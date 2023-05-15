В Екатеринбурге более 30 площадок Ночи музеев готовы принять посетителей с инвалидностью

Площадки Ночи музеев адаптированы для людей с особенностями здоровья. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Около трех десятков музеев и галерей Екатеринбурга имеют доступную архитектурную среду для людей с особенностями передвижения или специально для проведения Ночи музеев привлекут волонтеров, которые помогут людям на инвалидных колясках. Более 20 площадок адаптированы для людей с особенностями зрения.

Среди организаций, доступных для маломобильных посетителей, — Музей наивного искусства, культурно-просветительский центр "Эрмитаж-Урал", Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, парк "Россия — моя история" и другие. В галерее "Главный проспект" работает выставка "Город-конструктор" с тактильными экспонатами известных зданий, а в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала программа о народных музыкальных традициях сопровождается аудиогидом и тифлокомментированием. В Музее истории камнерезного и ювелирного искусства для людей с нарушениями слуха работает мобильная индукционная система; в Музее истории Екатеринбурга видеогид по экспозиции об основании города дублирован на жестовом языке. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Отметим, проведение Ночи музеев способствует росту посещаемости культурных учреждений, что соответствует целям нацпроекта "Культура".

Люди с ограниченными возможностями здоровья станут также авторами одной из экспозиций. В выставочном пространстве "Зрелое общество" развернется выставка молодых художников с аутизмом и схожими особенностями ментального развития "Истинное зрение".

С полным перечнем площадок, которые доступны людям с инвалидностью, можно ознакомиться на сайте Ночи музеев. Волонтеры проекта помогут составить удобный маршрут экскурсий. Все вопросы можно задать по телефону: +7 922 155‑42‑75.

В Свердловской области в рамках приоритетного регионального проекта "Социальный кластер" реализуется проект "Особый тур". Для людей с инвалидностью ежегодно организуется около 60 экскурсий.

Напомним, в Ночь музеев в Екатеринбурге откроется самый маленький выставочный зал.

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Программа Ночи музеев опубликована на сайте общегородского культурного проекта "Ночь музеев в Екатеринбурге"