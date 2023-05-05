"Историческая живопись - жанр, который нужен всегда"

Андрей Прохоров отмечает, что проект «Время героев» продолжится произведениями о героических личностях нашего времени. Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбурге, в Доме Севастьянова, прошла торжественная церемония награждения лауреатов премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2022 год. Всего было присуждено десять премий: пяти творческим коллективам и пяти деятелям культуры за отдельные проекты и вклад в искусство. Одну из премий вручили художнику Андрею Прохорову за цикл живописных монументальных полотен «Время героев». Посмотреть на эти работы свердловчане могут и сейчас - персональная выставка автора проходит в Инновационном культурном центре Первоуральска.

– Когда еще только объявили номинантов на премию губернатора, куда вы, естественно вошли, мы разговаривали с председателем свердловского отделения Союза художников РоссииСергеем Айнутдиновым. И он сказал, что вы сомневались – нужно ли заявляться, не верили, что сможете победить. Так и было?

– Скорее так, я вообще не задумывался о премиях. Был увлечен работой, выставками в разных городах. И когда узнал, что все-таки вошел в число лауреатов, был очень удивлен. Для меня это честь. Я рад, что так высоко оценили проект, который я придумал и реализовал.

Свердловская область стала первым регионом России, где в 1996 году по инициативе губернатора были учреждены премии за выдающиеся достижения в области литературы и искусства. Награды присуждаются за наиболее талантливые, отличающиеся новизной произведения, получившие общественное признание. За историю существования премии ее лауреатами стали 543 человека. Размер денежного вознаграждения – 200 тысяч рублей.

– Монументальное искусство было очень модно в советское время, потом наступило затишье, и сейчас это направление снова набирает популярность. Когда вы увлеклись крупноформатной исторической живописью?

– Мне с самого детства была интересна история. И когда выбрал путь художника, решил изучать эту тему уже посредством изобразительного искусства. Также на мой выбор повлияли и преподаватели Уральского архитектурно-художественного университета. Ну и после учебы я познакомился с мастером монументальной живописи, народным художником России Александром Самсоновым. Он что-то во мне разглядел и предложил вместе поработать, познакомил меня с азами диорамного и панорамного жанра. Из-за этого, кстати, часто пишут, что я сотрудничал со Студией военных художников имени М.Б. Грекова. Но это не так. Дело в том, что Александр Маратович несколько лет был художественным руководителем студии, но мы с ним работали уже за ее пределами, над собственным проектом Александра Самсонова.

– Правильно ли понимаю, что речь идет о масштабном проекте в Турции?

– Да, в городе Газиантэп в музее "Панорама 25 декабря". Это большая экспозиция на военно-историческую тему, включающая в себя монументальную панораму и диорамы. Если вкратце, то работы посвящены событиям французско-турецкого конфликта, когда в Газиантэпе развернулась практически партизанская война. Автор проекта - Александр Самсонов, я работал в группе художников, под его руководством. И это, конечно, был прекрасный опыт.

Андрея Прохорова поздравляет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Фото: Павел Ворожцов

– Если говорить о вас и именно ваших темах, то даже проект "Время героев" - довольно многосоставной. Это и сюжеты из былин, сказок, жизнь казаков, военные события разных лет. Как начинался этот цикл, какая тема для вас стала отправной точкой?

– Я уже сказал, что меня всегда тянуло к истории, а наша, российская история, крайне богата на сюжеты, темы. И я решил выстроить проект в хронологическом порядке, начав с былинного эпоса, ведь это неотъемлемая часть нашей культуры. А дальше... Пожалуй, одна из самых любимых моих тем – это походы Ермака, освоение Сибири. Кстати, в мастерской я продолжаю работу над полотнами, посвященными Ермаку и его казачьему отряду. Ну а финальная часть проекта – это, конечно же, герои Великой Отечественной войны. Но для меня серия "Время героев" не завершена, я планирую отразить и более позднее время, включая наши дни. Естественно, это будет не скоро, ведь на подготовительную работу для каждого сюжета - изучение материалов и так далее - уходит даже больше времени, чем на создание самого произведения.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

– Знаю, что ваши работы приобретают и галереи, и частные коллекционеры. Получается, монументальный жанр действительно возвращает себе былую популярность?

– Я думаю, что историческая живопись – жанр, который нужен всегда. Герои были, есть и будут. О них нужно говорить. Тем более что искусство не стоит на месте, развивается, появляются новые формы, связанные и с современными технологиями в том числе. Это здорово. Просто мне ближе холст и масло. Да и в искусстве я тоже ориентируюсь на классиков – Илью Репина, Виктора Васнецова и других художников, которые составляют пласт русской традиционной культуры.

– Выставка "Время героев" уже прошла в екатеринбургском центре "Главный проспект", в Каменске-Уральском, Перми, в "Северской домне" в Полевском. Слышали, что музей в Полевском даже приобрел у вас одну из работ.

– Верно, это полотно посвящено как раз их символу – реке Чусовой, картина называется "Путь Ермака вверх по Чусовой". Вообще я очень благодарен "Северской домне". В серии "Время героев" 22 монументальных произведения, и именно в Полевском нам удалось в полной мере раскрыть проект – и по месту, и по расположению. Кроме того, работы выигрышно смотрелись в пространстве старинного завода, а ныне музея. И здорово, что эта экспозиция как раз совпала со временем, когда мне нужно было подготовить отчетную выставку относительно премии губернатора.

– За пределы Урала эта выставка поедет?

– Перспективы есть, но это не так просто. Честно скажу, что из-за размера холстов даже по Уральскому округу был проблематично их перевозить... Поэтому пока конкретных планов нет.

– Вы родились в Пермском крае, живете в столице Урала. А летом состоятся празднования по случаю 300-летия и Перми, и Екатеринбурга. Что-то к этим красивым датам готовите?

– В последнее время я очень вдохновляюсь пейзажами – уральскими знаковыми местами, природой, горами. Но и городские пейзажи у меня есть, поэтому к юбилеям готов. Знаю, что в Екатеринбурге, в залах Союза художников, планируется большая выставка к юбилею города. Я к ней тоже готовлюсь, и надеюсь, мои работы будут туда отобраны.

Фото: Полина Зиновьева

Досье Андрей ПРОХОРОВ родился в 1987 году в поселке Суксун Пермского края. Окончил Кунгурский художественно-промышленный колледж. Окончил Уральский архитектурно-художественный университет (специальность «Станковая живопись», 2010-2016). Дипломная картина была отмечена серебряной медалью. Член Союза художников России. Работы Андрей Прохорова находятся в музейных собраниях Екатеринбурга и Свердловской области, а также в частных коллекциях в России и за рубежом.

Полный список лауреатов.