Барев дзес. Или как прикоснуться к армянской культуре, не уезжая в Ереван

Экспозиция в Свердловской филармонии, посвященная композитору Араму Хачатуряну, включает уникальные фотографии из жизни маэстро. Фото: Полина Зиновьева

В Свердловской области стартовали мероприятия, посвященные культурным связям Армении и России. События в рамках Дней Армении проходят на нескольких площадках столицы Урала и продлятся до 19 мая. Финалом культурной программы станет фестиваль к 120-летию со дня рождения композитора Арама ХАЧАТУРЯНА.

Первым событием Дней Армении стало открытие выставки «От Сарьяна до Параджанова» в Международном центре искусств «Главный проспект». В масштабную экспозицию вошли оригинальные работы известных армянских мастеров: Вардкеса Суренянца, Геворга Башинджагяна, Мартироса Сарьяна, Минаса Аветисяна, Ованеса Зардаряна, Григора Ханджяна, Дмитрия Налбандяна, Гаяне Хачатурян и, конечно, Сергея Параджанова. Например, на выставке представлены виды на «армянское море» — озеро Севан, и главную гору Армении – Арарат.

С 11 по 16 мая в Доме кино показывают ретроспективу армянских фильмов и мультфильмов, приуроченную к 100-летию армянского кино. Свердловский областной фильмофонд подготовил как художественные фильмы, вроде «Цвета граната» Сергея Параджанова или «Майрик» Анри Вернея, так и документальные, посвященные Маршалам Советского Союза Баграмяну и Бабаджаняну. Также организаторы обещают программу для детей: маленькие зрители смогут увидеть мультфильмы по сказкам Ованеса Туманяна: «В синем море, в белой пене…», «Кто расскажет небылицу?», «Топор», от режиссера Роберта Саакянца.

Не обойдется и без музыки. 12 мая в Екатерининском зале Свердловской государственной детской филармонии состоится гала-концерт «Армения – Россия. Диалог культур» с участием солистов Государственного академического Мариинского театра России, артистов Московского театра им. Сергея Параджанова, солистов Международного фонда им. Арно Бабаджаняна, ансамбля национальных инструментов «Арарат Бенд».

– Цель проекта – представить на высоком, профессиональном уровне многообразие армянского и российского культурного наследия, значимость исторических ценностей и неразрывность духовных связей России и Армении, а также подчеркнуть, что только совместными усилиями наших союзнических государств – России и Армении – в области искусства возможно сохранение культурно-нравственных ценностей и духовного единства двух братских народов, – рассказал директор Культурного центра посольства Армении в России и руководитель проекта Владимир Габбе.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Начиная с 16 мая Дни Армении плавно перетекают в фестиваль, посвященный 120-летию со дня рождения композитора Арама Хачатуряна. В Свердловской филармонии будут исполнены знаковые произведения маэстро: от студенческого опуса, потрясшего Сергея Прокофьева, до последней альтовой сонаты. Конечно, можно будет услышать и знаменитые балеты «Спартак» и «Гаянэ», а также Симфонию №2 («С колоколом»). Некоторые произведения прозвучат в Екатеринбурге впервые.

Самые исполняемые и менее известные произведения Арама Хачатуряна представят Уральский академический филармонический и Уральский молодежный симфонический оркестры, Трио имени Хачатуряна, известные солисты России и Армении. Откроет фестиваль армянский виолончелист, лауреат международных конкурсов Нарек Ахназарян. Несколько событий, в том числе концерт-открытие, планируется транслировать онлайн.

Во время фестиваля в Свердловской филармонии также будет работать фотовыставка «Арам Хачатурян. Лица эпохи», созданная совместно с Домом-музеем А.И. Хачатуряна в Ереване. На 38 стендах показаны архивные фотографии из поездок композитора по всему миру и встречи с разным людьми: от Папы Римского до Софи Лорен. На некоторых стендах по уже устоявшейся практике будут размещены QR-коды, по которым можно перейти, чтобы посмотреть цикл мини-фильмов о музыканте.

Барев дзес* – здравствуйте по-армянски.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева