Эрмитажная школа реставрации заработала в Екатеринбурге на базе Музея изобразительных искусств

Две недели реставраторы из разных музеев страны будут повышать свою квалификацию. Фото: пресс-служба Екатеринбургского музея изобразительных искусств

Обучение у практикующих реставраторов Государственного Эрмитажа пройдут более двадцати участников проекта "Эрмитажная школа реставрации". Стажировка, включающая как практику, так и теорию, будет продолжаться в Екатеринбурге на протяжении двух недель. Проект направлен на повышение компетенций молодых реставраторов.

По информации пресс-службы Екатеринбургского музея изобразительных искусств, участники, среди которых сотрудники из разных музеев — от Пермского краеведческого музея до Красноярского художественного музея имени В. И. Сурикова, познакомятся с основами консервации и реставрации произведений печатной графики. Процесс включает несколько этапов: определение сохранности экспонатов, фотофиксация, проведение реставрационной комиссии и освоение на практике изученных методов реставрации. Обучение проводят сотрудники Лаборатории научной реставрации графики Отдела научной реставрации и консервации Государственного Эрмитажа. В завершение программы каждый участник получит сертификат о прохождении стажировки.

"В 2021 году, после открытия Центра "Эрмитаж-Урал", Школа логично переместилась из Свердловского областного краеведческого музея в технически оснащенные и удобные мастерские Реставрационно-хранительского корпуса. Эрмитажная школа носит практико-ориентированный характер и способствует повышению компетенций и обмену опытом в реставрационном сообществе", — отметила куратор программы, художник-реставратор высшей категории Лаборатории научной реставрации предметов из органических материалов Государственного Эрмитажа Марина Мичри.

Добавим, что "Эрмитажная школа реставрации" реализуется с 1998 года по инициативе заместителя генерального директора Государственного Эрмитажа Владимира Матвеева.

Напомним, посещаемость музеев Свердловской области в 2022 году увеличилась на 40 процентов.