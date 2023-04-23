Свердловские школьники победили на Международном конкурсе "Мои герои. Музыка Победы"

Конкурс "Мои герои. Музыка Победы"​​​​​​​ организован Благотворительным фондом Оксаны Федоровой. Фото: группа детской газеты "Кактус" в социальной сети "ВКонтакте"

Творческие коллективы из Ревды и Екатеринбурга стали победителями в номинации "Видеоролик/Видеорепортаж" Международного конкурса-фестиваля "Мои герои. Музыка Победы", который организует Благотворительный фонд Оксаны Федоровой. Награждение призеров состоялось в Москве в Зале Полководцев Музея Победы на Поклонной горе.

Конкурс-фестиваль "Мои герои. Музыка Победы" охватил все регионы России, участие в нем принимали также школьники из Белоруссии и Азербайджана. За призовые места боролись более 15 тысяч человек в возрасте от 6 до 18 лет. Конкурс в этом году был посвящен музыкальному наследию Великой Отечественной войны: песням военных лет, композиторам и исполнителям.

В конкурсе было несколько номинаций: "Поэзия", "Танец", "Рисунок", "Вокал" и "Видеорепортаж/Видеоролик". В последней номинации было заявлено 1 962 участника. Именно в категории "Видеоролик" отличились сразу три свердловских творческих коллектива.

1 место в номинации "Видеоролик" в категории "Коллективные работы" заняла проектная студия Екатеринбургского промышленно-технологического техникума им. В. М. Курочкина — "Крапива — молодой и дерзкий рабочий класс".

Конкурсный ролик команды посвящен исторической основе песни военной поры о работе на трудовом фронте "Василий Васильевич", выпущенной в радиоэфир Советского Союза в апреле 1944 года. Как отмечается в официальной группе техникума имени В. М. Курочкина в соцсети "ВКонтакте", ребята попытались осмыслить песню с позиции истории своего техникума, истории героического подвига трудовой молодежи в период Великой Отечественной войны.

2 место в номинации "Видеоролик" заняли школьники из Детского информационного центра "Спектр" Ревды. Они сняли и смонтировали видеоработу под названием "Мы эту песню в сердце сберегли. Семь историй одной песни". В создании проекта участвовали трое детей и руководители информационного центра. Также 2 место в этой же категории заняли ученики 2 "Г" класса одной из екатеринбургских школ.

"Так как мы журналисты, эта номинация нам стала интересна, и мы в ней приняли участие. Мы не планировали, что будет так, но в результате получилось небольшое журналистское исследование. В моей семье хранится со времен Великой Отечественной войны письмо моего деда. В этом письме дедушка прислал своей жене песню "Пусть дни проходят". Она была известна после войны, когда ее исполняла Майя Кристалинская, а в годы войны передавалась от человека к человеку. С этим письмом и с исследованием об этой песне мы решили принять участие", — рассказала журналисту "Областной газеты" руководитель детского информационного центра "Спектр" Ольга Силачева.

По словам Ольги Силачевой, песня "Пусть дни проходят" исторически связана не только с музыкой периода Великой Отечественной войны, но и с историческим событием — битвой за Кавказ.

В состав жюри конкурса вошли: основатель благотворительного фонда Оксана Федорова, директор Музея Победы на Поклонной горе Александр Школьник, директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, художественный руководитель Башкирского государственного театра оперы и балета Аскар Абдразаков.

Напомним, 27 апреля в России пройдет международная акция "Диктант Победы".