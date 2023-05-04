Красочные мечты

Горькова В. Мечта

«Я могу! Я рисую!» – так называется всероссийский конкурс рисунков для детей с ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Цель конкурса – поддержка детей с такими диагнозами, их интеграция в общество, включение в созидательную деятельность. Мероприятие проводится при поддержке министерства социальной политики Свердловской области. Работы принимаются до 30 июня.

В 2023 году конкурс проводится в третий раз. Организатор конкурса – автономная некоммерческая организация содействия социальной реабилитации детей-инвалидов «Я могу!». Её директор Екатерина Карпова уверена, что несмотря на особенности диагноза, дети с ДЦП стремятся к творчеству, видят мир по-своему и могут это выразить на бумаге.

«Рисование – это шаг в преодолении болезни, способ взаимодействия с миром, возможность выразить чувства и мысли. Мы не выясняем, кто лучше или хуже, а даем возможность для творчества каждому особому ребенку. Тем самым поощряем его. Все работы публикуются онлайн, ни одна не остается без внимания», – рассказала Екатерина Карпова.

Справка Детский церебральный паралич (ДЦП) – неврологическое заболевание, обусловленное повреждением и/или аномалией головного мозга у плода или новорожденного ребенка. В Российской Федерации на 1 000 новорожденных приходится 2–3 случая ДЦП, который является основной причиной детской инвалидности. В силу особенностей диагноза большинство детей с ДЦП нуждаются в непрерывной поддержке и реабилитации: они часто ограничены в движениях, у них слабо развита общая и мелкая моторика, часто нарушена координация движений, недостаточно развито согласование движение рук и глаз.

Опыт прошлых лет показал, что участие детей-инвалидов в конкуре невозможно без активной поддержки родителей и работы педагогов, поэтому в этом году организаторы учредили номинацию «Я могу! Я учу!» для специалистов: наставников и педагогов. Это особо актуально в объявленный в России Год педагога и наставника. В номинации организаторы ждут презентации реализованных на практике методов работы с особыми детьми в сфере художественного творчества.

Номинации конкурса «Я могу! Я рисую!» – 2023 «Я могу! Я творю!» – для детей – авторов художественных работ в двух возрастных группах (от 5 до 11 лет и от 12 до 18 лет); «Я могу! Я учу!» – для педагогов и специалистов, работающих с детьми с ДЦП и нарушениями ОДА; «Есть идея!» – идеи и проекты усовершенствования технических средств реабилитации и вспомогательных средств для занятий рисованием с детьми с ДЦП и нарушениям ОДА. Конкурс проходит в 3 этапа: – прием работ с 13 февраля до 30 июня; – экспертиза и оценка работ членами жюри конкурса с 1 июля по 1 октября; – проведение выставки и итоговых мероприятий с 1 октября по 31 декабря.

Конкурс «Я могу! Я рисую!» проводился в 2018 и 2020 годах. В нем приняли участие более трех тысяч детей из 60 регионов России. Организаторы знают, что участие в творческих проектах очень важно для детей-инвалидов.

«Это дает возможность ребенку поверить в себя и в свои силы, стремиться к новым успехам. За каждой конкурсной работой – история маленького человека, который не опускает руки, каждый день преодолевает боль, препятствия среды, трудности в общении или взаимодействии с обществом и окружающим миром», – сказала Екатерина Карпова.

История одного рисунка Виктория Горькова увлеклась рисованием в то время, когда заболела. Несколько лет Вика с мамой практически жили в больницах: из-за сложного заболевания девочка совсем не могла ходить. Работу «Мечта» (на фото) на конкурс «Я рисую! Я могу!» девочка рисовала тоже в больнице. Встать на ноги и пойти – было целью и мечтой Виктории. Пока шел конкурс, она проходила лечение и реабилитацию. Виктория Горькова стала победителем конкурса в 2020 году в своей возрастной номинации. Но главное – её мечта исполнилась: она ходит, рисует и учится.

Дополнительную информацию о проведении конкурса и требованиях к подаче работ можно найти на странице в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/yamogu_yarisuy