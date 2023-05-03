Олег Касков: «Захожу к сыну, а он сидит и смотрит «Семнадцать мгновений весны»

Олег Касков. Рисунок Максима СМАГИНА

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

В преддверии Дня победы героем рубрики «ОГид» стал офицер, танкист, Герой Российской Федерации Олег КАСКОВ.

С апреля до конца июня. Киномарафон «Победный марш»

– Кажется, я пересмотрел абсолютно все фильмы, посвященные Великой Отечественной войне. Самый любимый, конечно, «Они сражались за Родину» с Шукшиным и Никулиным. Что касается киномарафона, считаю, что рассказать про такое мероприятие надо, но вот заставлять молодежь не стоит, она сама придет к этим фильмам, да еще и пересматривать не раз будет. Буквально недавно захожу в комнату к младшему сыну (он у меня студент), а он сидит и «Семнадцать мгновений весны» смотрит. Спрашиваю: «Чего это ты?». А он говорит: «Так ведь я еще не видел, интересно».

Лучшие отечественные фильмы о войне. В программе – классика и новинки кинопроката («Парад 1945 года», «В бой идут одни «старики», «Говорит Свердловск», «Аты-баты, шли солдаты», «Возвращение с фронта», «Солдатик», «Молодая гвардия» и т. д.) Адрес: кинотеатры Екатеринбурга и области. Организатор – Свердловский областной фильмофонд.

С 28 апреля. Артквиз «Музы не молчали»

– Я считаю, что любые новые образовательные формы – будь то квесты, квизы, конференции, сборы с элементами практики и теории – все очень полезно. По своему опыту знаю, если посадить ребят в класс и на протяжении часа им что-то рассказывать – в голове у них останется гораздо меньше информации, чем если предложить им игровой формат. Сам организовывал индивидуальные квесты, посвященные нашему легендарному разведчику Николаю Кузнецову и дважды Герою Советского Союза Григорию Речкалову. И обратная связь показала, что на такие мероприятия молодежь действительно здорово откликается.

Для учащихся 8–11 классов и студентов средних и высших учебных заведений. Пять разнообразных туров. Литература, музыка, изобразительное искусство, кинематограф, телевидение – всё времени Великой Отечественной войны, либо посвященное войне. Адрес: Нижнетагильский музей изобразительных искусств (ул. Уральская,7​​).

6 мая. «Один солдат на свете жил»

– Булат Окуджава, Владимир Высоцкий – мэтры советского, российского искусства. Помню, в 2000-х годах, когда я учился в Москве, в академии, удалось побывать на юбилейном вечере Булата Окуджавы. Его самого уже не было в живых, но программа была замечательная, душевная. Поэтому на такой спектакль-концерт в Екатеринбурге я бы тоже с удовольствием сходил. А вообще, в нашем поколении, конечно, все играли на гитаре – кто знал три аккорда, кто четыре, кто пять… (смеется). Жаль, что сейчас забросили, гитара-то стоит себе дома. Кстати, мой старший сын (он врач) закончил музыкальную школу по классу виолончели, разносторонний парень. Сейчас даже синтезатор себе купил, балуется.

Вечер артиста пермского Театра-Театра Альберта Макарова. Концерт-посвящение Булату Окуджаве. Адрес: Камерный театр Объединенного музея писателей Урала (Екатеринбург, ул. Пролетарская, 18).

7 мая, 18:00. 8 мая, 11:30. «Храни меня, любимая»

– В Свердловской музкомедии я, конечно же, бывал не раз. Во многом благодаря жене – она буквально заставляла меня везде ходить (улыбается). Мы с ней столько много музеев обошли, театров – оперу и балет, эстрадные концерты. И это правильно, обязательно надо развиваться. В этом смысле еще есть прекрасный московский пример – там театры и другие культурные учреждения всегда предоставляли военным, тем, кто учился, – контрамарки. И народ с удовольствием ходил! А что касается спектакля на военную тематику – вдвойне важно, постараемся найти время.

Музыкальная притча о войне, вечной жизни, ненависти и любви. Адрес: Свердловский театр музыкальной комедии (Екатеринбург, пр. Ленина, 47).

7 мая, 18:00. «Военные письма лейтенанта Покрышкина»

– Меня нисколько не смущает, что на сцену в этом спектакле выйдут студенты. Они вообще играют отчаянно, в отличие от мэтров, которые уже устоялись и где-то успокоились. А студенты ищут что-то новое, рвут себя. Я был на студенческих спектаклях, это дорогого стоит. Поэтому такую постановку я бы рекомендовал.

В основе спектакля – подлинные письма молодого лейтенанта Георгия Покрышкина, ушедшего на фронт в 19 лет и погибшего в марте 1945-го, в свой день рождения, когда ему исполнилось 22 года. Эти письма – своего рода хроника войны, рассказанная очевидцем, и в то же время – это история любви. Адрес: Учебный театр Екатеринбургского государственного театрального института​​ (ул. Карла Либкнехта, 38).

9 мая, 18:30. Концерт «Дорога к Победе»

– Что касается такого певца как SHAMAN, то его песня «Встанем» уже стала легендарной. Молодой парень, ставший известным благодаря телепроекту «Голос». Но он выбрал не попсу, а патриотические песни. И очень выделился на общем фоне. К Володе Преснякову тоже отношусь положительно, он никогда себя ничем не марал. Так что, уверен, концерт получится хорошим.

В Екатеринбурге выступят певец SHAMAN, Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Адрес: Исторический сквер Екатеринбурга.

СВОЙ ВЫБОР – В нашей семье главная традиция 9 Мая – обязательно сходить на кладбище, вспомнить тех, кто воевал, возложить цветы. И помянуть за столом, конечно. Мой прадед пришел с Первой мировой войны в 1918 году, вернулся в Кыштым, начал жить обычной жизнью. У него родилось пять сыновей, всех он проводил на фронт в Великую Отечественную войну. Вернулись только трое. Еще один умер в 1946 году, два осталось – мой дед и его брат. Родной брат деда, Леонид Александрович Касков, был удостоен звания Героя Советского Союза за форсирование реки Одер. Поэтому в нашей семье два Героя – Советского Союза и России. В декабре 97-го я получил звезду, а в январе 98-го приехал в Кыштым хоронить дядю Леню. Великая Отечественная война коснулась каждой семьи в нашей стране, без исключения. Кто потерял сына, кто брата, кто дядьку… Поэтому День Победы – главный наш Праздник.

Опубликовано в №95 от 04.05.2023