Свердловчанам вручили премии губернатора за выдающиеся достижения в области литературы и искусства

Губернаторские премии уральцам вручил Павел Креков. Фото: Павел Ворожцов

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков по поручению главы региона Евгения Куйвашева вручил губернаторские премии уральцам за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2022 год.

"С каждым годом растет интерес жителей и гостей региона к музыкальным и театральным событиям, кинопремьерам, выставкам и фестивалям. И наша первостепенная задача — оказывать всевозможную поддержку деятелям культуры и искусства. Ежегодное вручение премий губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства — это одна из форм такой поддержки", — заявил Павел Креков.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Почетной награды удостоены 10 проектов, автор каждого получил вознаграждение 200 тысяч рублей. Всего на соискание премии были представлены 40 проектов, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Премии удостоены программа "Танцевальное путешествие "Легенды земли уральской" Свердловской государственной детской филармонии, спектакль "Маленькая серенада" Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, постановка "Дуэль" Екатеринбургского театра юного зрителя.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Награду вручили представителям Объединенного музея писателей Урала. Был отмечен моноспектакль "Помнить". Также премии удостоен проект L.A.D, который реализовали артисты Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета. Ранее спектакль L.A.D был отмечен в специальной номинации на премии "Золотая маска".

Награду в области кино присудили режиссеру Марине Чувайловой за документальный фильм "Миры Майи". В сфере изобразительного искусства отмечен художник-живописец Андрей Прохоров за цикл полотен "Время героев".

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

За достижения в литературе отмечены писатель Анатолий (Арсен) Титов за четырехтомное произведение "Проза 10-х годов", а также писатель и журналист Дмитрий Карасюк за книгу "Как мы любили "Битлз". История битломании в СССР". Данное произведение, по мнению критиков, отражает новый взгляд на жизнь огромной страны.

"Книгу писал пять лет, в ее основе — более 200 интервью с самыми разными людьми, масштабная работа с документами. Тот факт, что из большого количества номинантов выбрали именно мой проект — много говорит о творческой атмосфере в Свердловской области. Это примечательно, когда премию получает работа по художественному осмыслению событий совсем недавней истории", — рассказал Дмитрий Карасюк.

За значительный вклад в развитие культуры и искусства Свердловской области губернаторской премии удостоен артист оригинального жанра Владимир Попов.

Премия губернатора за выдающиеся достижения в области литературы и искусства была учреждена в регионе в 1996 году. Свердловская область стала первым субъектом в России, где стали вручать награду. За историю существования премии ее лауреатами стали более 500 человек.

В 2022 году престижная награда присуждена 25 деятелям культуры, работавшим над перечисленными проектами. В ходе торжественной церемонии лично награждены: художник-постановщик Свердловской государственной детской филармонии Оксана Бакеркина;

артистка балета Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета Елена Воробьева;

артист Екатеринбургского театра юного зрителя Олег Гетце;

художественный руководитель ансамбля танца "Улыбка" Свердловской государственной детской филармонии Ольга Журавлева;

драматург Владимир Зуев;

писатель, журналист Дмитрий Карасюк;

артистка Екатеринбургского театра юного зрителя Алеся Маас;

артистка Свердловского государственного театра музыкальной комедии Татьяна Мокроусова;

артист Екатеринбургского театра юного зрителя Владимир Нестеров;

главный дирижер Свердловского государственного театра музыкальной комедии Борис Нодельман;

артист оригинального жанра Владимир Попов;

художник-живописец Андрей Прохоров;

режиссер-постановщик, генеральный директор комплекса Уральской государственной архитектурно-художественной академии "Горького, 4а" Олег Ракович;

хореограф-постановщик Свердловского государственного театра музыкальной комедии Сергей Смирнов;

писатель Анатолий Титов;

режиссер студии "А-фильм" Марина Чувайлова;

художник-постановщик Екатеринбургского театра юного зрителя Анатолий Шубин.

Напомним, ранее "Областная газета" сообщала о вручении награды театру "Урал Опера Балет" на премии "Золотая маска".