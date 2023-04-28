Рисунок Максима СМАГИНА

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

В преддверии 1 мая, Праздника Весны и Труда, героем рубрики «ОГид» стал председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей ВЕТЛУЖСКИХ.

С 20 апреля. Фильм «Русский крест»

– К сожалению, у меня не получилось посетить премьеру фильма в Екатеринбурге, поэтому оценку картине поставить не могу. Но тема души, нравственности всегда была в традициях нашего кинематографа, и за продолжение этой проблематики создателям картины «Русский крест» от меня – высший балл. И вообще не могу не отметить, что российские кинематографисты стали выпускать все больше хороших и кассовых фильмов. Это касается теперь и Свердловской киностудии, и наших частных кинокомпаний.

Простой человек Иван Росток, достигнув предела в своем падении, кается и духовно возрождается. Режиссер Эдуард Бояков, в главной роли Михаил Пореченков. Адрес: кинотеатры Екатеринбурга и области.

С 21 апреля. Выставка «Екатеринбургские родники»

– Будучи депутатом Госдумы, я возглавлял Экспертный совет при комитете Министерства промышленности РФ и Государственной думы по народным промыслам. Пять лет «варился» в этой теме, мы обсудили огромное количество вопросов в поддержку народных промыслов. Надо понимать, что каждая страна, каждый регион мира гордится своей эксклюзивностью, своими сувенирами. В этом часть малой родины, патриотизма. И подобные выставки – тоже элемент поддержки умельцам, в том числе и моральной. Поэтому рекомендую мероприятие и как отдых, и как полезное для промысловиков событие.

Итоговая выставка VIII Городского фестиваля самодеятельного народного творчества. Посетители увидят более двухсот произведений искусства, созданных 140 художниками-любителями и мастерами Екатеринбурга. Кроме живописи и графики на выставки представлены резьба по дереву и керамика, ювелирное искусство, изделия из кожи, авторские куклы и т.д. Адрес: Музейный центр «Гамаюн» (Екатеринбург, ул. Гоголя, 20/5).

29 и 30 апреля, 19:00. «Супердискач»

– Я слушаю разную музыку, среди которой, конечно же, есть наши свердловские рок-группы: «Урфин Джюс» во главе с Александром Пантыкиным, «Наутилус», «Чайф». Также для меня, как для человека, который четыре раза ездил в строй-отряды, бардовская и стройотрядовская песня – совершенно особая история. Но и поп-музыка 90-х мне тоже не чужда, тем более среди тех, кто приедет на концерт, будут группы, в репертуаре которых точно есть настоящие хиты. Да и сейчас модно создавать песни по мотивам композиций того времени – такие переработки, новые версии всеми любимых хитов. Поэтому, уверен, в области немало людей, которые захотят прийти на этот концерт.

«Отпетые Мошенники», «На-На», «Faktor 2», «Демо», «Пропаганда», «Стрелки» (Юлия Беретта), «Динамит» и др. Адрес: 29.04 – ДИВС (г. Екатеринбург, ул. Еремина, 3). 30.04 – «Металлург-Форум» (г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 61).

3 мая, 18:30. «Риголетто»

– Важно, чтобы хорошо поработав, ты получил достойную заработную плату, которую можно потратить в том числе на мероприятия, где отдыхает душа, а сердце радуется или переживает. Главное, чтобы культурные события оказались высокого качества и в рамках ценностей нашего общества, нашего культурного кода. Как раз в Екатеринбурге с этим нет никаких проблем – мы можем выбрать хоть гастрольные постановки, хоть спектакли наших театров, которыми, кстати, как свердловчанин, я очень горжусь. Это и предложенный Екатеринбургский театр оперы и балета, и Свердловская драма, Музкомедия и Театр кукол.

Режиссер Алексей Франдетти, дирижер Константин Чудовский. Адрес: «Урал Опера Балет» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, 46 а).

3 мая, 19:00. «Урал» – ЦСКА

– Сам я занимался хоккеем и волейболом, поэтому внимательно слежу именно за этими видами спорта. На футболе бываю реже, но вот такие игры, как предстоящая встреча «Урала» с ЦСКА, пропускать нельзя. Это должен быть боевой матч. ЦСКА – серьезный соперник, но я верю в наших футболистов. Поэтому те, кто пойдут, я уверен, получат большое удовольствие.

Финал «Пути Российской премьер-лиги» Кубка России по футболу. Адрес: Екатеринбург Арена (ул. Репина, 5).

СВОЙ ВЫБОР – Все события, которые мне предложили прокомментировать в этой рубрике, точно было бы здорово посетить. Но в преддверии Первомая хочу напомнить, что в этом году принято решение проводить митинги именно на предприятиях. Поэтому очень надеюсь, что те, кто еще не думал о празднике, прочитав этот материал, запланирует торжественные приемы, вручение грамот лучшим сотрудникам, чаепития. Время, чтобы все это организовать, еще есть. Ведь главное – сказать «спасибо» своему коллективу. Особенно когда речь идет о предприятиях, которые сейчас выполняют гособоронзаказ: кто-то трудится по 12 часов, кто-то в три смены или в режиме шестидневной рабочей недели. Эти люди делают большое дело, чтобы каждому из нас жилось хорошо, и страна наша во всем побеждала.

Опубликовано в №91 от 28.04.2023