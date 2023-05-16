Мэр Екатеринбурга пригласил в Ночь музеев на экскурсию в администрацию

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пригласил всех желающих в Ночь музеев посетить городскую администрацию. В здании мэрии для посетителей впервые проведут экскурсию.
"В эту субботу состоится грандиозное событие Ночь музеев, впервые в юбилейном для нашего города году одной из площадок станет здание администрации города. Я вас приглашаю на увлекательную экскурсию", — сказал Алексей Орлов, сообщает telegram-канал Международные связи Екатеринбурга.
Записаться на экскурсию в администрацию можно на сайте музея истории Екатеринбурга (МИЕ). Там же опубликована программа площадок МИЕ.
Напомним, в Ночь музеев в Екатеринбурге планируют открыть 140 площадок.
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