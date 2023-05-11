Сергей Бондаренко: «У нас в Новой Ляле есть даже детсадовская команда по мини-футболу»

Рис. Максим Смагин

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

В преддверии 85-летия Новой Ляли героем рубрики «ОГид» стал глава территории Сергей БОНДАРЕНКО.

15 мая, 19:00. Владимир Винокур и его Театр пародий

– Владимир Винокур – очень интересный артист и человек, переживший непростые годы после автомобильной аварии. Ему предрекали, что он останется инвалидом, а он проявил мужество и восстановился. Теперь продолжает приносить людям радость. Еще из этой когорты мне нравится Михаил Николаевич Задорнов, жаль, что его больше нет с нами, но записи его выступлений продолжают показывать по телевидению. Эти артисты подмечают то, что в нашей жизни действительно есть, какие-то парадоксы. Послушаешь их – насмеешься, наберешься позитива на несколько дней вперед. И здорово, что Владимир Винокур еще и помогает молодым ребятам, которые как раз работают в его Театре пародий, и тоже являются серьезными артистами. (5)

Юбилейный концерт. Адрес: Окружной дом офицеров (г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 27)

С 4 мая. Выставка «Поколение дворников и сторожей»

– К року, честно сказать, отношусь с прохладцей. Я больше люблю патриотическое направление, песни нашей молодости – советскую музыку, которая прославляла рабочий класс: строителей, колхозников, космонавтов. Это группы «Ариэль», «Песняры», «Самоцветы» и другие. Когда смотришь фильмы «Весна на Заречной улице», «Высота», понимаешь, что если убрать оттуда легендарные песни, станет пустовато. Без замечательной музыки уже просто невозможно представить эти кинокартины. И сейчас я с удовольствием смотрю по выходным передачу «Песни от всей души» с Андреем Малаховым, куда со всей страны приезжают неординарные, незасвеченные личности и поют наши любимые композиции. (3)

Выставка из коллекции Александра Кушнира о героях русского рока 80-х и 90-х. В экспозицию вошли несколько сотен уникальных артефактов из истории «Аквариума» и «Кино», «Наутилуса» и «Звуков Му», «Гражданской обороны» и других. Адрес: Арт-галерея Ельцин Центра (г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3​​).

16 мая, 19:00. Моноспектакль Лики Руллы

– Своего театра у нас в городе нет, но когда артисты приезжают с гастролями, обязательно хожу. А в молодости так получалось, что больше всего мы бывали именно в Театре музыкальной комедии. И до сих пор это мой любимый жанр – не драма, не опера, а именно музыкальный спектакль. Да и с нашей работой хочется больше легкости: чтобы пришел в театр, и голова тут же переключилась от проблем на что-то более позитивное. Если предлагаемый спектакль именно такой – захватывающий, жизненный, направленный на положительные эмоции, то с удовольствием бы пошел. (5)

Постановка «Монологи о любви». Адрес: Свердловский театр музыкальной комедии (г. Екатеринбург, пр. Ленина, 47).

13 мая. Реконструкция визита Фиделя Кастро

– Команданте – легендарная личность в мировой политике, он много сделал для нашей страны. Что касается его визита на Урал – я тогда еще был маленьким, и врать не буду, ничего такого не помню. Но то, что все мы его знали, и он очень часто мелькал на экране и на страницах газет, это точно. Считаю, что это замечательная идея – сделать такую реконструкцию его приезда на Урал. Это интересно для нас, и очень полезно для молодежи, особенно в свете ситуации с искажением истории. (5)

Автопробег (на автомобиле ЗИС-110 из коллекции Музейного комплекса УГМК) с участием двойника команданте состоится спустя 60 лет после визита Фиделя Кастро на Урал. Организатор – Музей истории Екатеринбурга. Горожан приглашают сфотографироваться с двойником Фиделя Кастро, рассмотреть ретроавтомобиль, а в 15:00 посетить с экскурсией выставку «Гости из прошлого», которая рассказывает о визитах на Урал высокопоставленных лиц. Адрес: автопробег стартует в Екатеринбурге в 14:00 от ул. Луначарского, 17, сделает остановку для фотосессии на площади им. Кирова и к 14:30 прибудет к зданию Музея истории Екатеринбурга на ул. Карла Либкнехта, 26.

13 мая, 14:00. Матч «Урал» – «Оренбург»

– За спортом слежу очень внимательно. Сам до сих пор стараюсь играть в волейбол и настольный теннис. Моему внуку 10 лет, и он занимается в футбольном клубе «Урал» (Чкаловский). Знает всех игроков – и наших, и заграничных. Так что футбол в семье – любимый вид спорта. Тем более что в свое время мы еще болели за «Уралмаш», там играл наш земляк, Сашка Журавлёв из Лобвы… Что касается «Урала», то игры смотрю обязательно, был очень рад, когда в команду вернулся тренер Виктор Гончаренко, после чего случилась длительная серия «Урала» без поражений. А у нас в Новой Ляле очень популярен мини-футбол, есть даже команда детсадовского возраста! Все-таки хоккей – дорогой вид спорта: нужно покупать форму, амуницию, а с футболом в этом плане проще. (5)

Чемпионат России по футболу. Адрес: Екатеринбург Арена (ул. Репина, 5).

СВОЙ ВЫБОР

– Сейчас мы активно готовимся к юбилею Новой Ляли – в июне городу исполняется 85 лет. Празднование пройдет в три дня: первый – это торжественные мероприятия, во второй день состоятся массовые гуляния: концерты, выставки мастер-классы, а третий день будет посвящен семейно-спортивному направлению. Но главное – как преобразится город к юбилею. Сейчас мы строим три дома, это 108 квартир. Также мы начали благоустраивать главную площадь города. Причем изначально на это было заложено два года, но власти региона помогли нам, чтобы у нас это получилось сделать за год. Кроме того, в два этапа, по поручению губернатора Евгения Куйвашева, мы благоустроили наш парк на берегу реки, в центре города. Теперь это место притяжения для наших жителей и гостей города. Приглашаем к нам и читателей «ОГ»!

Опубликовано в №101 от 12.05.2023 под заголовком «...»