». Но сегодня цифровое искусство – это та область, где творчество нашло самое тесное взаимодействие с достижениями науки и технологий. Современный художник, мечтающий познакомить мир со своим творчеством, осваивает цифровые компьютерные сервисы. А автор технологического стартапа, готовый осчастливить мир инновацией, не сможет обойтись без дизайна и веб-дизайна. Мы рады предложить участникам фестиваля Play DigitalArt все сервисы экосистемы МТС и, в частности, нашу платформу Webinar, способную стирать границы и расстояния», — рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.